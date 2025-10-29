Desempleo anota segunda baja consecutiva y empleos formales anotan mayor aumento desde marzo
De acuerdo a los datos del organismo, la economía logró crear 170 mil empleos formales en 12 meses.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó esta mañana que la tasa de desempleo durante el trimestre julio – septiembre de 2025 (JAS 2025) llegó a 8,5%.
La cifra registró un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%).
De acuerdo a los datos del organismo, la economía logró crear 170 mil empleos formales en 12 meses, lo que representa un aumento de 2,5% y su nivel más alto desde marzo pasado, cuando se crearon 201 mil.
Según el INE, los empleos informales experimentaron una baja de 34 mil.
En la suma y resta de estos dos componentes, se creó un total de 134 mil puestos de trabajo en doce meses, un aumento de 1,5%, la mayor alza desde noviembre 2024.
Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, con incrementos de 0,2 pp. y 0,3 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior.
La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,4%, influida por las personas inactivas habituales (0,5%) e iniciadoras (27,6%).
