Desempleo anota segunda baja consecutiva y empleos formales anotan mayor aumento desde marzo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó esta mañana que la tasa de desempleo durante el trimestre julio – septiembre de 2025 (JAS 2025) llegó a 8,5%.

La cifra registró un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%).

De acuerdo a los datos del organismo, la economía logró crear 170 mil empleos formales en 12 meses, lo que representa un aumento de 2,5% y su nivel más alto desde marzo pasado, cuando se crearon 201 mil.

A cuánto fue el desempleo en el último trimestre y cuántos puestos de trabajo se crearon.

Según el INE, los empleos informales experimentaron una baja de 34 mil.

En la suma y resta de estos dos componentes, se creó un total de 134 mil puestos de trabajo en doce meses, un aumento de 1,5%, la mayor alza desde noviembre 2024.

Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, con incrementos de 0,2 pp. y 0,3 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior.

La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,4%, influida por las personas inactivas habituales (0,5%) e iniciadoras (27,6%).