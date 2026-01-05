Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

Desde 2021, el temor más presente en los mayores de 55 años es la inseguridad producto de la delincuencia y las drogas, que este año llegó al 34% de las respuestas.

Eso es lo que arroja la encuesta de bienestar “Sueños y temores de los chilenos”, un sondeo desarrollado por la Mutual de Seguros de Chile, con el apoyo de Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que se realiza por sexto año consecutivo, y que hizo un reporte con foco en este grupo etario.

Allí se muestra que el segundo mayor temor de las personas con 55 años o más, es la inestabilidad económica o laboral (29%).

Entre las personas más jóvenes, en cambio, el orden de estas preocupaciones es inverso, es decir, su principal temor es la inestabilidad económica (38%) y luego la inseguridad (26%).

En tercer lugar se ubica a nivel nacional el temor a tener problemas de salud con un 13% de las menciones totales. Sin embargo, entre los mayores de 55 años esta preocupación obtiene el 18% de las respuestas, que es el porcentaje más alto respecto de otros grupos etarios.

En paralelo, la estabilidad económica se mantiene como la aspiración más recurrente (47%) de los mayores de 55 años, muy por sobre el promedio nacional (36%) y superior a las respuestas de las personas con menos edad. Esto muestra que la inseguridad económica es un indicador clave para este grupo, seguida por el deseo de estabilidad del país y el poder contar con mayor apoyo de la familia, ambos con 16%. El tener buena salud aparece como una aspiración en el 11% de los casos, dos puntos menos que adquirir un bien (13%).

Satisfacción vital y calidad de vida

Pro otra parte, el 45% de los mayores de 55 años declara tener una alta satisfacción con su vida, dando una nota de entre 6 y 7, lo que es superior al promedio nacional y a todos los otros grupos de edad. Esta situación se ha repetido en los años anteriores.

El aspecto que más valoran de la vida personal son la familia y amigos (64%), eso sí esto representa una baja importante respecto al resultado de 2023 (82%).

En segundo lugar se ubicó la satisfacción con la pareja (64%), que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. En tercer lugar se posicionó la percepción general de su calidad de vida, que se mantiene moderada, pero optimista: 66% espera que el próximo año sea mejor, aunque es el indicador más bajo de la medición respecto del promedio nacional y personas menores de 55 años (82% entre 54 y 35 años y 89% de 25 a 34 años).

Estado de salud mental y física

Por otra parte, un 82% de este grupo de chilenos afirma haber sufrido al menos una condición de salud mental durante el último año. El más recurrente es el trastorno de sueño, con un 64% de prevalencia, esta cifra es levemente superior a la de años anteriores. Además, está un poco por debajo de los señalado por personas menores de 55 años.

Adicionalmente, el 44% asegura haber sufrido estrés laboral, el 42% habla de algún episodio de crisis de ansiedad, y el 39% menciona síntomas de depresión. Estos niveles se mantienen respecto de años anteriores, pero a pesar de ello, son menores respecto de otros grupos etarios.

“Quizás esto se deba a un esfuerzo activo por mantener el equilibrio emocional a través de actividades al aire libre y deporte (39%), por sobre los más jóvenes (32% en promedio); pasar tiempo con la familia (36%) o realizar pasatiempos o hobbies (32%). Variables que mantienen su protagonismo como fuentes de bienestar desde 2022″, afirma el análisis.

Ingresos familiares y problemas económicos

Un 40% de las personas de 55 años o más declaró que sus ingresos no le alcanzan y que tienen grandes dificultades. Esta es la cifra más alta desde el año 2020, y es similar a la de los demás tramos de edad.

La proporción de mayores con capacidad de ahorro llegó a 11% en 2025, sin mostrar diferencias con respecto a otras edades. Asimismo, un 74% sostiene que no hace ningún tipo de ahorro voluntario (en 2023 un 85% indicó lo mismo).

A la pregunta de por qué no ahorran, la respuesta mayoritaria desde 2020, es porque no tiene ingresos suficientes para hacerlo, y en 2025 el porcentaje es el más alto: 80%, sobre el promedio nacional de 77%.

“Esta señal de vulnerabilidad se replica ante la pregunta sobre las razones para ahorrar. Todos los años, salvo en 2022, la respuesta mayoritaria fue ´para mejorar la pensión´. En 2025 un 56% así lo declaró, siendo el año con la cifra más alta para este tramo de edad", puntualiza el documento.