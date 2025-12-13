Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

A diferencia de hace cuatro años, cuando estabilizar la economía, bajar la inflación y avanzar en una reforma de pensiones eran las prioridades, el desafío que deberá enfrentar José Antonio Kast o Jeannette Jara para los próximos cuatro años, tendrá un panorama distinto. El nuevo inquilino principal de La Moneda que hoy se define en las urnas, enfrentará un escenario económico marcado por un bajo crecimiento y también por los efectos la crisis de seguridad de los últimos años.

Todo apunta a que el crecimiento de la economía se ubicará en torno al 2,5% este año, con lo que la expansión de los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric estará, en promedio, bajo el 2%, uno de los desempeños más débiles de los últimos 35 años. Sin embargo, este estancamiento económico va más allá del último ciclo de gobierno y se extiende al menos durante los últimos 10 años, marcados también por la baja productividad y problemas con la generación de empleo de calidad. El bajo crecimiento, un gasto fiscal por sobre lo prudente y una deuda pública creciente en la última década también han dañado la salud fiscal del país. Para los expertos, Chile tiene hoy un déficit fiscal crónico del alrededor del 2% del PIB.

Con todo, los principales desequilibrios macroeconómicos generados por la pandemia han sido resueltos durante la última administración. Además de eliminarse los desequilibrios en cuenta corriente, el Banco Central ha logrado disminuir la inflación a niveles cercanos al 3% anual para el cierre de este año, lo que aleja los fantasmas de aumento de precios en dos dígitos vividos luego de la crisis del Covid 19.

Este panorama económico es el que deberá enfrentar el próximo Mandatario a partir de marzo. “Partiendo por lo positivo, el nuevo gobierno recibirá una economía que superó los desequilibrios pospandemia, con un déficit en cuenta corriente acotado, con la inflación en torno a la meta, la inversión recuperándose, expectativas en máximos en 7-8 años y un precio del cobre en niveles históricos”, afirma el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

Hermann González

Sin embargo, el economista también analiza la otra cara de la medalla. “Por el lado negativo, los datos del tercer trimestre mostraron que la economía está estancada y el desempleo es significativamente mayor al prepandemia. El nuevo gobierno recibirá una economía con un crecimiento potencial muy bajo, en torno al 2%. Por otra parte, el país enfrenta una significativa estrechez fiscal y fuertes presiones de gasto. Esta estrechez está representada en déficit fiscales elevados y persistentes, un nivel de deuda pública que se aproxima al prudente y bajísimo nivel de ahorro en los fondos soberanos. Por su parte, los altos niveles de inmigración irregular, crimen y delincuencia, también son lastres para la economía que el próximo gobierno deberá enfrentar”, se explaya el economista.

Alejandro Fernández, socio de Gemines, también matiza el análisis. “Una economía equilibrada en cuanto a que la inflación está llegando a su nivel objetivo, la demanda agregada está creciendo a un ritmo consistente con el del PIB, un déficit de cuenta corriente razonable, pero con un problema fiscal cada vez mayor, no obstante todas las excusas que puedan darse… un problema de generación de empleo y, sobre todo, un problema de baja capacidad de crecimiento que es peligroso para la estabilidad político-institucional”, estima Fernández.

Andrés Pérez, el economista jefe para Latinoamérica de Itaú, cree que la económica se encuentra más equilibrada, pero alerta por el talón de Aquiles del país. “La economía se encuentra equilibrada desde el punto de vista macro, con expectativas de una mayor tasa de expansión derivada de un escenario propicio para la inversión privada, en un contexto de una economía global que aún nos favorece con vientos de cola relevantes. Sin embargo, el principal talón de Aquiles se encuentra en el mercado del trabajo, el cual creemos tomará tiempo para recuperarse tras las medidas impulsadas durante los últimos años. Hay altas expectativas por avances rápidos y concretos en seguridad y orden público”, estima.

Andrés Pérez, Itau. Andres Perez

Los desafíos clave

Los analistas también aterrizan los principales desafíos que tendrá la nueva administración. De todas formas, el mercado ya comienza a pronosticar cómo será el primer año del nuevo gobierno en términos macroeconómicos. Según la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central publicada esta semana, los expertos pronosticaron una baja de 25 puntos base en la tasa de interés rectora de la economía para la Reunión de Política Monetaria del próximo 16 de diciembre. De esta forma, la tasa cerraría el año en un 4,5% y, según los expertos, ésta solo sería recortada una vez más a diciembre de 2026, hasta un 4,25%.

Esto, en medio de un escenario en que las expectativas de inflación para diciembre de 2026 y el cierre de 2027 se ubican en la meta del 3%. Para el primer mes del próximo año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraría una variación mensual del 0,4%, en medio de una tendencia del tipo de cambio de acercarse a los $ 900 durante el 2026, anticipa la encuesta del Banco Central.

