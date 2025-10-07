Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Las remuneraciones en Chile vuelven a crecer más que la inflación y se mantiene una tendencia que se arrastra desde hace más de dos años.

Según informó el INE, en agosto de este año, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,0% en doce meses, acumulando una variación de 1,3% en lo que va del año y anota 30 meses consecutivos al alza.

En agosto de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 6,1% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, el comercio presentó la mayor incidencia anual positiva en ambos indicadores, seguido de enseñanza en el IR y construcción en el ICL, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.019, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.822, lo que significó una variación anual de 6,5%; mientras que para los hombres se situó en $7.200, registrando un aumento de 6,2% en el mismo período.

En tanto, el costo laboral medio por hora total fue $8.059, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.803 para las mujeres, con un alza de 6,8%, y en $8.295 para los hombres, con un aumento de 6,6% en el mismo período.

Mientras que, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,2%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,9%.