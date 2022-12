La queja de La Polar contra las redes sociales en medio de denuncias por venta de ropa falsificada

Con todo salió La Polar a enfrentar las denuncias de venta de prendas falsificadas que lanzaron Under Armour y Adidas. Esta semana, la multitienda interpuso una demanda de competencia desleal contra Under Armour y Forus, propiedad de la familia Swett. En la acción que se tramita en el 22° Juzgado Civil de Santiago, la compañía cuestionó duramente a la estadounidense y su comercializadora chilena, pero también fustigó el rol de las redes sociales.

En la demanda presentada por la compañía, que cuenta con 40 sucursales a nivel nacional, sostuvo que “como ha sido la tónica los últimos años, las redes sociales han jugado un rol preponderante como vía de propagación de información, muchas veces ella sin sustentos ni comprobaciones, así como también catalogando situaciones como delictivas o ilícitas para el resto de la comunidad digital, anticipándose a cualquier resolución de nuestros tribunales de justicia”, según el texto al que accedió Pulso.

Con pesar, son estas las situaciones que quedan en el tiempo en la opinión pública y memoria colectiva, dañando irremediablemente a las personas o empresas afectadas por publicaciones y comentarios carentes de todo fundamento, agrega la compañía.

Para La Polar, Forus es la responsable de que la multitienda se viera afectada a este tipo de comentarios en distintas redes y agrega que “en la etapa pertinente de este proceso se acreditarán todos los daños sufridos por la empresa y como la ilícita estrategia de Forus ha logrado desviar clientela de nuestra representada, contra todo parámetro de buena fe y leal competencia”.

En su demanda, la compañía dejó imágenes de las negativas publicaciones y comentarios que rondan en las redes sociales en contra de La Polar.

Ejemplo de ello es el tuit del usuario denominado @rabiaquecrece que el 24 de noviembre escribió: “La estafa de La Polar es el fiel reflejo de una clase empresarial sin valores, que busca aumentar sus ganancias sin importar cómo. ¿Con qué moral pedirán medidas en contra del comercio informal? Lamentablemente no habrán sanciones y todo quedará igual. Otra ganancia del rechazo”.

El usuario se identifica como alguien de izquierda que votó apruebo y cuenta con más de 18 mil mensajes. Su cuenta tiene 5.204 seguidores.

Otro de los tweets que adjuntó en su demanda es el que escribió Diario El Meridiano (@ElmeridianoCL) el 22 de noviembre: “La Polar : Leónidas Vial, conocido tiburón de Sanhattan y dueño de Colo Colo, es el principal controlador de la tienda que hoy fue allanada por vender mercadería falsa”. La cuenta data de mayo de 2017, tiene sólo 44 tweets y 570 seguidores.

@PerejilZurdin es otra de las cuentas que criticó a La Polar. Al igual que el primer caso también lleva en su nombre de usuario un emoji de un árbol y es un defensor del gobierno del Presidente Gabriel Boric. “En el caso La Polar creo que hay algo más oscuro y grande … No es sólo venta de prendas falsas. Seguramente deben estar vinculados con evasión de impuestos y lavado de activos. No tengo pruebas , pero tampoco dudas”, escribió el 25 de noviembre a las 10 am. Su cuenta acumula poco más de 44 mil tweets y 22.500 seguidores.

Otro de los ejemplos que citó La Polar para avalar el descrédito sufrido públicamente en redes sociales es el mensaje que escribió la usuaria @JoviNomas el 22 de noviembre, pasadas las 13 horas. “Sólo en Chile una tienda de retail es capaz de vender ropa falsificada. Así de carerajas son los “empresarios” de La Polar. Hoy Carabineros allanó ocho de sus bodegas incautando más de $18 mill en prendas deportivas. La Polar, los mismos de la estafa financiera del 2010″. La cuenta con tiene más de 110.400 tweets y 30.400 seguidores. En su foto de portada es posible leer el mensaje: “libertad a los presos políticos de la revuelta”.

“Todas las circunstancias descritas no sólo han rebajado considerablemente el valor de La Polar en el mercado a partir del momento de las incautaciones -a través de la evidente variación negativa y disminución del precio de sus acciones, valor que se desmorona día a día- sino, que también han provocado el desvío de su clientela, la que bajo esta insostenible idea de ser nuestra representada una vendedora de ropa falsificada -sólo a propósito de la denuncia de Forus y su apoyo en la prensa para la maliciosa difusión-, ha optado por dejar de comprar productos en sus tiendas físicas y digitales -no sólo de la marca Under Armour, sino que de todos sus productos, a pesar de presenta la actora originalidad de los bienes que comercializa y precios competitivos en favor de los consumidores”, concluyó la demanda de La Polar.