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    Los negocios de Henrik von Appen

    Tras anunciar su retiro del esquí profesional, carrera que lo llevó a tres Juegos Olímpicos, Henrik von Appen ha pretende enfocarse en la gestión de sus activos personales, que maneja a través de su sociedad Tronador Este. El movimiento, sin embargo, es visto como el paso previo a su integración al holding familiar, Ultranav, donde buscaría participar en áreas de nuevas energías y descontaminación.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega
    Chile's Henrik Von Appen competes in the men's super-G final during the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Yanqing National Alpine Skiing Centre in Yanqing on February 8, 2022. (Photo by Joe KLAMAR / AFP) JOE KLAMAR

    A sus 31 años, Henrik von Appen Piedrabuena acaba de anunciar su retiro. El esquiador alpino, que fue abanderado de Chile en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Beijing 2022, pone fin a una etapa de alta competencia. Y aunque no ha dicho públicamente a qué se dedicará, ha confidenciado a su círculo cercano que se enfocará en sus negocios, que maneja a través de su propio family office: Tronador Este. También -dicen en su entorno- ha pensado e integrarse al holding familiar, Ultranav, para trabajar en las áreas de nuevas energías y descontaminación, temas que hoy marcan la agenda estratégica de ese grupo.

    Nacido en Santiago en 1994, Von Appen es hijo de Dag von Appen, uno de los nietos del marinero alemán Albert von Appen, quien fundó en 1952 la agencia marítima Ultramar, que con los años se expandió hacia operaciones portuarias, logística industrial y transporte marítimo en América y Europa.

    Su padre, Dag, es hijo del fallecido Sven von Appen Behrmann, quien formó dupla con su hermano Wolf en el desarrollo del grupo Ultramar. Ese conflomerado se dividió hace ya más de un lustro: los Von Appen Burose, liderados por Dag y su hermano Per, se mantuvieron en el negocio naviero, Ultranav, mientras sus primos, los Von Appen Lahres, encabezados por Richard, el ex presidente de la Sofofa, se quedaron con Ultramar, los negocios en tierra.

    Los cuatro hermanos Von Appen Burose -Dag, Per, ahora presidente del grupo, Sylvia y Birgit- controlan un conglomerado de compañías navieras con oficinas en 20 países y 12 negocios en cinco segmentos de mercado: transporte petrolero, gasífero, de graneles secos, cabotaje y remolque. Tienen más de 400 buques en total: más de 310 barcos en alta mar y más de 110 remolcadores y buques of shore. En este entorno, Henrik construyó durante años una trayectoria paralela entre el deporte y sus primeras incursiones en el ámbito empresarial, incluyendo una etapa como pasante en la firma familiar: fue ingeniero de proyectos durante cinco meses en Ultranav en 2024.

    La razón de su retiro fueron las lesiones acumuladas: tres en once años de carrera, la última en Crans-Montana (Suiza) el 1 de febrero, cuando una caída a alta velocidad le provocó una lesión en la rodilla derecha, marginándolo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. “Estas lesiones han ido dejando marca en mi cuerpo, disminuyendo mi capacidad atlética y movilidad. Ya hay un punto en que el riesgo en un deporte ya riesgoso es inaceptable”, sostuvo en el video donde anunció su retiro.

    Tronador Este

    Ingeniero comercial, Henrik von Appen entró vía cupo deportivo a la Facultad de Economía y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile. “Mi padre había estudiado aquí y siempre nos hablaba de su experiencia en la facultad”, dijo en una nota de la propia FEN. El esquiador también tiene considerado dedicarse a la publicidad y promoción, tal como otros reconocidos exdeportistas de elite han hecho tras su retiro. Hace más de una década que explota su trayectoria deportiva e imagen de disciplina, convirtiéndose en un codiciado embajador de marcas. En ese rol estuvo representando a los salmoneros chilenos en Osaka (Japón) en una de las campañas internacionales de promoción del producto nacional el año pasado. Ese mismo “atractivo” fue lo que lo llevó a cerrar contratos de representación con firmas como Audi, Seat y Longines. Además, habla inglés, alemán e italiano con naturalidad.

    Todo ello, junto a los premios ganados, permitió que en 2019, a los 25 años, creara su propia sociedad para manejar sus negocios propios: Inversiones Tronador Este Limitada. Esta estructura funciona como su family office personal. Es el vehículo con el que gestiona contratos, proyectos y su actividad comercial independiente. En el mundo de las startups dicen que Von Appen es muy activo y solicitado.

    Le puso Tronador Este a su vehículo de inversión personal. Con sus dos hermanos Katya Andrea (34) y Sven Guillermo (28), ambos ingenieros comerciales, ella de la UAI, él también de la FEN, participan en partes iguales en Inversiones Tronador, una sociedad formada en 2014 y que reestructuraron en 2024 al incorporar un modelo de directorio para su gestión, donde están ellos tres en la mesa de las decisiones. Sven también es ex esquiador profesional y compitió en cuatro mundiales: hoy trabaja en como analista de investment banking en BTG. Katya dirige como gerente general de la sociedad Inversiones Cerro Altar, matriz de inversiones de los tres que fue absorbida legalmente por Tronador en 2024.

    El nombre de Henrik Von Appen también aparece en sociedades vinculadas al patrimonio familiar mayor, en estructuras como Cerro Plomo y Cerro Altar Dos -derivadas de reorganizaciones de activos encabezadas por Dag von Appen-, en las que se establece que, ante determinadas circunstancias, la administración puede recaer en sus hijos, entre ellos Henrik.

    “Inicio de una nueva etapa”

    Fuera del ámbito empresarial, Henrik desarrolló su carrera deportiva en paralelo a sus estudios y actividades privadas. Alternó temporadas en Europa con formación en Chile, manteniendo durante más de una década una dedicación casi exclusiva al alto rendimiento. Esa doble trayectoria explica que su incursión en los negocios haya sido gradual y a través de vehículos familiares, más que con roles ejecutivos visibles en las principales compañías del grupo. “Después de muchos años persiguiendo este sueño, llegó el momento de retirarme del esquí alpino profesional”, señaló en su despedida. Y agregó: “Esta no es una despedida… es el inicio de una nueva etapa”.

    En su cuenta de LinkedIn, Von Appen se describe como atleta olímpico y “storyteller”, con foco en la generación de contenido y visibilidad global, elementos que han sido parte integral de sus acuerdos comerciales. Lista entre sus servicios las “activaciones personalizadas: clínicas en nieve, contenido 4K, hospitality VIP y conferencias sobre resiliencia y alto rendimiento”.

    En su entorno señalan que su foco estará ahora en consolidar sus inversiones y explorar áreas nuevas dentro del grupo, particularmente aquellas vinculadas a sostenibilidad, transición energética y tecnologías de descontaminación, líneas que aparecen cada vez más relevantes dentro de la industria marítima global. La industria enfrenta hoy transformaciones críticas en la reducción de emisiones en transporte y puertos.

    Su ingreso a la estructura formal del grupo, en caso de concretarse, marcaría su ingreso a uno de los conglomerados más relevantes del comercio exterior chileno. Por ahora, su mensaje público se mantiene en un registro personal: “Me voy orgulloso del camino recorrido”, puso en cuenta de Instagram.

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