Litio: Gobierno abrirá a privados 26 salares, pero encarga a Codelco y Enami liderar los siete de mayor potencial

Casi un año después de anunciar la estrategia nacional del litio, el 20 de abril de 2023, el gobierno lanzó este martes el plan concreto para aumentar la producción, un programa que considera un rol protagónico de dos empresas del Estado, la protección ambiental del 33% de la superficie de los depósitos salinos y la participación de empresas privadas en un conjunto de 26 salares.

Un consejo de Ministros realizado poco antes del anuncio oficial en La Moneda aprobó la creación de nuevos estudios para construir una red de salares protegidos que incluirá un 33% de estos ecosistemas, como lo anunció el Presidente Gabriel Boric en abril de 2023. Más tarde, seis ministros expusieron en el palacio presidencial el plan concreto de producción que, dijo el titular de Hacienda, Mario Marcel, podría aumentar en un 70% la actual producción de Chile hacia el final de la década y duplicarla en diez años.

Hay un primer conjunto de proyectos que serán desarrollados por el Estado de modo protagónico, con participación mayoritaria: el salar de Atacama, que tiene una superficie de 280 mil hectáreas, y el salar de Maricunga, que tiene en torno a 14 mil mil hectáreas. Ambos serán desarrollados por Codelco, el primero en alianza con SQM, tras el acuerdo suscrito a fines de diciembre, y el segundo con un socio privado que comenzará a buscar la empresa estatal.

La estrategia nacional definió otros dos proyectos que serán liderados por empresas del Estado, pero en esos casos podrán asociarse con privados y definir, con flexibilidad, la estructura de participación que garantice la viabilidad de esos proyectos. Aquellos serán los casos del salar de Pedernales, que estará en manos de Codelco, y cuatro salares incluidos en el proyecto Salares Alto Andinos, que desarrolla Enami: los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla.

Todos esos proyectos, dice una minuta del gobierno sobre al anuncio, “constituyen aproximadamente el 49% de la superficie de los salares del país y representan, con la información disponible, los salares con mayor potencial productivo en Chile. Estos proyectos serán impulsados, en un esfuerzo conjunto, por empresas públicas y privadas: la colaboración público-privada es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica para Chile”.

“Una de las dimensiones es el aumento de la producción, el lograr desarrollar un conjunto de proyectos más allá del Salar de Atacama, que es el único lugar donde actualmente estamos explotando litio como país”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien explicó los detalles del plan para permitir la participación de privados. “Hemos dicho que nuestra estrategia es flexible, es pragmática, para efectos de aumentar la producción no solamente con un liderazgo fuerte del Estado, sino también dando espacio para que privados puedan hacer un aporte”, afirmó.

Proyectos liderados por inversionistas privados

Nicolás Grau anunció que en abril el gobierno hará un llamado para que empresas privadas presenten manifestaciones de interés (RFI, por sus siglas en inglés, Request for Information), que tendrá una duración de 60 días. Los resultados de ese llamado a participar se tendrán en julio y esa información será empleada por el ministerio de Minería para diseñar licitaciones o otro mecanismo adecuado para celebrar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). “Durante este gobierno vamos a tener un conjunto de Ceoles firmados”, prometió Grau.

El ministro Mario Marcel, fue el encargado de poner las cifra concretas a la cantidad de depósitos que estarán disponibles para cada categoría de explotación.

“Significa dos salares que caen bajo la categoría de estratégicos y donde se busca la participación mayoritaria del Estado; otros otros cinco salares en los cuales hay empresas públicas que ya están iniciando proyectos, buscando socios, en algunos casos con Ceoles a la mano; 26 salares que van a quedar abiertos a la iniciativa privada y 38 que corresponden a protegidos”, dijo Marcel.

Esos 26 salares disponibles para la participación privada representan el 18% de la superficie de los salares chilenos, ya que el 49% será liderado por el Estado y el 33% entrará en estudios para crear una red de salares protegidos que incluirá una superficie del Salar de Atacama. En el Comité de Ministros realizado con anterioridad al anuncio, se habló de 85 mil hectáreas adicionales destinadas a protección solo en el Salar de Atacama

En muchos salares varios inversionistas privados tienen constituidas pertenencias mineras, las que, sin embargo, no les otorgan derechos para explotar el litio, un mineral no concesible desde 1979. La ministra de minería, Aurora Williams, apuntó sobre ese tema que no se requiere que los inversionistas posean pertenencias en esos salares a entregar a la explotación de privados: “El litio tiene regímenes jurídicos particulares. Por lo tanto, la vinculación que tiene en la exploración y en la explotación tiene que ver con los CEOLes, y naturalmente para habilitar eso tenemos que conocer dónde está el interés de privados, en este caso, para el tercer modelo que hemos planteado. Y será finalmente esa declaración de interés la que nos permitirá determinar en qué territorios, y por ende, dado que estos territorios son sistemas de salares, es que naturalmente haremos las consultas indígenas que así sean pertinentes. Por lo tanto, en el caso particular del litio, no requiere tener pertenencias, sino que, muy por el contrario, lo que hacemos son contratos de operación conforme lo establecen las normas vigentes”.