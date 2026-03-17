SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Latam Pass y Entel anuncian alianza para su programa de millas para pasajeros frecuentes

    Latam Airlines Group sumó un nuevo convenio con otra empresa y llega a 16 comercios asociados para su plan de pasajeros frecuentes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Matías del Campo, vicepresidente de mercado B2C de Entel, y Cristian Ortiz, CEO de Latam Pass.

    Latam Airlines Group, vía su filial Latam Pass, extendió el número de comercios asociados para su programa de pasajeros frecuentes, llegando a 16 alianzas. La nueva firma que se sumó fue con Entel.

    La alianza comienza a regir este martes y estará relacionada con bonificación de millas con requisitos de portabilidad, nuevas líneas o adicionales o planes de fibra óptica para hogares.

    “Podrán acumular millas Latam Pass mensualmente, de acuerdo con una tabla de abonos definida para cada plan contratado”, explicó Latam en un comunicado.

    La aerolínea también detalló que la acumulación de millas está condicionada a que los contratos se realicen vía el link oficial de Entel y su alianza con Latam. Además, el cliente deberá estar inscrito en el programa.

    “En Latam Pass estamos evolucionando desde un programa de viajero frecuente hacia un ecosistema de beneficios que acompaña a las personas en su día a día”, dijo el CEO de Latam Pass, Cristián Ortiz.

    Hasta la fecha, la alianza de Latam Pass tiene relación con comercios asociados a servicios, hospedaje, viaje, asistencia y belleza. En tanto, el canje de las millas, más allá de pasajes de avión o servicios de Latam, está asociado a 16 comercios del rubro del viaje, servicios, hogar, automotriz, menaje de cocina, alimentos y bebida, deportes y moda y tecnología.

    La alianza de millas más importante es con el Banco Santander Chile, que en agosto del año pasado se extendió por cinco años más. Otra es con Aramco, que significó el término de su vínculo con Copec luego de 10 años.

    En general, el negocio del programa de millas es calificado como rentable y que mueve millones en las compañías aéreas como para las empresas asociadas.

    “El pasaje adquirido con millas no es gratis, se paga con el pasaje que compraste antes, pues lo compraste un poco más caro“, dijo, en su momento a Pulso, Claudio Agostini, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez (UAI), quien estudió el negocio.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosLatamEntel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    Lo más leído

    1.
    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    2.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    3.
    Vuelco en el caso de Dominga: Corte de Antofagasta acoge a trámite reclamo de pescadores y reflota evaluación

    Vuelco en el caso de Dominga: Corte de Antofagasta acoge a trámite reclamo de pescadores y reflota evaluación

    4.
    Otra inmobiliaria pide su quiebra por deudas que suman más de $3.200 millones

    Otra inmobiliaria pide su quiebra por deudas que suman más de $3.200 millones

    5.
    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”
    Negocios

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    La falla de la inteligencia artificial: una mirada desde la literatura

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial
    El Deportivo

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial

    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Libro reúne tres aclamadas obras del dramaturgo Felipe Zambrano que vuelven a cartelera esta temporada
    Cultura y entretención

    Libro reúne tres aclamadas obras del dramaturgo Felipe Zambrano que vuelven a cartelera esta temporada

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia
    Mundo

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán

    Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT