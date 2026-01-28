SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Julio Friedmann, CEO de Enap: “De esta duplicación de utilidades que tuvimos, un 60% es gestión de la compañía”

    "Lo que estamos haciendo es hacer más eficiente la utilización de los activos actuales", explica Friedmann en entrevista con Pulso. Sobre su futuro en el nuevo gobierno, indica que "fui seleccionado y elegido por el directorio. Así que, si el directorio tiene la confianza de lo que hemos hecho como gestión, seguiremos".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    26-01-2025 Julio Friedmann, Gerente General ENAP - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) despidió el 2025 con números azules. La estatal duplicó sus utilidades y alcanzó los US$848 millones, aumentó su Ebitda 40% y redujo su deuda en US$450 millones.

    Un 60% aproximadamente es gestión de la compañía y un 40% obedece a este factor exógeno de los mejores precios internacionales”, dice en entrevista a Pulso el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

    El timonel de la petrolera explica las razones detrás del positivo ejercicio que ha tenido la estatal en los últimos años. Dice que ya tiene en mente a la persona que asumirá el cargo de José Pablo Gómez, el ejecutivo que se irá de Enap a la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) como director. Y revela el nombre del nuevo gerente de Refinería: Álvaro Hillerns. Su predecesor fue desvinculado en octubre pasado.

    Quinto año de utilidades. ¿Qué explica el ciclo de bonanza?

    - El primer foco que pusimos fue en las operaciones. Era necesario estabilizarlas y robustecerlas. Pusimos mucho foco en la excelencia operacional, que sigue siendo un imperativo hacia futuro. Pero esto, sumado a una estrategia correcta en cuanto a los crudos que estamos comprando, la llegada del crudo de Vaca Muerta también, más varias otras medidas que tomamos en el área de mantenimiento, han permitido fortalecer la producción y alcanzar estos niveles históricos de producción. Lo segundo es el foco que pusimos en la logística. Una de las cosas que anunciamos el año pasado fue la creación de la gerencia corporativa de logística. Ahí también pusimos foco en su plan de inversiones y en cómo está operando. Hicimos un rediseño organizacional y los costos de logística han bajado. Tercero, en el área comercial, hemos hecho un seguimiento bastante proactivo con los clientes. En Chile ha aumentado la demanda por gasolina, diésel y kerojet. Eso es un fenómeno que fue bien importante el 2025, y fuimos capaces de capturar ese aumento de demanda.

    (...) Tuvimos viento de cola porque los precios internacionales han estado también positivos y eso ha ayudado también a nuestro resultado final. De esta duplicación de utilidades que tuvimos, un 60% aproximadamente es gestión de la compañía y un 40% obedece a este factor exógeno de los mejores precios internacionales.

    "Tuvimos viento de cola porque los precios internacionales han estado también positivos".

    ¿Dónde han concentrado sus esfuerzos de gestión interna?

    - Los mejores resultados que hemos tenido no se deben a que hayamos inaugurado una nueva planta para producir más. No hemos invertido prácticamente ningún dólar en aumentar la producción. Lo que estamos haciendo es hacer más eficiente la utilización de los activos actuales y eso es importante. Esto es una tendencia que hemos visto de las petroleras internacionales, aprovechar mejor la infraestructura que tienen, y para nosotros es el principal imperativo.

    En el área de refinería, que explica el 85% de nuestro negocio, hemos hecho una reorganización interna y toda el área de excelencia operacional se ha reforzado con varios departamentos y con focos muy precisos, de tal manera de mejorar todos los parámetros de desempeño donde todavía tenemos brechas importantes. Queremos llegar a ser un jugador de primer nivel.

    ¿Cuántas inversiones esperan para este año?

    - Tenemos un plan quinquenal de US$3.800 millones aproximadamente. Por lo tanto, para el 2026 apuntamos entre US$700 millones y US$800 millones de inversión, que es bastante alto para una empresa. Eso es lo que tenemos hoy día aprobado internamente. Es un ritmo de inversión muy ambicioso. No teníamos el músculo y todavía nos falta construir ese músculo, la capacidad de ejecutar estas inversiones. Pero en eso estamos ocupados.

