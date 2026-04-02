Inversión ingresada a trámite ambiental en primer trimestre supera los US$24 mil millones y dobla la de igual lapso de 2025

El reporte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) correspondiente al primer trimestre de 2026 muestra una dualidad en materia de proyectos ingresados a tramitación en este periodo, que coincidió con el del cambio de mando entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y la nueva administración de José Antonio Kast.

Así, según las cifras oficiales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el número de iniciativas de inversión ingresadas a evaluación experimentó una caída de 32% respecto de enero-marzo de 2025, pasando de 147 a 100. Sin embargo, en contraste con esta disminución en el volumen de tramitaciones, los montos de inversión asociados a los proyectos presentados experimentaron un fuerte aumento de 90,1%, escalando de US$12.731 millones en 2025 a US$24.301 millones en el primer trimestre del año en curso. Es decir, practicamente se duplicaron.

Los cinco proyectos ingresados al SEIA que registraron las mayores inversiones están encabezados por la continuidad operacional y nueva planta concentradora de Minera El Abra (US$ 7.500 millones), seguida por la nueva planta y obras complementarias de Minera Escondida (US$ 5.150 millones) y el Parque Eólico Las Lilas (US$ 5.100 millones). La lista la completan el Proyecto TED para la extracción directa de litio de Albemarle (US$ 3.100 millones) y las adecuaciones al proceso de lixiviación en la División Radomiro Tomic de Codelco (US$ 1.300 millones)

Al revisar la serie histórica oficial comprendida entre los años 2010 y 2026, los resultados de este primer trimestre marcan dos hitos estadísticos en la fase de entrada al sistema. Por un lado, los 100 proyectos ingresados constituye la cifra más baja anotada en el mismo lapso en los últimos 16 años. Pero a su vez, la inversión total reportada marca un récord para un inicio de año, superando los máximos previos registrados en 2016 y 2022.

En tanto, en enero-marzo de 2026 el número de proyectos aprobados en el SEIA creció 30% respecto al ejercicio anterior, subiendo de 57 a 74 resoluciones positivas. En paralelo, los recursos involucrados en estas aprobaciones anotaron un incremento de 81%, al pasar de US$4.222 millones en 2025 a US$7.644 millones en 2026.

Las cifras de aprobaciones consolidan una tendencia de recuperación en los cierres de procesos frente al punto más bajo de la última década, registrado en el primer trimestre de 2023, cuando solo se visaron 53 proyectos. Las 74 iniciativas calificadas favorablemente a comienzos de 2026 constituyen el volumen más alto para un arranque de año desde 2022, mientras que los recursos totales validados representan el mayor monto de inversión aprobada por las comisiones regionales desde el primer trimestre de 2018.

Los cinco proyectos aprobados con la inversión más alta son: Desarrollo Futuro DMH de Codelco (US$2.800 millones); Parque Eólico Wayra de EDF (US$623,9 millones); Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL de EPV (US$500 millones); Parque Eólico Faro del Sur de Eólica Faro del Sur (US$500 millones) y Parque fotovoltaico y línea de transmisión Pita Solar de Parque Fotovoltaico Pita Solar SpA (US$320 millones).

Propuestas

A partir de estos antecedentes, Pulso consultó a diversos expertos sobre las medidas que promoverían para hacer más eficiente la tramitación de proyectos de inversión en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), considerando además el objetivo expreso que ha manifestado al respecto el nuevo gobierno

Al respecto, el abogado Jose Domingo Ilharreborde, explicó que debieran eliminarse las instituciones más políticas que participan en los procesos de evaluación e impugnaciones administrativas de proyectos, como la Coeva y el Comité de Minisitros. A su juiico, todas esas decisiones debieran pasar por el SEA y su director ejecutivo como órgano técnico a cargo de la evaluación ambiental.

“Creo que los SEA de cada región debieran retomar algo que considero se hacía más hace algunos años, en cuanto a filtrar más ciertas observaciones que formulan los organismos sectoriales que participan de la evaluación ambiental, porque muchas veces las observaciones se escapan del ámbito de competencia de cada servicio, y otras veces se piden cosas que no son razonables”, sostuvo.

En tal sentido planteó que “si bien en ciertos casos se sigue filtrando, debieran dárseles las herramientas al SEA fijándole los criterios para poder filtrar y acotar aún más las observaciones en la evaluación ambiental, lo cual debiera reducir los tiempos de la evaluación”.

“De la misma forma, en muchos casos uno espera que el SEA tenga un rol mucho más activo que el que tiene actualmente en la coordinación y negociación que debe existir entre el titular y los servicios respecto de aquellos puntos en los cuales no existe acuerdo durante las primeras etapas de la evaluación”, añadió.

Para el exdirector ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, debiera establecerse “una instancia de coordinación permanente entre la Dirección Ejecutiva y las Direcciones Regionales, de manera que se haga seguimiento colectivo y permanente a proyectos relevantes o emblemáticos. Esa instancia permite compartir visiones y tener aproximaciones colectivas a problemas relevantes de la evaluación ambiental, al tiempo que abre la posibilidad de instalar criterios comunes para enfrentar decisiones difíciles”.