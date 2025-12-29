El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS
El oro ha tenido un rally espectacular en este 2025, tal como la plata, el platino y el cobre.
El precio de los metales ha tenido un rally de fin de año formidable. Entre ellos, el oro ha mostrado uno de los mayores retornos con un salto de 70% en lo que va de 2025 y de 7,29% solo en el balance del mes de diciembre.
Y está en máximos históricos tal como la plata, el platino y el cobre.
En la jornada de hoy, el precio de la onza experimenta un ajuste -como casi todos los metales- y se transa US$ 4.463, lo que supone un retroceso de 1,57% respecto a la última sesión.
Pero este sería un ajuste transitorio ya que las proyecciones apuntan a que seguirá subiendo. UBS subió su pronóstico para el metal precioso y estima que llegará a US$ 5.000 la onza durante los tres primeros trimestres de 2026 y que luego se moderará a US$ 4.800 a fines de ese ejercicio.
Su previsión anterior era de US$ 4.300 la onza.
La entidad espera que la demanda de oro aumente de forma constante hasta 2026, apoyada por los menores rendimientos reales, las persistentes preocupaciones económicas mundiales y la incertidumbre en torno a la política interna de Estados Unidos, en particular vinculada a las elecciones de mitad de mandato y el aumento de la tensión fiscal.
“Si aumentan los riesgos políticos o financieros, los precios podrían subir hasta 5.400 $/oz (antes 4.900 $/oz)”, dijo UBS en una nota que cita la agencia Reuters.
La estimación de UBS se suma a la de Bank of America que en octubre pasado también elevó su pronóstico para el oro en 2026. La entidad no descartó que la onza llegue a US$ 5.000 tal como plantea el banco suizo.
