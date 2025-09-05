Las remuneraciones completan 29 meses creciendo sobre la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó esta mañana que el Índice Real de Remuneraciones, el cual que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC, creció 2,1% en doce meses en julio, acumulando una variación de 1,3% en lo que va del año.

Con este resultado, el indicador completa 29 meses consecutivos creciendo por encima de la inflación, en su medición interanual.

Con todo, se trata del menor incremento desde febrero de 2024, cuando se expandió sólo 1,9%.

En su reporte mensual, el INE precisó que la remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.999, anotando un alza interanual de 6,5%.

Para las mujeres, el valor alcanzó $6.811, lo que significó una variación anual de 6,8%; mientras que para los hombres se situó en $7.171, registrando un aumento de 6,3% en el mismo período.

Suben las remuneraciones en 2025

El costo laboral medio por hora total fue $8.005, consignando un crecimiento de 6,3% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.761 para las mujeres, con un alza de 6,7%, y en $8.229 para los hombres, con un aumento de 6,1% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,7%.

En julio de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 6,4% y 6,3%, respectivamente.

Por sector económico, comercio y administración pública consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).