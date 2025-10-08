Inversores solares, guitarras, tarjetas gráficas, cuatrimotos y hasta un camión: las novedades del nuevo remate de Aduanas

Cuándo y dónde es el remate de Aduanas

Aduanas comunicó esta tarde los detalles de la quinta subasta anual de artículos y mercancías retenidas en sus almacenes, ya sea por contrabando o abandono, después de ser fiscalizadas en los puntos de control aduanero.

A través de un comunicado, el servicio detalló que el remate, cuya recaudación va a las arcas fiscales, presenta una amplia variedad de productos que van desde artículos para el hogar, con precios iniciales de $ 5.000, hasta vehículos como cuatrimotos.

Los productos más accesibles incluyen vasos de vidrio desde $5.000 con garantía de solo $1.000; vestuario desde $8.000 y artículos de casa como seca platos grandes por $13.000.

Tres cuatrimotos serán rematadas por aduanas

Entre los lotes destacados están los que ofrece la Aduana de Arica con 3 cuatrimotos cada uno (con restricción para circular por Zona Franca), marca ATV año 2022, con un valor inicial de $276.000.

Los artículos de casa incluyen lavadoras mini portátiles por $25.000, ideales para viajes y prendas delicadas.

La subasta incluye calzados por lotes de hasta $3.023.000, con 360 pares de botines en diversos colores (origen China) que requieren rotulado antes de comercialización. También están disponibles planchas de acero laminado desde $1.385.000 hasta $2.906.000.

Subasta incluye un camión

Entre los vehículos destacan un tracto camión marca Volvo año 2007 con precio inicial de $2.906.000 y un semi remolque año 1985 por $2.422.000.

Para uso comercial, hay compresores y otros equipos industriales desde $1.013.000.

Camión Volvo será rematado por Aduanas

La subasta incluye múltiples lotes de vinos desde $23.000, extensiones de cabello para mujer por $62.000, artículos de belleza e higiene, y una amplia gama de productos de tecnología como audífonos desde $89.000.

Aduanas detalló que también se rematarán consolas mezcladoras desde $28.000 y varios lotes con guitarras eléctricas, acústicas y electroacústicas.

Cuándo será el remate de Aduanas

La subasta se realizará entre el 14 y 16 de octubre próximos, con horarios escalonados de cierre desde las 08:00 del primer día hasta las 16:00 del último día.

El plazo para depositar las garantías que habilitan a participar en las pujas termina el domingo 12 de octubre a las 08:00 horas. La aduana gestora es la Aduana Metropolitana, pero también hay lotes de las Aduanas de Arica, Iquique, Valparaíso, San Antonio, de Talcahuano, Osorno y de Coyhaique

El catálogo, disponible en www.subastaaduanera.cl, presenta 489 lotes con opciones para todos los presupuestos.