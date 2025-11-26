BLACK SALE $990
    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Durante su gestión como presidente, a partir de 2014, García también se desempeñó como vicepresidente de Grupo Nutresa Región Estratégica México y Chile.

    Por 
    Patricia San Juan
    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa.

    Tras más de una década, Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti por motivos personales, poniendo fin además, a más de 36 años de trayectoria en la compañía, informó la empresa de comunicaciones del ejecutivo en un comunicado.

    Durante su gestión como presidente, a partir de 2014, García también desempeñó roles como vicepresidente de Grupo Nutresa Región Estratégica México y Chile y consejero electivo de Sofofa desde 2019, entre otros.

    Ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios en Administración en la Universidad Federico Santa María, Justo García se incorporó al área Comercial de Tresmontes Lucchetti en 1988.

    “Posteriormente, en 1997, asumió la gerencia general de la compañía, liderando la consolidación de Tresmontes y la adquisición de Lucchetti”, señala el comunicado.

    Internacionalización

    Añade que “en su extensa trayectoria, fue un actor principal en el crecimiento de la empresa, el desarrollo de sus distintas marcas, su expansión nacional e internacional, y la integración de la compañía a Grupo Nutresa, hito que consolidó la posición de Tresmontes Lucchetti en Chile y en los demás países donde está presente”.

    Asimismo indica que “su liderazgo fue fundamental para la internacionalización de la empresa, la diversificación de su portafolio de productos y los importantes procesos de adquisición y financiamiento que ha experimentado la compañía en estos años”.

    Justo García también ha participado en distintos directorios de empresas e instituciones.

