La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

Los futuros de la plata registraron un fuerte avance de hasta 5% esta mañana, profundizando la marcada volatilidad que ha caracterizado al mercado de metales preciosos en 2025.

El contrato para entrega en marzo llegó a transarse en US$ 73,955 la onza a las 9:00 horas de Londres (4:00 a.m. hora del Este), acumulando un alza de 153% en lo que va del año.

El repunte se produjo luego de una sesión particularmente agitada. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los futuros de la plata alcanzaron un máximo histórico de US$ 80 la onza por primera vez.

Sin embargo, las ganancias se disiparon rápidamente y el metal cerró el lunes con una caída de 8,7%, su mayor descenso en una sola jornada desde febrero de 2021.

“Este es un movimiento histórico”, afirmó el lunes el CEO de KKM Financial, Jeff Kilburg.

“No habíamos visto un movimiento como este en mucho tiempo”, agregó el experto citado por CNBC.

“La plata tiene una gran base minorista y especulativa”, dijo David Wilson, director de estrategia de materias primas en BNP Paribas.

La plata ha subido 150% en el año, más que duplicando el 66% del oro y muy superior al 39% del cobre.

“Una vez que se genera un impulso alcista, tiende a atraer más dinero”, agregó el experto que citó CincoDías.

El comportamiento de la plata se dio en un contexto de recuperación parcial del resto de los metales preciosos. Los futuros del oro, que también habían sufrido una fuerte venta el lunes, subían 0,9% y se transaban en US$4.381,70 la onza.

En tanto, los futuros del cobre avanzaban 2,1% hasta US$5,6805 la onza.

Los metales preciosos han tenido un año destacado impulsados por múltiples factores. El oro y la plata suelen ser considerados activos de refugio, demandados por los inversionistas en períodos de mayores tensiones geopolíticas, y también son vistos como coberturas frente a la inflación.

A ello se suma un dólar estadounidense más débil, que abarata estos activos y los vuelve más atractivos para los compradores extranjeros.

En el caso específico de la plata, su uso industrial también juega un rol relevante. El metal es ampliamente utilizado en la electrónica, incluidos los paneles solares, los centros de datos y los vehículos eléctricos.