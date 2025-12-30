SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

    El comportamiento de la plata se dio en un contexto de recuperación parcial del resto de los metales preciosos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto cuesta la plata. Imagen creada con IA

    Los futuros de la plata registraron un fuerte avance de hasta 5% esta mañana, profundizando la marcada volatilidad que ha caracterizado al mercado de metales preciosos en 2025.

    El contrato para entrega en marzo llegó a transarse en US$ 73,955 la onza a las 9:00 horas de Londres (4:00 a.m. hora del Este), acumulando un alza de 153% en lo que va del año.

    El repunte se produjo luego de una sesión particularmente agitada. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los futuros de la plata alcanzaron un máximo histórico de US$ 80 la onza por primera vez.

    Sin embargo, las ganancias se disiparon rápidamente y el metal cerró el lunes con una caída de 8,7%, su mayor descenso en una sola jornada desde febrero de 2021.

    “Este es un movimiento histórico”, afirmó el lunes el CEO de KKM Financial, Jeff Kilburg.

    “No habíamos visto un movimiento como este en mucho tiempo”, agregó el experto citado por CNBC.

    “La plata tiene una gran base minorista y especulativa”, dijo David Wilson, director de estrategia de materias primas en BNP Paribas.

    La plata ha subido 150% en el año, más que duplicando el 66% del oro y muy superior al 39% del cobre.

    “Una vez que se genera un impulso alcista, tiende a atraer más dinero”, agregó el experto que citó CincoDías.

    El comportamiento de la plata se dio en un contexto de recuperación parcial del resto de los metales preciosos. Los futuros del oro, que también habían sufrido una fuerte venta el lunes, subían 0,9% y se transaban en US$4.381,70 la onza.

    En tanto, los futuros del cobre avanzaban 2,1% hasta US$5,6805 la onza.

    Los metales preciosos han tenido un año destacado impulsados por múltiples factores. El oro y la plata suelen ser considerados activos de refugio, demandados por los inversionistas en períodos de mayores tensiones geopolíticas, y también son vistos como coberturas frente a la inflación.

    A ello se suma un dólar estadounidense más débil, que abarata estos activos y los vuelve más atractivos para los compradores extranjeros.

    En el caso específico de la plata, su uso industrial también juega un rol relevante. El metal es ampliamente utilizado en la electrónica, incluidos los paneles solares, los centros de datos y los vehículos eléctricos.

    Lee también:

    Más sobre:MetalesPlataOroCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Lo más leído

    1.
    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    2.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    3.
    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    4.
    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones

    Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones

    5.
    El proyecto inmobiliario en Zapallar de la familia Ossandón

    El proyecto inmobiliario en Zapallar de la familia Ossandón

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta
    Chile

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre
    Negocios

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”
    El Deportivo

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo
    Mundo

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana