Las elecciones presidenciales entran en el radar de los empresarios

La relación entre el mundo empresarial y la política suele ser un vínculo inconfesable e incómodo para muchos, pero también estrecho e inevitable. “Las empresas son agnósticas desde el punto de vista político”, ha sostenido el exvicepresidente de la Sofofa Óscar Hasbún, en lo que se ha convertido en una suerte de mantra de muchos dirigentes empresariales para evitar confesar en público sus preferencias políticas.

Sin embargo, el delicado terreno de la política para el mundo privado ha comenzado a sacudirse a medida que las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre próximo comienzan a entrar en tierra derecha. También el reciente triunfo de Jeannette Jara (PC) en las primarias oficialistas y su posicionamiento en las encuestas como la carta de la izquierda, obligó al gran empresariado, tradicionalmente vinculado a sectores de centroderecha y promercado, a poner su radar en la carrera presidencial.

Un síntoma de la creciente efervescencia electoral fue la reciente carta abierta a los candidatos de oposición José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser realizada por un grupo empresarios, profesionales y altos ejecutivos, quienes pidieron una oposición unida para enfrentar a la izquierda en las elecciones. “Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso para lograr ese cambio”, dice la misiva a la que adhirieron un grueso contingente de exministros de Sebastián Piñera, entre ellos el exministro de Educación y director de empresas Gerardo Varela y el empresario y director de Falabella y Codelco, Alfredo Moreno.

Alfredo Moreno

También firmaron la declaración empresarios como Juan Sutil, socio de Empresas Sutil y extimonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Carlos Cardoen, dueño de un grupo de empresas que incluyen el casino de Colchagua, la viña Santa Cruz y el hotel Almacruz; Dag Von Appen, cabeza de los negocios navieros agrupados en Ultramar; Soraya Kassis, consejera de la Sofofa y directora del grupo alimenticio Cial; y el empresario de la construcción Raúl Bezanilla, expresidente de Besalco. Adhirieron también Déborah Calderón, accionista y directora de Ripley, y el exdirector de Falabella Sergio Cardone.

Juan Sutil FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

La carta advierte que ir divididos abre el riesgo de perder ambas instancias y profundizar la crisis económica. “Firmé esta carta porque es lo correcto ir en una lista única que permita un contrapeso en la Cámara o Senado en un eventual triunfo de Jara y el Partido Comunista; esto por cierto sería un desastre para Chile y su lápida. También, de ganar Evelyn Matthei o José Antonio Kast, es fundamental tener de preferencia mayorías en la Cámara y Senado que permitan avanzar en aquellas reformas para que Chile vuelva a ponerse en marcha, enfrente el narcotráfico, la inseguridad y avance en su desarrollo”, explica Juan Sutil.

Los impulsores de la carta y el grueso de los empresarios que hoy apoyan a Matthei han transmitido en privado que la forma más viable de tener predictibilidad para los negocios y las inversiones en los próximos cuatro años es que la opción política que asuma en marzo de 2026 entregue estabilidad y reformas promercado. “Es necesaria la gobernabilidad y tranquilidad para los negocios en los próximos cuatro años. Además, tener mayoría parlamentaria es un último seguro frente a un eventual gobierno de izquierda”, coinciden empresarios y ejecutivos cercanos a Matthei que creen que un eventual gobierno de Kast podría polarizar el país durante el próximo período presidencial, con una izquierda más radical al frente, haciendo más difíciles los negocios.

Las mismas fuentes confiesan que un escenario de mayor tranquilidad para el mundo empresarial hubiera sido una disputa presidencial entre Evelyn Matthei y la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue doblegada por Jeannette Jara en las recientes primarias oficialistas. El economista Jorge Quiroz, coordinador del programa de Kast, admitió cierta desafección empresarial con Kast a El Mercurio hace dos semanas. “Sí, puede ser. Pero ese tema se resuelve con las señales adecuadas”, respondió.

En el entorno de Kast reconocen que existe una preferencia empresarial hacia la candidata de Chile Vamos, pero también aseguran que la baja adhesión que hoy genera Matthei en las encuestas ha cambiado el escenario para el mundo privado. “El pragmatismo empresarial se ha estado dando cuenta que Matthei ya no fue... Y en esa lógica, han levantado la prioridad de asegurar el Congreso”, dice un cercano al candidato republicano al momento de explicar la reciente carta de los empresarios donde piden un programa único en la derecha y, sobre todo, una lista única parlamentaria.

Pero el escueto y audaz programa económico presentado por la triunfadora candidata comunista de las primarias oficialistas encendió aún más las alertas en el mundo privado. El fin de las AFP, impuestos a los superricos y avanzar en una Empresa Nacional del Litio, iniciativas ya desechadas en este gobierno, son medidas que no sólo crisparon el ambiente empresarial, sino también han alejado a muchos economistas más liberales de la centroizquierda de su candidatura. Sin embargo, el menú laboral y de modelo de desarrollo propuesto por Jara es que el despierta mayores resistencias. La carta PC ha propuesto un salario vital (mínimo) de $750 mil y avanzar en la negociación ramal y también un crecimiento de la economía basado en la demanda interna. De todas formas, su decisión ahora, no exenta de dificultades, es moderar su plan económico para atraer el mundo más liberal de la centroizquierda.

Los rostros empresariales

Pese a que el grueso de los grandes empresarios está con la candidatura de Evelyn Matthei, tal como coinciden en círculos cercanos a Matthei y Kast, existen privados que hoy están con la carta republicana, muchos de ellos desde la elección presidencial pasada. De forma reservada, el excontrolador de D&S y actual empresario, Nicolás Ibáñez, ha sido uno de los privados más cercanos a la candidatura de Kast. También lo es Wolf von Appen y su hijo Richard, miembros de la familia que controla el grupo portuario Ultramar, confidencian desde el entorno republicano.

