Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que retire los aranceles de hasta 40% a las exportaciones brasileñas y las sanciones a altos funcionarios, en una llamada por teléfono.

La Presidencia brasileña destacó el buen tono de una conversación que se prolongó por media hora y en la que ambos líderes recordaron la buena impresión que se causaron hace unos días en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Lula ha descrito el encuentro como una oportunidad para restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias occidentales”, dijo la Presidencia en una nota en la que se informa de que ambos líderes intercambiaron sus números personales para tener comunicación directa.

Trump, por su parte, destacó el buen tono de la conversación y aseguró incluso que disfrutó la llamada. “¡Nuestros países funcionarán muy bien juntos!”, publicó Trump en un su cuenta en la red social Truth Social de su propiedad.

“He mantenido una llamada telefónica muy buena con el presidente Lula (...) centrada principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países”, dijoo Trump.

Lula también recordó a Trump que Brasil es uno de los tres países del G20 con el que Estados Unidos mantiene superávit en la balanza de bienes y servicios y le ha pedido que retire las sanciones y las restricciones que ha impuesto a algunos altos funcionarios, como es el caso del juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Por último, ambos acordaron reunirse pronto.