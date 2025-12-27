Marco Nannipieri: “El negocio de Uber Eats en Chile es el segundo más importante en América Latina”

La aplicación de delivery Uber Eats está cumpliendo en Chile ocho años. La aplicación comenzó a operar en el país en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer, tomando una posición de liderazgo en la región. Así lo asegura el italiano Marco Nannipieri, quien este 2025 cumplió un año como el general manager de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, a cargo de la operación en Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá y El Salvador.

Nannipieri lleva más de una década viviendo en Chile, y antes de tener su cargo actual fue el general manager de Uber Eats Chile, entre 2020 y 2024. Asegura que “el negocio de Uber Eats en Chile es el segundo más importante en América Latina (después de México), teniendo un crecimiento muy significativo. Cuando lo lanzamos en 2017 teníamos 157 restaurantes asociados. Ahora tenemos 18 mil comercios dentro de la aplicación, que no son solo restaurantes, es una gama bastante más amplia”, afirma.

Con más de 100 millones de pedidos al año en el país, dice que Chile es uno de los países más exitosos de la región.

Actualmente, la compañía está en 34 ciudades a lo largo de todo Chile, con la “visión clara de estar en todo el país lo antes posible”, afirma. Durante este año lograron llevar la aplicación a diez nuevas ciudades: Alto Hospicio, Talagante, Calera de Tanto, Lampa, Linares, La Calera, La Cruz, Limache, San Fernando y Coronel.

Nannipieri asegura que las ventas de Uber Eats durante este año han aumentado “significativamente”, a doble dígito, pero declina detallar cuánto. El general manager de la región explica que esto fue impulsado por tres factores: “Por un lado, las expansiones. Por el otro, el foco en las regiones, donde tuvimos tasas de crecimiento de doble dígito. También por el aumento de la retención que estamos viendo”. Esto último ha generado un alza en el ticket promedio.

Este 2025 destacó por un fuerte crecimiento de los clientes que de Uber One, que incrementó sus suscriptores en un 40%: “La membresía termina siendo la mejor forma de crecimiento sostenible para el negocio”, asegura Nannipieri. One fue lanzado hace cerca de tres años, y ha “generado una retención que es un 35% superior a la de un no miembro, y los usuarios tiene una recurrencia tres veces más alta”, aseguró el ejecutivo. En Chile la penetración de Uber One ha sido mayor que en otros países.

Otro hito que destacó este año fue el crecimiento de las ventas de las tiendas de conveniencia y el retail, con un alza del orden de 35% para ambas. “Lo que hemos logrado aquí es tener una de las más altas retenciones y penetraciones dentro del segmento de supermercados y retail”, afirmó, algo que no ha ocurrido con la misma intensidad en otros países.

Un aspecto que refleja la fuerte apuesta de Uber en Chile es el desarrollo de un tech center hace dos años, un polo de ingeniería en el que se busca mejorar la aplicación en términos de algoritmos y eficiencia, entre otras cosas. Uber tiene presencia en 70 países, en los cuáles sólo hay 11 que cuentan con tech centers, y uno de ellos es Chile. En este hay cerca de 150 trabajadores.

“Eso nos está dando muchísimas facilidades. Nos está permitiendo estar a la vanguardia y recibir antes muchísimas innovaciones. Tener la ingeniería al lado nos permite poner a Chile enfrente de otros países que son mucho más grandes”, explico Nannipieri. Sólo hay dos en América Latina. El otro está ubicado en Brasil, pero ese se ha enfocado más en términos de seguridad en el negocio de movilidad, mientras que el de Chile está 100% enfocado en Uber Eats.

El plan para crecer el 2026

El ejecutivo italiano explica cuáles serán los principales objetivos para poder crecer durante el próximo año. El primero es la expansión. Nannipieri tiene una meta personal: que Uber Eats esté en todas las ciudades en las que está el negocio de movilidad, pero para ello no hay ninguna fecha aún.

En esta línea, asegura que las regiones “terminan siendo una parte fundamental para el crecimiento”. Es que ya tienen presencia en toda la capital y ya pueden considerarla como una operación consolidada, aunque “sigue con tasas de crecimiento muy buenas”, afirma.

Lo que ralentiza la apertura de nuevas ciudades es el trabajo para seleccionar una oferta de restaurantes y comercios que sea lo bastante atractiva para los nuevos usuarios. “Si tienes una mala selección, vas a tener pocos usuarios, y con ello no logras encontrar eficiencias para que un repartidor pueda estar haciendo órdenes de manera constante. Necesitas tener la mejor oferta posible para tener una buena cantidad de órdenes que permitan sostener el marketplace y que te permitan al final tener un negocio que se mantiene por sí solo”, explica.

Otro de los focos para el 2026 será “acelerar lo máximo que podamos en toda la penetración de las diferentes líneas de negocios que tenemos (...) con un foco muy importante en acelerar aún más todo lo que es la parte de supermercados y retail y farmacias que tenemos dentro del país”, dice.

Adicionalmente, está buscando potenciar la eficiencia y mejoras operaciones para mejorar la experiencia del cliente. “En Chile tenemos un consumidor bastante exigente, que no perdona en términos operacionales. Fallaste, y no te vuelven a pedir nunca más. Es por esto que el enfoque operacional que tenemos aquí es muy fino”.

¿Se vienen inversiones en Chile? Nannipieri dice que “Uber a nivel global ve a Chile como un mercado extremadamente importante. Entonces, de las inversiones, cómo se distribuyen entre todos los países del mundo, Chile es un país que viene priorizado sin dudas”, sostuvo.