Las reuniones que ha tenido el biministro Mas con grupos mineros y eléctricos para sondear permisos pendientes de proyectos

Fue el miércoles y jueves pasado. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió en 48 horas con seis grandes compañías del país, las que actualmente cuentan con diferentes proyectos de inversión en carpeta. La tramitación de permisos ambientales fue el tema central de las reuniones, lo que hace eco a los constantes reclamos del mundo empresarial para concretar sus proyectos de inversión en el país.

Algunas de las empresas con las se reunió Mas tienen sus proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobados, mientras que otros en calificación. Por ello, los desafíos de las iniciativas se localizan en diferentes etapas, ya sea por su aprobación como por los permisos sectoriales necesarios para poder finiquitar los proyectos presentados a evaluación.

La autoridad se reunió con representantes de proyectos claves. Por ejemplo, con Conexión Energía, por la megalínea de transmisión que unirá las regiones Metropolitana y Antofagasta. También con Teck por el proyecto Quebrada Blanca 2. Las reuniones que tuvo el biministro con las empresas cuenta con la visión de fondo que el gobierno ha presentado desde el comienzo de su mandato: los plazos para tramitar proyectos, los requerimientos de gran cantidad de estudios de afectación, y la introducción de nuevas normativas cuando los procesos ya iniciaron, entre otras.

Las seis reuniones

Las citas que concertó la autoridad fue con dos empresas del rubro eléctrico y cuatro del mundo minero para hablar de proyectos avaluados en US$20.000 millones de inversión. Los que, se estima, generarán cerca de 20 mil empleos en el país.

Una de las citas fue con Aclara Resources, la compañía a cargo del proyecto de tierras raras en la comuna de Penco, Región del Biobío, y que contempla una inversión por US$130 millones. Participaron en la reunión el CEO de Aclara Resources, Ramón Barúa, y Enrique Donoso, gerente general Aclara Chile.

El proyecto -que a la fecha se encuentra suspendido temporalmente hasta el 30 de abril en el SEIA- producirá 3.100 toneladas húmedas de concentrado al año, de las cuales 1.700 toneladas secas corresponden a tierras raras. El principal accionista de Aclara es el grupo peruano Hochschild. No obstante, hace dos años entró al negocio el Grupo CAP, aumentando su participación a 13% hace unos días.

La nueva autoridad también se reunió con Antofagasta Minerals, el brazo minero del Grupo Luksic, para discutir sobre dos proyectos que se encuentran en tramitación ambiental. El proyecto desarrollo minero Centinela, que cuenta con una inversión de US$4.350 millones; y por la iniciativa extensión de vida útil de minera Los Pelambres, alcanzando US$2.000 millones. Ambos acumulan una inversión por US$6.350 millones. La contraparte del gobierno en esta reunión fue el CEO de la firma, Iván Arriagada.

Otra reunión de Mas fue con el presidente ejecutivo de Anglo American de Chile, Patricio Hidalgo. Los temas centrales fueron los proyectos de Los Bronces Integrado y Tranque Pérez Caldera. Las dos iniciativas de la firma disponen de una inversión por US$4.404 millones.

Teck fue otra de las empresas citadas. Principalmente, para hablar respecto de Quebrada Blanca fase 2, cuya tramitación en el SEIA ya está aprobada. En la reunión con Mas participaron la vicepresidente de Sudamérica de Teck, Amparo Cornejo, y el vicepresidente senior de operaciones para Latinoamérica, Dale Webb.

Eléctricas

Además de las mineras, Mas se juntó con dos eléctricas. La autoridad se juntó con el gerente general de Conexión Energía, Sebastián Fernández, quien lidera la compañía que está desarrollando el proyecto Kimal-Lo Aguirre. Iniciativa de casi US$1.500 millones y que unirá cincos regiones, desde la Región de Antofagasta hasta la Metropolitana.

Mas se reunió también con la gerente general de Statkraft Chile, María Teresa González y la gerente legal, Karol Oyander. El foco de la conversación fue un proyecto de la Región de Los Lagos por US$173 millones.