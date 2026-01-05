SUSCRÍBETE POR $1100
    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Según una encuesta de la Mutual de Seguros de Chile en alianza con Cadem y la UAI, el temor más presente en este grupo etario es la inseguridad producto de la delincuencia y las drogas (34%). Le sigue la inestabilidad económica o laboral (29%). Entre las personas más jóvenes, el orden de estas dos preocupaciones es inverso.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Desde 2021, el temor más presente en los mayores de 55 años es la inseguridad producto de la delincuencia y las drogas, que este año llegó al 34% de las respuestas.

    Eso es lo que arroja la encuesta de bienestar “Sueños y temores de los chilenos”, un sondeo desarrollado por la Mutual de Seguros de Chile, con el apoyo de Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que se realiza por sexto año consecutivo, y que hizo un reporte con foco en este grupo etario.

    Allí se muestra que el segundo mayor temor de las personas con 55 años o más, es la inestabilidad económica o laboral (29%).

    Entre las personas más jóvenes, en cambio, el orden de estas preocupaciones es inverso, es decir, su principal temor es la inestabilidad económica (38%) y luego la inseguridad (26%).

    En tercer lugar se ubica a nivel nacional el temor a tener problemas de salud con un 13% de las menciones totales. Sin embargo, entre los mayores de 55 años esta preocupación obtiene el 18% de las respuestas, que es el porcentaje más alto respecto de otros grupos etarios.

    En paralelo, la estabilidad económica se mantiene como la aspiración más recurrente (47%) de los mayores de 55 años, muy por sobre el promedio nacional (36%) y superior a las respuestas de las personas con menos edad. Esto muestra que la inseguridad económica es un indicador clave para este grupo, seguida por el deseo de estabilidad del país y el poder contar con mayor apoyo de la familia, ambos con 16%. El tener buena salud aparece como una aspiración en el 11% de los casos, dos puntos menos que adquirir un bien (13%).

    Satisfacción vital y calidad de vida

    Pro otra parte, el 45% de los mayores de 55 años declara tener una alta satisfacción con su vida, dando una nota de entre 6 y 7, lo que es superior al promedio nacional y a todos los otros grupos de edad. Esta situación se ha repetido en los años anteriores.

    El aspecto que más valoran de la vida personal son la familia y amigos (64%), eso sí esto representa una baja importante respecto al resultado de 2023 (82%).

    En segundo lugar se ubicó la satisfacción con la pareja (64%), que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. En tercer lugar se posicionó la percepción general de su calidad de vida, que se mantiene moderada, pero optimista: 66% espera que el próximo año sea mejor, aunque es el indicador más bajo de la medición respecto del promedio nacional y personas menores de 55 años (82% entre 54 y 35 años y 89% de 25 a 34 años).

    Estado de salud mental y física

    Por otra parte, un 82% de este grupo de chilenos afirma haber sufrido al menos una condición de salud mental durante el último año. El más recurrente es el trastorno de sueño, con un 64% de prevalencia, esta cifra es levemente superior a la de años anteriores. Además, está un poco por debajo de los señalado por personas menores de 55 años.

    Adicionalmente, el 44% asegura haber sufrido estrés laboral, el 42% habla de algún episodio de crisis de ansiedad, y el 39% menciona síntomas de depresión. Estos niveles se mantienen respecto de años anteriores, pero a pesar de ello, son menores respecto de otros grupos etarios.

    “Quizás esto se deba a un esfuerzo activo por mantener el equilibrio emocional a través de actividades al aire libre y deporte (39%), por sobre los más jóvenes (32% en promedio); pasar tiempo con la familia (36%) o realizar pasatiempos o hobbies (32%). Variables que mantienen su protagonismo como fuentes de bienestar desde 2022″, afirma el análisis.

    Ingresos familiares y problemas económicos

    Un 40% de las personas de 55 años o más declaró que sus ingresos no le alcanzan y que tienen grandes dificultades. Esta es la cifra más alta desde el año 2020, y es similar a la de los demás tramos de edad.

    La proporción de mayores con capacidad de ahorro llegó a 11% en 2025, sin mostrar diferencias con respecto a otras edades. Asimismo, un 74% sostiene que no hace ningún tipo de ahorro voluntario (en 2023 un 85% indicó lo mismo).

    A la pregunta de por qué no ahorran, la respuesta mayoritaria desde 2020, es porque no tiene ingresos suficientes para hacerlo, y en 2025 el porcentaje es el más alto: 80%, sobre el promedio nacional de 77%.

    “Esta señal de vulnerabilidad se replica ante la pregunta sobre las razones para ahorrar. Todos los años, salvo en 2022, la respuesta mayoritaria fue ´para mejorar la pensión´. En 2025 un 56% así lo declaró, siendo el año con la cifra más alta para este tramo de edad", puntualiza el documento.