Nicolás Ibáñez

“Apoyo que haya políticas procrecimiento para el desarrollo empresarial, lo cual tiene un enorme impacto en mejorar la calidad de vida de las personas. Necesitamos recuperar la confianza, la cooperación pública privada, el rol de las instituciones en resguardar el Estado de derecho. Chile tiene enormes oportunidades si hace bien las cosas y para eso estoy disponible para entregar mis ideas y sugerencias desde mi perspectiva de ciudadano, empresario y dirigente gremial. Por eso he estado hablando con quien quiera escuchar mis humildes sugerencias”, contestó Richard von Appen al ser consultado por Pulso por su eventual apoyo a José Antonio Kast.

14 diciembre 2022 Entrevista a Richard von Appen, presidente de la Sofofa. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Otros cercanos al candidato opositor son Lucy Ana Avilés -esposa de Benjamin Walton, nieto del fundador de Walmart- y Francisco Allende Decombe, presidente de la Fundación Las Rosas y director de FoodGroup. Ambos empresarios son actuales directores de Ideas Republicanas, el centro de pensamiento del partido político opositor. El presidente del directorio de FoodGroup, Cristián Cox Vial, a su vez, fue uno de los mayores aportantes a la primera campaña presidencial de José Antonio Kast en 2021, y hoy mantiene gran cercanía con el líder republicano. Y, por cierto, Eduardo Guerrero, el vicepresidente ejecutivo del factoring Primus Capital, quien coordinó el programa económico de Kast para la primera vuelta de 2021.

Lucy Ana Avilés

Cercanos a Kast confidencian reuniones regulares con empresarios durante los últimos años, aunque también reconocen cierta “desafección” y “desconfianza” de los privados con Kast. “La desconfianza que podría existir en parte del gran empresariado se debe a desconocimiento que tienen los privados con Kast. Hay una desconexión con ellos porque Kast no es parte de esa élite, con el respeto que nos merecen. Sin embargo, cuando conocen a Kast, muchos cambian de opinión”, afirma un influyente asesor del candidato republicano. Otro cercano a la carta opositora reconoce reservadas reuniones con empresarios. “Cada vez hay más interés”, complementa.

Sin embargo, desde el entorno de Chile Vamos hay preocupación por el estilo “refundacional” que podría tener Kast de llegar a La Moneda en 2026. “Hay una mayoría de los grandes empresarios que piensan que en el país habría más estabilidad con Evelyn Matthei como presidenta desde el punto de vista paz social; además tiene mejor equipo. Con todo, hay un poco de sorpresa por el nerviosismo que ha mostrado Evelyn en la campaña. José Antonio (Kast) ha tomado la bandera de la seguridad y eso ha pegado mucho”, reconoce un empresario y líder gremial identificado con Chile Vamos, quien cree que el empresariado al final apoyará a la carta de derecha que pase a segunda vuelta.

Juan Sutil coincide con el amplio apoyo que genera Matthei en el mundo empresarial y destaca la política de los acuerdos que representa la candidata de Chile Vamos, a diferencia de su contendor de Republicanos. “Como empresario, creo que, cuando se es muy ortodoxo, como lo ha demostrado el liderazgo del Partido Republicano, no se llega a acuerdos. Y si no tienes acuerdos, el país no avanza. Un buen ejemplo de eso es la reforma de pensiones… Las posiciones más estrictas, como las tiene Republicanos, fueron manifestadas en el segundo proceso constitucional, donde nos perdimos una opción de avanzar en una reforma al Estado y al sistema político-electoral, entre otros”, reflexiona Sutil, quien también enrostra a Kast el haberse negado a primarias en la coalición de centroderecha.

Otro empresario del rubro agrícola, que pidió anonimato, reconoce distancias con Kast dadas sus continuas críticas al segundo gobierno de Sebastián Piñera y por haber desaprovechado la oportunidad de haber logrado una Constitución “sensata” en el segundo proceso constituyente.

Pero en el grupo cercano a Kast atribuyen el rechazo al segundo proceso constituyente a la “desafección” de la ciudadanía con un nuevo intento de Carta Magna y no a un “capricho” republicano. “Sabemos que hay críticas por la falta de equipos y programa económico, pero nosotros le hablamos a los jóvenes, a los sectores populares. Ahí se juega la elección y no en los seminarios de Enade”, responde un cercano a Kast por los cuestionamientos que ha lanzado la candidata de Chile Vamos a la falta de un programa económico profundo de Kast.

Pero la preocupación empresarial también pasa por las posibilidades de que una candidata comunista como Jeannette Jara llegue a La Moneda, aunque muchos en el sector privado creen que la carta oficialista ha llegado a un techo en su adhesión. “Ahí hay una gran incertidumbre con la llegada de Jara al poder, aunque depende mucho de con quién se rodee. Ella está buscando vestirse de socialdemócrata y creo que con la experiencia que tuvo Gabriel Boric, que empezó de una forma más extrema y terminó más moderado, ella debería ser más cuidadosa”, estima un empresario ligado a Chile Vamos.

Juan Sutil, quien esta semana dijo que Jara era capaz de expropiar empresas y la comparó con Hugo Chávez, va más allá. “El Partido Comunista dice en una reunión anual que son marxistas-leninistas y tienen una representante que suscribe al PC. Por mucho que se vista de socialdemócrata, Jara sigue siendo comunista”, concluye el empresario agrícola.