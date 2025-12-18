Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

Chile anotó dos récords productivos en octubre. Uno de ellos fue su producción de oro, que alcanzó en octubre 4.347 kilos de oro fino, su mejor octubre desde 2012. El hit mensual se da en medio de buenos precios para el metal dorado, pues alcanzó un precio récord el 20 de ese mes, cuando anotó US$ 4.338,25 la onza en la Bolsa de Metales de Londres al cierre AM de la jornada.

El reporte a octubre actualizado de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), muestra que el acumulado anual a dicho mes registra 36.208 kilos de oro fino , elaboración que ronda la producción que reportó Chile el 2015, cuando produjo al mismo plazo 36.286 kilos dorados. Comparado con 2024 es un alza interanual de 27%.

El proyecto Salares Norte de Gold Fields, junto al incentivo que tienen las mineras por producir más oro como subproducto en medio de buenos precios, han inclinado la balanza a favor de la elaboración del metal.

El otro récord es la producción de plata. En octubre, Chile confeccionó 122.310 kilos de plata fina , el mejor valor para ese mismo mes desde 2020, cuando produjo 128.204 kilos. Además, es la mejor cifra mensual de 2025.

Durante 2025 el metal blanco también ha reportado precios favorables. Hasta noviembre, la plata registró su mayor precio el 17 de octubre, anotando US$51,100 la onza en la Bolsa de Metales de Londres. En el Comex, en cambio, reportó su valor más alto el 11 de diciembre: US$63,929 la onza. Ambos históricos.

En tanto, el acumulado de la plata anotó 1.076.700 toneladas en lo que va de este año, un alza de 9,8% versus el mismo plazo de 2024, cuando produjo 981.046 toneladas de oro fino. Para 2023, el país había elaborado 1.125.070 toneladas de plata a octubre.

Comparativamente, el top 5 mundial de oro lo dominan China, Rusia, Australia, Canadá, y Estados Unidos. Tan solo estas naciones produjeron un tercio del total mundial en 2024 según Cochilco, con 1.329 toneladas de oro fino. En todo 2024 se elaboraron 3.329 toneladas de oro.

Chile está lejos de estos países. El año pasado ocupó el lugar 25 a nivel mundial, siendo superado -y tomando en cuenta solo Latinoamérica- por México, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina.

Apetito de inversionistas y bancos

Tanto el ramp-up de Salares Norte de Gold Fields como La Coipa de Kinross han impactado favorablemente en la producción de oro, dice a Pulso Daniela Desormeaux, economista experta en minerales.

“Hay un contexto de industria favorable a nivel internacional para el oro. A diferencia de otros commodities, su comportamiento responde principalmente a factores macroeconómicos y financieros globales, más que al ciclo industrial”, apunta.

La directora de Cesco señala que “en los últimos meses, el mercado ha ido internalizando que, aun cuando los recortes de tasas puedan ser graduales, las tasas reales tenderían a estabilizarse o incluso a disminuir. En un contexto en donde la inflación sigue siendo un factor de preocupación, esto ha contribuido a un dólar más débil y ha reforzado el rol del oro como reserva de valor. A ello se suma un mayor apetito por este metal por parte de inversionistas y bancos centrales, lo que ha fortalecido su demanda estructural”.

Daniela Desormeaux, economista.

En general, el oro y la plata se obtienen como subproductos de la minera del cobre, lo que permite a las compañías beneficiarse de sus estructuras de costos. Sin embargo, dice la economista, “con precios en niveles elevados, vemos escenarios en los que proyectos primarios de oro y plata resultan atractivos, sobre todo cuando además tienen buenas leyes, se cuenta con infraestructura existente o cuando se generan sinergias con otras operaciones”.

Desormeaux concluye que “en estos casos, el precio del metal cumple un rol clave en la viabilidad económica, permitiendo capturar márgenes que en otros ciclos quizás no eran suficientes. No obstante, dada la naturaleza financiera de estos metales y la volatilidad de sus precios, se trata de proyectos que en general son más sensibles al ciclo”.