    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Los recursos obtenidos de esta operación serán destinados para financiar los planes de expansión en Perú, principalmente la expansión de Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Mallplaza. Foto referencial redes sociales

    El operador de Mallplaza en Perú, Activo Inmobiliario Peruano, concretó este viernes la primera emisión de bonos corporativos en el mercado local. La compañía logró recaudar 150 millones de soles, equivalentes a poco menos de US$45 millones, según informó la firma de centros comerciales perteneciente de Falabella.

    La emisión corresponde a bonos de la Serie A que se estructuró en un plazo de 15 años, con 10 años de gracia. La operación cerró con una tasa de colocación cercana a 7,16%, con un spread de 76 puntos básicos sobre la referencia soberana. Mallplaza afirmó que es el más bajo para una transacción en soles nominales para el sector.

    “Esta primera emisión de bonos es un paso estratégico fundamental para Mallplaza en Perú y el mercado ha respaldado nuestra robustez financiera y la adaptación del modelo de negocios a las nuevas y crecientes necesidades del consumidor, demostrando la confianza de los inversionistas en nuestra visión y estrategia de largo plazo”, destacó Derek Tang, CFO de Mallplaza.

    La compañía informó que la colocación tuvo una demanda de 2,8 veces el monto ofertado. El libro de órdenes contó con la participación de 8 inversionistas institucionales, compuesto principalmente por compañías de seguros de Perú, quienes respaldaron la clasificación de riesgo AA+ otorgada por Moody’s Local y Apoyo & Asociados.

    Los recursos obtenidos de esta operación serán destinados para financiar los planes de expansión en Perú, principalmente la expansión de Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura.

    La estructuración y colocación del bono estuvo a cargo del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de Credicorp Capital Sociedad Agente lideró el proceso mediante el mecanismo de subasta holandesa.

    Más sobre:RetailBonosMallplazaFalabellaExpansiónMalls

