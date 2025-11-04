La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024
Las personas ocupadas informales llegaron a 2.458.353 en el periodo julio-septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
La tasa de informalidad laboral en el trimestre julio–septiembre de 2025 llegó a 26,2%, la mayor tasa desde el periodo noviembre- enero de 2024 (26.3%).
Según informó el INE, el 26,2% representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, pero registró un avance respecto al 26% registrado en el trimestre anterior reportado.
Ante este contexto, las personas ocupadas informales llegaron a 2.458.353, lo que representó una variación de -1,4% en doce meses.
En la reducción de la población ocupada informal influyeron los hombres (-2,3%) y las mujeres (-0,4%). Según grupos de edad, incidieron principalmente las bajas en los tramos 25-34 años (-7,4%) y 45-54 años (-5,5%).
Por sector económico
De acuerdo con el sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (-5,1%) e industria manufacturera (-4,8%).
En cuanto al grupo ocupacional, las principales incidencias en el descenso provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (-4,3%) y personal de apoyo administrativo (-24,8%), tal como informó el INE.
En tanto, la categoría ocupacional que más influyó en la caída de las personas ocupadas informales fue trabajadores por cuenta propia (-5,1%), seguido de personas asalariadas públicas (-8,1%), empleadoras (-11,8%) y familiares no remunerados del hogar (-8,4%); mientras se expandieron personas asalariadas privadas (5,7%) y personal de servicio doméstico (2,2%).
De esta manera, las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron el 86,6% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 64,6% y 15,6%, respectivamente.
Las personas trabajadoras por cuenta propia informales se redujeron 5,1% en un año, incididas tanto por hombres (-6,2%) como por mujeres (-3,7%); siendo comercio (-8,5%) e industria manufacturera (-9,1%) las actividades más influyentes en la contracción.
En su reporte trimestral, el INE precisó que “las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar también se consideran personas ocupadas informales”.
