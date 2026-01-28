SUSCRÍBETE POR $1100
    Informe de Deuda Morosa: decano de la USS alerta por una presión en la morosidad por mayor acceso al crédito

    "El crédito se va a abrir. Más personas van a tener acceso a crédito más barato porque las tasas están cayendo", planteó el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López

    La presentación del 51° Informe de Deuda Morosa dio cuenta de que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, 3.966.866 personas en Chile presentaban deudas morosas, un aumento de 1,1% en la variación a 12 meses.

    El informe, que es presentado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) en conjunto con Equifax, también mostró un aumento de la morosidad, vale decir, que las deudas impagas aumentaron al cierre del 2025. La deuda morosa llegó a US$10.708 millones, un alza de un 7,1% respecto a 2024.

    Respecto a la tasa de morosidad, esta también aumentó. Desde septiembre de 2023 venía marcando una tendencia a la baja, pero esta comenzó a aumentar desde junio del año pasado, presentando una variación de 1,1% en 12 meses, lo que dejó un total de 25,5% de tasa de morosidad.

    Ante este contexto, el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, luego de exponer el informe, analizó el escenario del retail, sector que concreta un 41,7% de los documentos por rubro y un 26,2% del total del monto adeudado a la fecha.

    “Tenemos un mal resultado”, esto porque “por primera vez en dos años se rompe la tendencia a la baja” en el rubro del retail, resaltó Weber.

    Según el decano, esto se explicaría “en buena medida por el deterioro de las condiciones laborales en nuestro país. Tenemos un mercado laboral que no repunta; un 8,4% de desempleo; más de 860 mil personas sin trabajo y un déficit de ocupación cercano a las 270 mil personas”.

    TPM y créditos

    Sobre el tema de la morosidad, Weber abordó cómo se relaciona el trabajo del Banco Central para controlar la inflación, el acceso al crédito y las condiciones para no aumentar la morosidad.

    “(El Banco Central) al bajar la tasa de política monetaria, hizo que más personas pudieran acceder al crédito en los últimos seis meses; de hecho, han aumentado las colocaciones en torno a los US$400 millones. Pero eso como contraparte trae que aumenta la probabilidad de que las personas caigan en morosidad”, añadió.

    Alexis Ramirez Fotografia

    “Ahora es momento de la política fiscal, es decir, de que el gobierno genere condiciones para reactivar la inversión y la creación de empleos formales”, aseveró.

    Frente a ello, prevé una mayor presión hacia la próxima administración en materia de morosidad: “El crédito se va a abrir. Más personas van a tener acceso a crédito más barato porque las tasas están cayendo. Eso va a generar una presión de la morosidad al alza”.

    A esto agregó que “si logramos generar mayores empleos en un plazo razonable y aumentar los ingresos de las familias de forma permanente, con buenas políticas públicas, con la reducción de la permisología, con la rebaja del impuesto corporativo y con un ajuste fiscal que dé una buena señal al mercado, debiéramos ver una estabilización, al menos, o caída de la morosidad en los próximos 12 meses, que es lo razonable cuando uno quiere compararse con parámetros anteriores”.

    Asimismo, defiende la importancia de la creación de puestos de trabajos formales para que de esta manera “los ingresos de las familias sean permanentes”. A su vez, apunta al segmento intermitente de la deuda, uno recientemente agregado al informe y que es “permeable a las condiciones económicas del país”.

    Por lo tanto, el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS plantea que el desafío para “el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía es generar condiciones para volver a crear empleos y así reducir la brecha de ocupación”.

    Mientras que, por el rol del Banco Central, Weber solo tuvo palabras de felicitaciones. “El Banco Central hizo muy bien su trabajo de controlar la inflación”, dijo.