    Cerraron un acuerdo con diferentes empresas en Vaca Muerta, Argentina. ¿Están explorando más alianzas tanto allí como con otros países?

    - Sí, hay espacio para seguir creciendo. Hay obviamente interés, porque Vaca Muerta todavía es un área que está en pleno desarrollo. Todavía tenemos capacidad por el oleoducto para atraer más combustible. Por lo tanto, tiene todavía potencial de crecimiento. A tu pregunta: sí, porque Chile es un país que no tiene ya crudo, nosotros tenemos que importar todo el crudo que se procesa para producir la gasolina, el diésel, kerojet, entre otros. Por lo tanto, estamos con una gestión muy activa de lo que llamamos nuestra canasta de crudo. Ahí es muy importante asegurar aquellos crudos que mejor calzan con el diseño de nuestra refinería.

    26-01-2025 Julio Friedmann, Gerente General ENAP - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    ¿Han tenido que implementar mantenciones o infraestructura por este proyecto?

    - En las mantenciones mayores que tuvimos en los años 2023 y 2024, hicimos cambios en algunas de nuestras unidades, particularmente lo que llamamos nosotros los topping, que es la primera unidad que hay cuando entra el crudo a la refinería, para tener mejores rendimientos con el crudo de las características que viene de Vaca Muerta.

    Respecto del dinero por utilidades que les pidió el Ministerio Hacienda el 2023, ¿cuánto falta por reponer?

    - US$100 millones.

    ¿Se redujo entonces?

    - Se redujo. Nos pagaron US$150 millones o capitalizaron o nos hicieron un aporte de US$150 millones, más lo que ya nos habían entregado en 2024. Faltan US$100 millones de ese retiro que se había realizado originalmente.

    ¿En qué fecha esperan que esté completo?

    - Ojalá, por nosotros, lo antes posible.

    ¿Cuándo asuma el futuro Presidente Kast, espera seguir en el cargo?

    - Un gran mérito que tiene esta compañía es que ha logrado desapegarse de los ciclos políticos. Eso es muy importante. La Enap es una empresa que se debe a la nación, por lo tanto su ley así lo establece. Recién desde el 2017 esta empresa tiene una ley de gobierno corporativo. Yo fui seleccionado y elegido por el directorio. Así que, si el directorio tiene la confianza de lo que hemos hecho como gestión, seguiremos.

    Se les fue el gerente de administración y finanzas a la Dipres: José Pablo Gómez. ¿Cuándo se va él y quién entra?

    - Es una decisión que justamente ya he tomado a cómo vamos a seguir. Legalmente, el gerente de administración y finanzas no tiene ninguna obligación de irse mañana. Por supuesto, nos interesa que haya un traspaso ordenado. Así va a ser. Va a ser evidentemente antes de que inicie marzo. Calculo que después de sus vacaciones y días libres, ahí por la cuadra de mediados de febrero esté ese alejamiento. Pero estamos trabajando bien coordinados y responsablemente, así que… claramente sí, hay otra persona, va a haber otro gerente o gerenta de administración y finanzas.

    ¿Ya lo tienen elegido?

    - En lo inmediato, es como cualquier otra ocasión. Siempre se asumen subrogancias, interinato. Eso es lo que ya está en mi cabeza decidido.

    Además, salió el gerente de Refinería, Patricio Farfán. ¿Tienen nombre tras la salida?

    - Efectivamente, el gerente corporativo de Refinería salió. Pero antes de esta reorganización, nombramos a Álvaro Hillerns, que es una persona que es de dentro de la organización. Acabamos de hacer esta reorganización la semana pasada.

    Más sobre:Julio FriedmannENAPResultados financieros 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Cambio de mando: Illanes recibe a Feres en La Moneda y bilaterales se retoman la próxima semana

    Lo más leído

    1.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    2.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    3.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    4.
    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    5.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo
    Chile

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna
    Negocios

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”
    El Deportivo

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Con gol de arquero en el minuto final: la heroica victoria del Benfica sobre el Real Madrid para seguir en la Champions League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó