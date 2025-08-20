Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Isabella Luksic deja la gerencia general de Fundación Luksic y el directorio nombra a Macarena Cea en su reemplazo. En la foto: Macarena Cea (izquierda) e Isabella Luksic (derecha).

Isabella Luksic renunció a la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo. La socióloga dejará su puesto el 31 de agosto, según explicaron desde el brazo filantrópico del grupo Luksic.

Sin embargo, Isabella Luksic continuará ligada a la fundación como asesora del directorio hasta el 1 de enero, cuando se sumará formalmente a dicha instancia como integrante titular y vicepresidenta. Además, continuará representando internacionalmente a la fundación.

Isabella asumió la gerencia general del principal brazo filantrópico de su familia en enero de 2023.

“Han sido unos años muy desafiantes y entretenidos, de mucha transformación en nuestra inversión social, donde hemos podido llegar a personas a lo largo de todo Chile con programas de calidad. Quiero agradecer a todos quienes han confiado en nosotros, nuestro compromiso como familia sigue firme por aportar al desarrollo de Chile y estoy segura que con el gran equipo que tenemos podremos seguir en esta senda” dijo Isabella Luksic en un comunicado.

En su reemplazo asumirá Macarena Cea, actual directora de desarrollo de la Fundación Luksic, quien llegó a la organización en 2020 a cargo del área de evaluación. “Ha encabezado junto a Isabella el proceso de transformación de la fundación”, resaltaron.

“Estamos convencidos de que Macarena es la persona para liderar la siguiente etapa de la Fundación, tiene probadas capacidades y experiencia en procesos de transformación, inspirados en el buen servicio a las personas. Tenemos grandes sueños y desafíos para apoyar a los chilenos, que no me cabe duda ella sabrá concretar”, comentó la presidenta del directorio, Ena von Baer.

Macarena Cea (41 años) es socióloga y magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeñó en el Instituto de Sociología de la UC y fue subdirectora de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas ligada a la misma casa de estudio. Además, fue coordinadora ejecutiva del centro de estudios del Ministerio de Educación, y jefa de asesores de la subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, “donde lideró equipos que sacaron adelante la creación o reformulación de programas como el ingreso ético familiar y la ventanilla única municipal”.

“Me emociona y moviliza la idea de iniciar una nueva etapa con el desafío de llegar a más personas, haciendo una inversión social efectiva y de calidad. Me consta el interés genuino de la familia Luksic por hacer las cosas bien, por exigirse al máximo, con profesionalismo y mucho amor por Chile. Me siento identificada con ese propósito y con esa misma pasión es que asumo este desafío”, dijo la nueva gerente general y agradeció especialmente la confianza de Isabella Luksic y del Directorio.