Sin embargo, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las expectativas del mercado apuntan a un crecimiento del 2,3% para 2026, muy similar al cierre de este año.

Un reciente informe del mayor banco de inversión del mundo, JP Morgan, cree que los grandes desafíos que tendrá el próximo gobierno son acelerar el crecimiento económico, eliminar obstáculos tanto cíclicos como estructurales en el mercado laboral y enfrentar el persistente deterioro fiscal. Los expertos consultados por Pulso tienden a coincidir con la visión de JP Morgan.

Primer desafío: Mayor crecimiento y productividad

Los analistas coinciden mayoritariamente en que elevar los niveles de crecimiento de la economía chilena es urgente. “El más importante (de los desafíos), con distancia, es generar las condiciones para que el crecimiento se acelere de manera sostenible, lo que requiere acciones en diversos ámbitos”, destaca Alejandro Fernández, de Gemines, quien cree también que es necesario aumentar los niveles de productividad. “Esto requiere acciones en el mercado del trabajo que permitan absorber el efecto de la reducción en la jornada laboral. Vinculado con lo anterior, educación en general y capacitación laboral”, complementa el economista.

Alejandro Fernández Andres Perez

Hermann González coincide en la necesidad de elevar el crecimiento económico, dado del efecto virtuoso que tiene la mayor expansión en otras variables económicas. “Ambas candidaturas apuntan a elevar el crecimiento de la economía, lo cual es positivo, pero es necesario que este cambio no sea algo puntual, sino que se traduzca en una mejora permanente de la capacidad de crecimiento y que se refleje en una mayor creación de empleos y mejores salarios”, sostiene el economista de Clapes.

Andrés Pérez, de Itaú, profundiza el análisis sobre el desafío de aumentar el crecimiento y cree que en el corto plazo se debe asegurar la continuidad de la recuperación de la inversión privada en curso y generar condiciones para que se propague con mayor velocidad e intensidad desde los sectores mineros y energéticos al resto de la economía. “Medidas que potencien la productividad, incluyendo modernizar nuestro sistema de permisos ambientales para facilitar la inversión de gran escala, y, por cierto, la inversión en capital humano”, complementa.

Segundo desafío: Más empleo y avanzar en reformas

Una de las debilidades de la economía durante los últimos cuatro años ha estado en el deterioro del mercado del trabajo. Si bien la tasa de desempleo se ubicó en el 8,4% en el trimestre agosto-octubre pasado, la desocupación en el país encadena 34 meses consecutivos sobre un 8%, lo que ha abierto un fuerte debate acerca de las razones que están detrás de este deterioro del mercado laboral. Es por ello que los observadores consideran que mejorar los niveles de empleo de calidad es clave para la próxima administración.

“Con las regulaciones introducidas al mercado laboral durante los últimos años no será fácil reducir significativamente los actuales niveles de desempleo”, apunta Hermann González. El economista también estima que aprobar las reformas económicas sin tener mayorías en el Congreso será otro desafío. “Ambas candidaturas tienen cambios que requieren aprobación legislativa, lo cual será especialmente desafiante dada la composición del Congreso (…) Reducir los niveles de delincuencia, crimen y controlar la inmigración ilegal también son desafíos que, aunque no son directamente económicos, tendrán efectos positivos en la economía si se concretan”, complementa.

El informe de JP Morgan de esta semana estima que las últimas elecciones parlamentarias dejaron en buena posición a la centroderecha, por lo que se podría avanzar con rapidez en reformas promercado y procrecimiento, lo que ha sido anticipado por el rally bursátil de los últimos meses.

Foto: AtonChile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

“(Hay que) dinamizar un mercado laboral (en el mediano plazo), en particular la demanda por trabajo y creación de empleo, que se encuentra aún digiriendo los efectos del conjunto de medidas de los últimos años que elevaron significativamente el costo del factor trabajo”, añade, a su vez, Andrés Pérez, de Itaú, quien cree que el sector construcción debería tener un rol preponderante para este objetivo.

Tercer desafío: Recuperar la salud fiscal

Clave también será para el nuevo gobierno mejorar la salud de las cuentas fiscales, marcada por un crecimiento de la deuda, errores de proyección y altos niveles de déficit.

“En el mediano plazo (hay que) avanzar en una consolidación fiscal creíble y sostenible en el mediano plazo, que permita asegurar la estabilización de la deuda pública por debajo del nivel prudente y la reconstrucción de buffers (aportes al FEES)”, destaca Andrés Pérez de Itaú.

En la misma línea, Hermann González cree importante avanzar en mejorar las cuentas fiscales. “Consolidar las cuentas públicas y recuperar la credibilidad de la regla fiscal. Es necesario avanzar en reducir el déficit fiscal, estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente e iniciar el proceso de recomposición de los fondos soberanos aprovechando los altos precios del cobre”, concluye el economista, también miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).