SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

En todo caso, en el global, según un documento de trabajo publicado por la CMF, se establece que la mayoría de los fondos mutuos en Chile cumpliría con los umbrales de liquidez necesarios para cubrir rescates en condiciones de estrés financiero relevante.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Un documento de trabajo publicado recientemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) analiza el riesgo de liquidez que existe en la industria de fondos mutuos en Chile. En concreto, el estudio revisa qué tan preparados están estos vehículos de inversión para enfrentar rescates anormales de aportantes ante episodios de elevado estrés financiero.

El reporte forma parte de los informes que publica la CMF, cuyo objetivo es divulgar trabajos de investigación pertinentes a su rol de regulador y supervisor del sistema financiero. Si bien ellos cuentan con la revisión editorial de la CMF, los análisis y conclusiones que contienen son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

El estudio “Evaluando el riesgo de liquidez de los fondos mutuos públicos: el Índice de Cobertura de Liquidez (LCI)”, concluye que, en general, la mayoría de los fondos cumpliría con los umbrales de liquidez necesarios para cubrir rescates en condiciones de estrés financiero relevante.

Esto quiere decir que serían capaces de pagar a los aportantes sus rescates, sin tener que vender instrumentos menos líquidos, lo que podría tener consecuencias en el precio de mercado de estos activos y en el portafolio remanente de activos de los fondos.

Sin embargo, hay un segmento donde el documento observa baja liquidez (un LCI menor a 1), que es el de los fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo (más de 365 días), ya que cerca de la mitad de ellos tendría vulnerabilidades de liquidez en un contexto de estrés financiero.

“Estos resultados son consistentes con estimaciones previas realizadas por el Fondo Monetario Internacional para Chile”, sostiene el estudio.

Para hacer esta medición, los autores del documento: Nicolás Álvarez, Juan Sebastián Becerra, Macarena Caamaño, Bárbara Llanos y Nicolás Viertel, utilizaron el LCI, una métrica que relaciona activos líquidos disponibles en las carteras de los fondos, versus los rescates netos en períodos de estrés que deben ser cubiertos en un horizonte temporal de una semana.

Esta proyección se basó en dos enfoques. Primero, un análisis empírico de datos históricos de rescates de los fondos mutuos en Chile en periodos de alto estrés financiero, con foco a nivel individual de fondos. Segundo, un modelo econométrico basado en shocks de tasas de interés, que es un ejercicio a nivel de sistema, aplicado para el caso de fondos de deuda.

En total, se contabilizaron 108 fondos de deuda de mediano y largo plazo, que administran activos por cerca de US$ 18.500 millones, lo que implica una participación de mercado de fondos mutuos del 21%.

El estudio recuerda que en noviembre de 2019 -durante el estallido social- se observó que algunos fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo registraron salidas equivalentes al 50% de sus activos, en un contexto de aumento en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija.

El reporte asegura que esto es relevante en términos de la estabilidad financiera del país, entre otras cosas, considerando que el 49% del portafolio de los fondos mutuos está invertido en instrumentos bancarios.

Según el documento, el LCI de fondos de deuda de mediano y largo plazo ha mostrado una caída sostenida en la última década, reflejando menor resiliencia por parte de estos fondos a posibles eventos de estrés financiero.

Nicolás Álvarez, director de supervisión de administradoras de fondos y asesorías de inversión de la CMF, comenta que “el LCI es una herramienta práctica para evaluar la resiliencia de los fondos mutuos, que permite reforzar la capacidad que tienen los fondos para enfrentar rescates anormales de los aportantes en episodios de estrés financieros. Este instrumento es una buena práctica, tanto por razones de estabilidad financiera, como de protección a los inversionistas”.

Agrega que “los fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo muestran un LCI que ha seguido una tendencia decreciente en la última década, asociado a la búsqueda de un mayor retorno, invirtiendo precisamente en instrumentos relativamente menos líquidos y con mayor de riesgo de crédito. Esto los puede dejar en una posición algo más vulnerable para enfrentar rescates anormales, en episodios de estrés futuro”.

Álvarez también estima que “es importante ir avanzando en mejorar los estándares de manejo de episodios de estrés financiero de los fondos, los mecanismos de respuesta a crisis y la información disponible al público, en línea con las mejores prácticas internacionales”.

Recomendaciones

Bajo este escenario, el estudio hace una serie de recomendaciones, como establecer un umbral mínimo de LCI para los fondos con alta exposición a instrumentos de deuda de largo plazo, o poco líquidos.

Además plantea que se puedan establecer reportes que midan el impacto de un escenario de estrés financiero en los fondos, usando tanto escenarios históricos como hipotéticos, incluidos shocks extremos de mercado.

Asimismo, recomienda elevar el estándar de reportes de información, relacionado a políticas de gestión de liquidez, composición de activos líquidos y resultados de pruebas de estrés financiero.

Por otra parte, apunta a fijar políticas de protección a los aportantes en el evento de materializarse rescates relevantes, lo que puede perjudicar a los minoritarios. Por eso plantea incorporar herramientas antidilución, como swing pricing, que usualmente se utilizan en otras jurisdicciones.

Finalmente, propone requerir a cada fondo mantener un plan detallado de acción en caso de enfrentar una crisis de liquidez, revisado y actualizado periódicamente, para administrar períodos de estrés de mercado.

Más sobre:InversionesFondos mutuosCMF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

Harold Mayne-Nicholls: “La prescindencia de la que tanto se habla la tiene que aplicar el Mandatario”

La encrucijada de CorreosChile: cómo la empresa estatal quedó rezagada frente a la era digital

Montes confirma auditoría en Serviu Metropolitano tras denuncias en retrasos de pagos

¿La quemaron? La escucha telefónica que destapó la pista que persigue la Fiscalía en la investigación de Julia Chuñil

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

3.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

4.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

5.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza
Chile

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

Harold Mayne-Nicholls: “La prescindencia de la que tanto se habla la tiene que aplicar el Mandatario”

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero
Negocios

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Presupuesto 2026: Por segundo año consecutivo Cultura verá la mayor alza, mientras que $748 mil millones irán a cárceles

Gobierno admite mayor incumplimiento de meta fiscal este año y oposición y expertos ponen en entredicho cifras del Presupuesto 2026

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil
El Deportivo

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes
Mundo

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel