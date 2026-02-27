La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes el inicio del proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países del Mercosur, luego de que Argentina y Uruguay completaran sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

“Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro”, dijo la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración, sin preguntas, en la sede de la institución en Bruselas. También recordó que el Consejo —que reúne a los gobiernos de los Estados miembros— ya dio luz verde en enero para avanzar en la aplicación temporal cuando fuera posible.

La autoridad alemana señaló que, tras la firma del pacto, la Unión Europea “estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran” y sostuvo que el avance en las ratificaciones permitió activar el proceso del lado europeo. No precisó, sin embargo, la fecha exacta en que entrará en vigor.

La Unión Europea y los países del Mercosur firmaron en enero los acuerdos político y comercial que cerraron casi 26 años de negociaciones y establecieron un nuevo marco de relaciones entre ambos bloques. El pacto salió adelante pese al rechazo del sector agrícola europeo y de varios países, entre ellos Francia y Polonia.

La parte comercial, que es de competencia exclusiva de la UE, puede entrar en vigor de manera provisional una vez que al menos uno de los países del bloque sudamericano complete su ratificación, requisito que ya cumplieron Uruguay y Argentina.

La entrada en vigor definitiva del acuerdo completo requiere, en todo caso, un proceso más complejo: debe ser adoptado por los 27 Estados miembros y contar con el consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o rechazarlo, pero no modificarlo.

En la Eurocámara, la votación sigue pendiente a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el recurso presentado por eurodiputados respecto de la compatibilidad del pacto con el Derecho comunitario, lo que mantiene paralizada su ratificación final.