SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Ipsa cae luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre

    El Ipsa caía luego de subir el viernes pasado casi un 1% y el dólar en Chile anotaba dos jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el último lunes del año, la Bolsa de Santiago registra retrocesos luego de cerrar este viernes en máximos históricos y el dólar vuelve a subir tras no poder caer de los $900.

    El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, caía 0,24% a 10.458,20 puntos. Una baja que se da luego de que el viernes pasado el selectivo saltó casi un 1% y llegó a un valor inédito de 10.483,15 puntos.

    Así, el Ipsa sube 56,39% en lo que va de año y se alista a cerrar su mejor desempeño desde 1993. Mientras que, en el mes, el selectivo se alista a cerrar al alza y anotar cinco meses consecutivos con ganancias.

    La plaza local cedía terreno en medio de que se espera un arranque a la baja por parte de la Bolsa de Nueva York. Los futuros de los tres principales índices de Wall Street registraban leves retrocesos.

    Sin embargo, de cara al cierre del año, la Bolsa de Nueva York se alista a cerrar con ganancias. El Dow Jones ha ganado un 14,5%, lo que lo pone en camino de su año más fuerte desde 2021, según destaca CNBC. El Nasdaq Composite ha tenido un rendimiento superior en lo que va de año, subiendo más del 22%. En tanto, el S&P 500 registra un desempeño de casi un 17% en el año.

    Dólar y cobre

    El dólar comenzó la semana al alza y en línea con su desempeño del viernes pasado. La divisa arrastraba dos jornadas consecutivas al alza luego de no poder caer de los $900.

    Así, el dólar subía $3,15 respecto al cierre de este viernes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $909,15 la unidad. En dos jornadas el dólar sube $4,26.

    “El dólar opera en torno a los $906, en una sesión de bajo impulso direccional y dominado principalmente por factores técnicos, teniendo como precio clave los $900, precio que no ha logrado romper en todo 2025. Seguimos a la espera de más datos claves de inflación y laboral de Estados Unidos, que podrían cambiar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed”, comentó Lucas Saavedra, analista de mercados de Capitaria.

    El peso chileno caía pese a que el cobre anotaba un nuevo máximo histórico. El cobre en la Bolsa de Metales de Londres retomaba sus operaciones luego de que permaneció cerrada el jueves y viernes pasado por motivo del feriado de Navidad en Europa.

    ANGLO AMERICAN

    El valor al contado del cobre subió 0,43% a US$5,58 la libra. Así, el precio spot del metal rojo anotaba cinco jornadas consecutivas al alza, donde avanzaba 4,98% en dicha racha.

    “Este desempeño del metal se enmarca en un escenario en que los inversionistas ya se preparan para 2026, anticipando mayor volatilidad e incremento en la demanda, en medio de incertidumbres sobre la oferta y la posibilidad de nuevos aranceles durante el primer trimestre de 2026″, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

    Más sobre:MercadosDólarCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Lo más leído

    1.
    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    2.
    Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”

    Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”

    3.
    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    4.
    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    Pucobre cierra acuerdo con gigante internacional Mercuria Energy Group para venta de cobre de su proyecto El Espino

    5.
    El empleo de personas en puestos bajo sus calificaciones genera un efecto negativo de más de 2 puntos en el PIB chileno

    El empleo de personas en puestos bajo sus calificaciones genera un efecto negativo de más de 2 puntos en el PIB chileno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre
    Chile

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    El Ipsa se modera luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre
    Negocios

    El Ipsa se modera luego de tocar máximo histórico y el dólar se mantiene al alza pese a nuevo récord del cobre

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión
    El Deportivo

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    Ex atleta olímpico es buscado como uno de los mayores proveedores de droga en Canadá

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia
    Mundo

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Qué busca Benjamin Netanyahu con su quinto viaje a Estados Unidos en 10 meses

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana