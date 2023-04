Los resultados de la dueña de Los Bronces: Ganancias de Anglo American Sur en 2022 cayeron casi un 85%

Durante 2022, los resultados de Anglo American Sur anotaron una importante caída en las utilidades, que totalizaron US$ 176 millones, un 84,6% menos que los US$ 1.148 millones del ejercicio anterior. El resultado se explicó por una caída de casi US$1.000 millones en los ingresos, que llegaron a los US$ 2.758 millones, ítem que experimentó un descenso del 25,9% frente a lo visto el período previo, y a un alza de los costos.

En el detalle se aprecia que los ingresos por ventas de cobre se contrajeron 31,8%, hasta los US$2.504 millones, cifra que supuso una merma anual de más de US$1.100 millones. La comercialización de molibdeno también se redujo, cayendo 10% hasta los US$107 millones. Los menores ingresos se vieron parcialmente compensados por el aumento del segmento de venta de ácidos, que subieron 265,9% hasta los $80 millones.

En tanto, los costos de operación de la minera subieron en cerca de US$400 millones. El detalle de la información reportada a la CMF señala que los costos de mantención y producción subieron 17,5%, hasta los US$1.029 millones. Otro impacto relevante lo generaron el incremento en las provisiones de restauración y repulpeo, que generaron gastos por US$25 millones y US$182 millones cada uno. Ambos ítems habían originado ingresos en 2021, al reducirse dichas provisiones.

La firma reconoció un impuesto a la renta con cargo a resultados por US$ 82 millones, menos que los US$ 502 millones del año previo. La cifra incluye US$ 8 millones pagados por impuesto específico a la actividad minera, versus US$ 69 millones de 2021.

El pago de los gravámenes por parte de Anglo American sur es un tema relevante para la compañía, ya que este 2023 se acaba la prórroga de seis años para el período de invariabilidad tributaria, al que accedieron aquellas mineras que se acogieron voluntariamente al pago del impuesto específico a la actividad minera, establecido en 2011. Dicho impuestos considera una tasa variable del 5% al 14%, aplicada sobre el margen operacional.

Los Bronces es la operación que más demanda mano de obra a la compañía. En 2022, la dotación de empleados en dicho yacimiento ascendió a 1.642, marcando una leve alza de desde los 1.553 de 2021. En tanto, en El Soldado, se emplea a un total de 592 personas y en Chagres a 276.

Comparado con los últimos cinco años, las utilidades logradas en 2022 se ubican levemente por sobre los resultados obtenidos en 2020, por US$163 millones. En relación a 2019, el salto es mayor, comparado con las utilidades por US$112 millones. No obstante, los resultados no se acercan a los obtenidos en 2017 y 2018, año en que las utilidades conseguidas por la minera fueron de US$361 millones y US$384 millones, respectivamente.

Anglo American Sur consolida en sus resultados las operaciones en Los Bronces, El Soldado y Chagres. La compañía es controlada por la empresa del mismo nombre, pero en su propiedad participa también la estatal Codelco, que tiene un 20%.