SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Según destacó el INE, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.019

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Peso chileno

Las remuneraciones en Chile vuelven a crecer más que la inflación y se mantiene una tendencia que se arrastra desde hace más de dos años.

Según informó el INE, en agosto de este año, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,0% en doce meses, acumulando una variación de 1,3% en lo que va del año y anota 30 meses consecutivos al alza.

En agosto de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 6,1% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, el comercio presentó la mayor incidencia anual positiva en ambos indicadores, seguido de enseñanza en el IR y construcción en el ICL, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.019, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.822, lo que significó una variación anual de 6,5%; mientras que para los hombres se situó en $7.200, registrando un aumento de 6,2% en el mismo período.

En tanto, el costo laboral medio por hora total fue $8.059, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.803 para las mujeres, con un alza de 6,8%, y en $8.295 para los hombres, con un aumento de 6,6% en el mismo período.

Mientras que, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,2%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,9%.

Más sobre:EconomíaDineroinflaciónremuneraciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rincón dice que republicanos “intenta dividir el pacto Chile Grande” y arremete contra el partido: “Son igual de mesiánicos que el FA”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años
Negocios

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?