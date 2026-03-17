Latam Pass y Entel anuncian alianza para su programa de millas para pasajeros frecuentes

Matías del Campo, vicepresidente de mercado B2C de Entel, y Cristian Ortiz, CEO de Latam Pass.

Latam Airlines Group, vía su filial Latam Pass, extendió el número de comercios asociados para su programa de pasajeros frecuentes, llegando a 16 alianzas. La nueva firma que se sumó fue con Entel.

La alianza comienza a regir este martes y estará relacionada con bonificación de millas con requisitos de portabilidad, nuevas líneas o adicionales o planes de fibra óptica para hogares.

“Podrán acumular millas Latam Pass mensualmente, de acuerdo con una tabla de abonos definida para cada plan contratado”, explicó Latam en un comunicado.

La aerolínea también detalló que la acumulación de millas está condicionada a que los contratos se realicen vía el link oficial de Entel y su alianza con Latam. Además, el cliente deberá estar inscrito en el programa.

“En Latam Pass estamos evolucionando desde un programa de viajero frecuente hacia un ecosistema de beneficios que acompaña a las personas en su día a día”, dijo el CEO de Latam Pass, Cristián Ortiz.

Hasta la fecha, la alianza de Latam Pass tiene relación con comercios asociados a servicios, hospedaje, viaje, asistencia y belleza. En tanto, el canje de las millas, más allá de pasajes de avión o servicios de Latam, está asociado a 16 comercios del rubro del viaje, servicios, hogar, automotriz, menaje de cocina, alimentos y bebida, deportes y moda y tecnología.

La alianza de millas más importante es con el Banco Santander Chile, que en agosto del año pasado se extendió por cinco años más. Otra es con Aramco, que significó el término de su vínculo con Copec luego de 10 años.

En general, el negocio del programa de millas es calificado como rentable y que mueve millones en las compañías aéreas como para las empresas asociadas.

“El pasaje adquirido con millas no es gratis, se paga con el pasaje que compraste antes, pues lo compraste un poco más caro“, dijo, en su momento a Pulso, Claudio Agostini, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez (UAI), quien estudió el negocio.