    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Si bien se esperaba que su nombre sea aprobado este miércoles, el comité PS no entregó el acuerdo para agregar el tema en tabla. Fuentes conocedoras del tema afirman que existe cierta molestia en ese partido por no ser informados previamente.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Julio Nahuelhual
    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El nominado por el gobierno para integrar el Banco Central, Kewin Cowan, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado, comenzando así el proceso legislativo que debe atravesar para reemplazar a Stephany Griffith-Jones, quien deja su cargo el próximo 24 de diciembre.

    En su presentación ante los senadores, Cowan expresó que “el Banco Central juega un rol central en nuestra economía. Primero, por la relevancia de su objetivo inflacionario. Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias, entre otras cosas por su efecto en salarios, el costo del crédito y el impacto negativo en sus ahorros. Una inflación alta y volátil distorsiona además los precios relativos, y aumenta la incertidumbre económica, impactando la inversión, la productividad y el crecimiento”.

    Asimismo, indicó que “la credibilidad es una pieza fundamental para alcanzar dicho objetivo. Un Banco Central creíble puede reaccionar con menores alzas de tasas ante shocks transitorios de precios, lo que se traduce en un menor impacto en el empleo y el crecimiento. El Banco Central de Chile ha ido construyendo sistemáticamente credibilidad y confianza”.

    El doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) resaltó que, “en el período más reciente, y partiendo de una situación de importantes desequilibrios macroeconómicos, la inflación ha convergido de forma progresiva hacia la meta y las expectativas se mantienen ancladas. Esto ha sido resultado de la política monetaria del Banco Central, con un importante aporte de política fiscal”.

    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Kevin Cowan durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    No obstante, planteó que “es importante seguir monitoreando de cerca los riesgos externos que pudiesen impactar a nuestra economía. Nos encontramos en un contexto global excepcionalmente incierto en varias dimensiones, pero en particular la política comercial”.

    Uno de esos riesgos son los “cambios de mediano plazo pueden ir afectando el funcionamiento de nuestra economía -- y por tanto el objetivo inflacionario del Banco. Dentro de estos cambios es de particular relevancia seguir el análisis de como la automatización, y en particular el uso de IA generativa, y el rápido cambio demográfico que hemos experimentado, puede impactar los distintos segmentos de nuestra economía”.

    Asimismo, dijo que “debemos monitorear los cambios que están ocurriendo en otros países en el mundo de pagos, incluyendo los desarrollos en criptomonedas estables y monedas digitales de banca central. Acá el objetivo nunca puede ser la tecnología per se, sino que los potenciales impactos que esta tecnología puede tener en empresas y personas, y en normal funcionamiento del sistema de pagos”.

    Puntualizó que “al Banco Central le cabe un rol en la estabilidad del sistema financiero. Este rol deriva de su mandato en materia de pagos y es compartido con la CMF”.

    Por lo mismo dijo que “la coordinación institucional es clave en este ámbito, y se ha avanzado en los últimos años en reforzar esta coordinación. Este es otro activo de nuestra institucionalidad pública que debemos cuidar y potenciar”.

    Si bien se esperaba que el Senado lo aprobara este miércoles, finalmente quedó para la próxima semana. ¿La razón? un parlamentario indicó que para su votación no estaba en tabla y para incorporarlo se requería unanimidad. Sin embargo, el comité PS no entregó el acuerdo. Fuentes conocedoras del tema afirman que existe cierta molestia en el PS al no ser informados previamente.

