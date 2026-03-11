Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

El gobierno de José Antonio Kast está asumiendo este miércoles en plenitud. Tras el cambio de mando en Valparaíso, el nuevo mandatario tiene un almuerzo con sus ministros en Cerro Castillo y las delegaciones extranjeras.

En paralelo, la administración entrante ya definió las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado, que es una de las facultades que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) le entrega al gobierno recién llegado para designar directamente a ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de su mandato.

Por ahora, Kast ya ha hecho uso de tres de los doce cargos que puede nominar de esa manera. En el Servicio de Impuestos Internos (SII) se nombró a Jorge Trujillo, mientras que, en la Dirección del Trabajo, el nominado fue el abogado laboral David Oddó. El tercer cargo ya definido es el del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

Si bien de los nueve cargos restantes no se han oficializado los nombres, sí se tiene claro qué reparticiones serán, de acuerdo a fuentes del nuevo gobierno: entre ellos está el de la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Hasta este martes estuvo en el cargo Valentina Durán, quien habiendo sido designada por Gabriel Boric, presentó su renuncia con esa fecha.

En esa misma línea aparece la Superintendencia de Medioambiente. También el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Superintendencia de Salud.

También en la lista aparece el director general de Concesiones de Obras Públicas. Los restantes cargos son los de director del Servicio Nacional de Aduanas, la dirección de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, (Conadi), la dirección nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y el Fiscal del Ministerio de Obras Públicas.

En la actualidad existen 1.318 puestos adscritos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). De ese total, 161 son autoridades de primer nivel jerárquico. Este último es el universo que tiene José Antonio Kast para hacer uso de la facultad de designar hasta 12 altos cargos directivos ADP sin concurso público, de acuerdo a sus prioridades de gobierno.

Si bien el límite de nombramientos de manera directa son 12, el jefe de Estado podría solicitar la renuncia a otros directivos de primer nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores directamente y debe solicitar que el sistema ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante. En caso de remover a alguno de ellos, se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años.