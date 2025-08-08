SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Esta es una de las primeras medidas económicas que la candidata del oficialismo y la DC esboza, en medio de los problemas que ha tenido esta semana con las propuestas que presentó en las primarias.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
La candidata presidencial, Jeannette Jara, se reunió con estudiantes de la Universidad de Valparaiso. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

La candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, está en proceso de elaboración de un nuevo programa de gobierno para dejar atrás el que presentó para las primarias y que más de un problema le ha causado en la última semana.

Este viernes, de visita en San Antonio, región de Valparaíso, la abanderada se reunió con trabajadores portuarios para abordar su situación laboral y hacer propuestas para la ciudad. Al término de la actividad, entregó su apoyo a aplicar un impuesto a las navieras que transportan las exportaciones e importaciones de productos, a través de la fijación de un royalty portuario.

“Junto a los trabajadores que hoy día están aquí representados quiero decir que en mi gobierno vamos a hacer los mayores esfuerzos para que San Antonio no siga siendo en lo que se ha ido convirtiendo en el último período: una zona de sacrificio; sino que, por el contrario, también goce de los beneficios de esta actividad económica tan relevante para el país”, dijo la candidata.

Consultada por medidas específicas al respecto, aludió a que una fórmula para lograrlo es a través de un royalty portuario: “Es un tema que nosotros vamos a empujar, porque además en el país se ha discutido hace mucho tiempo. La experiencia, además, del royalty minero ha dado buenos resultados y esperamos que en el royalty portuario se pueda avanzar”, expresó Jara, quien aclaró que los recursos provenientes de un eventual royalty se darán en un marco que permita que estos “se queden en la ciudad donde hay puertos”.

30 MARZO 2023 VISTA AEREA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO Y EL PUERTO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Para Jara, los recursos que se logren con este impuesto tienen que destinarse a cambios estructurales: “No puede ser que los recursos se destinen y sean consumidos, por muchas necesidades que tengamos, en el día a día. San Antonio necesita reforzar escuelas, nuevas empresas, conectividad, acceso a servicios sociales, una mejor salud y generar también un foco turístico, como lo fue durante mucho tiempo.

En ese sentido, puso como ejemplo los proyectos de ley que impulsan el diputado PC, Luis Cuello, y el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, en la materia.

La iniciativa de Cuello establece “una compensación en favor del Estado por el uso de los terminales marítimos del territorio nacional, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberá ser pagada por las empresas navieras de transporte marítimo de carga, usuarias de los terminales marítimos. El 50% de los recursos recaudados ingresarán al presupuesto de las comunas de localización de los terminales marítimos y el 50 % restante se ingresarán al presupuesto del respectivo Gobierno Regional”.

Por su parte, la propuesta del senador Latorre plantea un impuesto denominado royalty portuario que “funcionará como un mecanismo de compensación económica por parte de los usuarios finales de los puertos marítimos y terrestres nacionales, públicos o privados, estableciéndose un cobro de una tasa de 2 dólares por cada tonelada de carga transportada”.

Más sobre:JaraEleccionesJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Virus respiratorios: Autoridades informan que ocupación de camas críticas para adultos alcanzó 91% a nivel nacional

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica
Chile

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”
Mundo

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?