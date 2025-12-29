SUSCRÍBETE POR $1100
    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    El oro ha tenido un rally espectacular en este 2025, tal como la plata, el platino y el cobre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    DAVID GRAY

    El precio de los metales ha tenido un rally de fin de año formidable. Entre ellos, el oro ha mostrado uno de los mayores retornos con un salto de 70% en lo que va de 2025 y de 7,29% solo en el balance del mes de diciembre.

    Y está en máximos históricos tal como la plata, el platino y el cobre.

    En la jornada de hoy, el precio de la onza experimenta un ajuste -como casi todos los metales- y se transa US$ 4.463, lo que supone un retroceso de 1,57% respecto a la última sesión.

    Pero este sería un ajuste transitorio ya que las proyecciones apuntan a que seguirá subiendo. UBS subió su pronóstico para el metal precioso y estima que llegará a US$ 5.000 la onza durante los tres primeros trimestres de 2026 y que luego se moderará a US$ 4.800 a fines de ese ejercicio.

    Su previsión anterior era de US$ 4.300 la onza.

    Cuánto cuesta el oro. Imagen creada con IA

    La entidad espera que la demanda de oro aumente de forma constante hasta 2026, apoyada por los menores rendimientos reales, las persistentes preocupaciones económicas mundiales y la incertidumbre en torno a la política interna de Estados Unidos, en particular vinculada a las elecciones de mitad de mandato y el aumento de la tensión fiscal.

    “Si aumentan los riesgos políticos o financieros, los precios podrían subir hasta 5.400 $/oz (antes 4.900 $/oz)”, dijo UBS en una nota que cita la agencia Reuters.

    La estimación de UBS se suma a la de Bank of America que en octubre pasado también elevó su pronóstico para el oro en 2026. La entidad no descartó que la onza llegue a US$ 5.000 tal como plantea el banco suizo.

