Ingresos fiscales caen más de 10% en octubre y expertos prevén que sobreestimación puede llegar a US$2 mil millones en 2025

El cuadro fiscal es muy desafiante para el gobierno. Ese es el primer análisis que hacen los expertos luego de conocer que en octubre los ingresos del Fisco tuvieron un traspié al caer 10,7% real anual, totalizando una recaudación de $5.888.127 millones.

De acuerdo al informe de Ejecución Fiscal de octubre que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el resultado incidieron principalmente los ingresos tributarios del resto de contribuyentes (-9,4%), explicado sobre todo por una alta base de comparación, asociada a una operación extraordinaria que se reflejó en el IVA de octubre de 2024.

Por ello, argumenta en su análisis que “ajustando por ese efecto, los ingresos tributarios de contribuyentes no mineros habrían tenido un crecimiento de 1,6% en el mes y los ingresos totales una variación de -4,3%”.

En el detalle se muestra que el impuesto a la renta creció un 10,2% en el mes, resultado que se explica por la expansión de los PPM (11,3%), lo que fue parcialmente compensado por una caída en los impuestos de declaración mensual (-14,9%).

Asimismo, la recaudación tributaria de la minería privada GMP10 registró un alza de 34,1%. En tanto, la tributación del impuesto específico a los combustibles disminuyó 29,5% anual.

Respecto a los ingresos no tributarios, las imposiciones previsionales continúan mostrando un alto dinamismo (51,3%), mientras las rentas de la propiedad anotaron una caída de 53%, debido a diferencias en el calendario de pago de dividendos de empresas públicas, que este año se concretaron en noviembre en vez de octubre.

De esta manera, los ingresos del gobierno total acumulan a octubre un incremento de 4,8% respecto al mismo período del año previo, incididos fundamentalmente por los ingresos tributarios totales (5,9%).

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó que “en octubre de este año se registró una caída puntual de la recaudación explicada por un desempeño extraordinario del IVA en el mismo mes del año pasado, por lo que en este Informe de Ejecución Presupuestaria presentamos cifras complementarias, que ajustan por dicho efecto puntual en la base de comparación a octubre. Este ejercicio nos muestra que, sin ese evento, el crecimiento acumulado de los ingresos totales alcanzaría un 5,6% y para los tributarios sería de 6,9%”.

La autoridad añadió que “los datos que hemos podido observar durante este mes muestran que esta situación particular se revertiría en noviembre, contribuyendo a la recuperación de los ingresos”.

En el último informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, Hacienda estima que los ingresos fiscales efectivos llegarían a $75.010.477 millones (22,4% del PIB), lo que implica un aumento de 6,8% real anual con respecto a 2024.

Sin embargo, dado este último freno en los ingresos, esa meta se ve compleja. De hecho, los economistas afirman que para cumplir la proyección del gobierno, entre noviembre y diciembre los ingresos fiscales deben crecer en torno a 22%. De no cumplirse con ello, habría una sobreestimación de los ingresos fiscales en torno a US$2.000 millones.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos y académico de la U. de Los Andes, afirmó que “durante los últimos dos meses del año, considerando esta brecha y que a fines de 2024 había efectos por una vez, la recaudación tendría que crecer un 22%. Estimo por lo tanto para el cierre de 2025 un déficit efectivo de 2,5% del PIB”. A octubre, el déficit efectivo es de 2,3% del PIB, correspondiente a $7.708.284 millones, mientras que la última proyección de Hacienda es de -2% del PIB.

Acevedo prevé una merma de ingresos del orden de US$ 2.000 millones.

Margarita Vial, académica de la U. San Sebastián, señaló que “los ingresos deben crecer más de un 15% en lo que queda del año para cumplir la estimación del gobierno. Al descontar el efecto de los ingresos transitorios del mismo período de 2024, la variación real esperada supera el 20%. Es altamente probable que los ingresos sean menores en cerca de US$2.000 millones en 2025, lo que compromete la base de recaudación contemplada en el financiamiento de la Ley de Presupuestos 2026”.

Vial añadió que, dado este escenario de menores ingresos, el déficit fiscal estructural podría llegar a 2,5% del PIB en lugar de 2,2% del PIB proyectado en octubre.

Macarena García, economista de LyD, apuntó que “los ingresos del bimestre que queda tendrían que crecer 16,8% promedio mensual para cumplir con esta estimación. A la luz de la ejecución, esto es muy difícil que se cumpla”.

Asimismo, García prevé que el “déficit fiscal estructural será superior al 2,2% estimado por el gobierno, incluso podría superar el 2,5%”.

Y qué pasó con el gasto

En octubre, el gasto público tuvo un crecimiento de 9,1% real anual, con el gasto corriente subiendo un 6,6% real anual, impulsado por la expansión de la ejecución de subsidios y donaciones, seguido por el gasto en personal, mientras el gasto de capital avanzó 25,7%, por el crecimiento en su componente transferencias de capital.

Así, el gasto total registró un crecimiento de 3,6% real anual a octubre con una tasa de ejecución de 81,9% respecto a la ley aprobada.

Sube dotación de la administración central por Educación

El informe de Recursos Humanos del Sector Público del tercer trimestre reveló que el personal total del Gobierno Central alcanzó los 534.807 cargos efectivos, lo que representa un alza de 10,8% -equivalente a 52.254 puestos- respecto del mismo periodo de 2024.

El incremento se explica, principalmente, por la incorporación de 48.666 cargos en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que equivale a un alza de 103,7% versus septiembre de 2024, y que los hace responsables del 93,1% de la variación anual del Gobierno Central. Según se detalla, este incremento es consecuencia del proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos SLEP y de la incorporación a la estadística, del personal traspasado desde el nivel municipal en 2025.

Los Servicios de Salud, en tanto, tuvieron un aumento de 1.873 cargos, una expansión de 0,8% en un año, y que explica un 3,6% de la variación total respecto de septiembre de 2024. Finalmente, el resto de las instituciones del Gobierno Central presentó un incremento de 1.715 cargos, también un avance de 0,8% en un año, y que constituye solo un 3,3% de la variación del Gobierno Central en relación a septiembre del año pasado.

El informe muestra también que el personal disponible en el sector público total a septiembre del 2025 alcanzó 1.112.112 cargos. La Administración Central representa la principal participación sobre el total del sector público, con un 45,8%. Le siguen de cerca las municipalidades, con un 42,2%; luego las universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, con un 5,4%; las empresas públicas, con 4,2%; los organismos autónomos, con 2,3%, y finalmente otras instituciones públicas, con 0,1% del total.