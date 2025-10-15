Macarena Letelier deja la gerencia general de la CPC tras un año en el cargo
El gremio precisó que la salida se da debido a compromisos profesionales en el campo jurídico, legal y resolución de conflictos que le exigen mayor dedicación.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) informó que Macarena Letelier dejará la gerencia general del gremio empresarial tras un año en el cargo.
Mediante un comunicado la CPC señaló que la salida se hará efectiva a partir del 1 de diciembre.
El gremio precisó que “dejará el cargo debido a compromisos profesionales en el campo jurídico, legal y resolución de conflictos que le exigen mayor dedicación”.
Añadió que “durante su gestión, destacó por su liderazgo y compromiso, contribuyendo al relevante rol que realiza la CPC”.
El nombre de su reemplazante será dado a conocer en las próximas semanas, señaló el gremio.
