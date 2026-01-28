SUSCRÍBETE POR $1100
    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    Según el 51° Informe de Deuda Morosa elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax, al cierre del cuarto trimestre, 3.966.866 personas en Chile presentaban deudas morosas. La mora promedio se situó en $2.459.599.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    El número de personas con deudas impagas en el país aumentó al cierre del 2025, al igual que el monto promedio adeudado. Asimismo, las mujeres y los más jóvenes se ubicaron entre los grupos en los que más creció la cantidad de personas morosos.

    Según el 51° Informe de Deuda Morosa elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax, al cierre del cuarto trimestre, 3.966.866 personas en Chile presentaban deudas morosas, lo que representa un aumento de 2% respecto al trimestre inmediatamente anterior y de 1,1% versus igual periodo de 2024.

    La tasa de morosidad fue de 25,2% entre los mayores de 18 años, un aumento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con hace 12 meses.

    En cuanto al monto total, la deuda morosa aumentó 5% durante el trimestre y se situó en US$10.708 millones, equivalente al 2,95% del PIB. La mora promedio también se incrementó, situándose en $2.459.599, lo que implica un alza trimestral de 2,9% y anual de 6%.

    Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

    El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, señaló que “el aumento de la morosidad refleja un cambio de escenario, donde los montos de las deudas impagas están creciendo más rápido que el número de personas en mora, elevando la presión financiera sobre los hogares"

    Weber atribuyó esta situación a que, “durante 2025, la Tasa de Política Monetaria siguió cayendo hasta alcanzar su nivel neutral, mejorando el acceso al crédito y con ello aumentando la probabilidad de un alza en la morosidad, sin que los ingresos hayan crecido al mismo ritmo”.

    Montos impagos

    Al desglosar los montos impagos, se observa que el número de morosos aumentó en todos los tramos, excepto en el de menos de $100 mil. El tramo de más de $3 millones es el que más ha aumentado su cantidad de personas, totalizando 653.691. En el trimestre, este tramo aumentó un 4,5%, acumulando un alza de 7,3% a doce meses.

    Por grupo socioeconómico (GSE), el número de morosos en el grupo ABC1 aumentó un 3,2% en 12 meses, mientras que, en los GSE más vulnerables, el D y el E, aumentó 0,4% y 0,2%, respectivamente.

    No obstante, la mora promedio del GSE E es 5 veces su ingreso promedio mensual, el ratio más alto entre GSEs. La deuda impaga promedio de este grupo alcanza $1.480.756. En contraste, la mora promedio del ABC1 es 1,4 veces el ingreso promedio de este grupo, alcanzando los $5.316.307.

    Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El retail sigue concentrando el mayor número de documentos impagos, con 2.403.406, seguido por la banca, con 1.362.465. El número de documentos en el retail aumentó 2,9% en el trimestre y 2,2% en 12 meses. En términos de montos, la banca representa el 46,7% del total, con US$4.996 millones, y el retail el 26,2%, con US$2.808.

    Morosos permanentes

    En el análisis de la permanencia de la morosidad se evidenció un aumento en todos los tipos de morosos en comparación al trimestre anterior: morosos permanentes (quienes se han mantenido al menos 12 meses consecutivos en mora), morosos nuevos (quienes no presentaban deuda morosa en los últimos 5 años) y en los intermitentes (aquellos con periodos de mora no consecutivos dentro de 5 años).

    En términos interanuales, se observó un aumento significativo de los nuevos morosos, los que crecieron un 21,7%, equivalente a más de 51 mil personas adicionales.

    Al respecto, Alejandro Rivera, director de Data & Analytics de Equifax, comentó que “esta tendencia es una señal relevante, porque muestra que muchas personas entran por primera vez en una situación de mora. El acceso oportuno a información, junto con instancias de orientación y acompañamiento, resulta clave para que las personas puedan dimensionar su situación financiera y tomar decisiones informadas”.

    Morosos por edad y género

    Las mujeres continuaron siendo mayoría entre las personas morosas, con 2.076.883 casos, mientras que los hombres sumaron 1.889.983. Sin embargo, los hombres mantuvieron montos de deuda significativamente más altos: la mora promedio masculina alcanzó los $3.272.310, casi el doble de la registrada por las mujeres: $1.729.391. En ambos casos, la mora promedio aumentó en más de 6% durante el último año.

    Por edad, el único grupo que redujo su número de morosos fue el de 60 años o más, con una caída de 2,1% en doce meses. En este tramo, además, la tasa de morosidad disminuyó en 0,7 puntos porcentuales, situándose en 17,5%.

    En contraste, el grupo de 18 a 24 años fue el que más creció en cantidad de morosos, con un alza interanual de 5,4%, alcanzando al 8,2% de la población de ese tramo.

    05 Octubre 2024 Estudiantes Universitarios Foto: Andres Perez Andres Perez

    En cuanto a los montos adeudados, la mora promedio aumentó con más fuerza entre las personas de 45 a 59 años (8,1%) y entre quienes tienen entre 30 y 44 años (6,3%), segmentos donde cerca del 30% de la población se encuentra en situación de morosidad.

    En los grupos más jóvenes, en tanto, la mora promedio disminuyó en doce meses, con caídas de 4,6% en el tramo de 18 a 24 años y de 3,4% en el de 25 a 29 años.

