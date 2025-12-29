El Ipsa cae luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre

En el último lunes del año, la Bolsa de Santiago registra retrocesos luego de cerrar este viernes en máximos históricos y el dólar vuelve a subir tras no poder caer de los $900.

El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, caía 0,24% a 10.458,20 puntos. Una baja que se da luego de que el viernes pasado el selectivo saltó casi un 1% y llegó a un valor inédito de 10.483,15 puntos.

Así, el Ipsa sube 56,39% en lo que va de año y se alista a cerrar su mejor desempeño desde 1993. Mientras que, en el mes, el selectivo se alista a cerrar al alza y anotar cinco meses consecutivos con ganancias.

La plaza local cedía terreno en medio de que se espera un arranque a la baja por parte de la Bolsa de Nueva York. Los futuros de los tres principales índices de Wall Street registraban leves retrocesos.

Sin embargo, de cara al cierre del año, la Bolsa de Nueva York se alista a cerrar con ganancias. El Dow Jones ha ganado un 14,5%, lo que lo pone en camino de su año más fuerte desde 2021, según destaca CNBC. El Nasdaq Composite ha tenido un rendimiento superior en lo que va de año, subiendo más del 22%. En tanto, el S&P 500 registra un desempeño de casi un 17% en el año.

Dólar y cobre

El dólar comenzó la semana al alza y en línea con su desempeño del viernes pasado. La divisa arrastraba dos jornadas consecutivas al alza luego de no poder caer de los $900.

Así, el dólar subía $3,15 respecto al cierre de este viernes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $909,15 la unidad. En dos jornadas el dólar sube $4,26.

“El dólar opera en torno a los $906, en una sesión de bajo impulso direccional y dominado principalmente por factores técnicos, teniendo como precio clave los $900, precio que no ha logrado romper en todo 2025. Seguimos a la espera de más datos claves de inflación y laboral de Estados Unidos, que podrían cambiar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed”, comentó Lucas Saavedra, analista de mercados de Capitaria.

El peso chileno caía pese a que el cobre anotaba un nuevo máximo histórico. El cobre en la Bolsa de Metales de Londres retomaba sus operaciones luego de que permaneció cerrada el jueves y viernes pasado por motivo del feriado de Navidad en Europa.

ANGLO AMERICAN

El valor al contado del cobre subió 0,43% a US$5,58 la libra. Así, el precio spot del metal rojo anotaba cinco jornadas consecutivas al alza, donde avanzaba 4,98% en dicha racha.

“Este desempeño del metal se enmarca en un escenario en que los inversionistas ya se preparan para 2026, anticipando mayor volatilidad e incremento en la demanda, en medio de incertidumbres sobre la oferta y la posibilidad de nuevos aranceles durante el primer trimestre de 2026″, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.