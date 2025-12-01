BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    Desde las clínicas, el sector de salud pública, las aseguradoras y los centros de contacto en general, han visto impactos producto de la resolución que entró en vigencia a mediados de agosto.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    La recuperación de deuda morosa que hacen las empresas de cobranza en el país ha caído alrededor de un 30% tras la implementación de una numeración especial (600 y 809) para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y eviten el spam telefónico, así como para prevenir fraudes.

    Eso fue lo que se conoció la semana pasada. Pero lo cierto es que la resolución que publicó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y que entró en vigencia a mediados de agosto, no solo ha tenido efectos sobre la cobranza de deudas y el recupero de los créditos de los bancos, el retail financiero, las cajas de compensación, cooperativas, telefónicas, entre otros, sino que también ha influido sobre otros sectores e industrias, que han tenido que buscar fórmulas para reinventarse en este ámbito.

    Clínicas y aseguradoras

    El sector salud es uno de los que ha visto efectos concretos. Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile, comenta que esta medida “ha impuesto desafíos en el sector salud, especialmente en la contactabilidad efectiva de los pacientes, por ejemplo, para confirmar horas médicas, procedimientos y cirugías”.

    Al respecto, explica que “la comunicación con el paciente es fundamental para nuestra labor y para asegurar una atención oportuna y de calidad. Entre otras cosas, una hora médica no confirmada puede significar una inasistencia y, con ello, la imposibilidad de otro paciente de haber accedido a la atención médica”.

    A raíz de lo anterior, Fuenzalida cuenta que “cada prestador privado ha debido implementar canales alternativos de contacto, como Whatsapp, mensaje de texto o correo electrónico. Siendo la salud tan relevante para las personas, creemos que el sector salud debería contar con un tratamiento diferente en la normativa, de forma de privilegiar la comunicación expedita con el paciente”.

    Por su parte, Óscar Matus, gerente comercial de RedSalud, explica que “a diferencia de otros sectores donde las líneas 600 y 800 se asocian principalmente a la venta, para RedSalud este es un canal de contacto fundamental para la prestación del servicio y la experiencia del paciente, con implicaciones directas en los resultados de salud y bienestar”.

    En ese sentido, Matus cuenta que “la contactabilidad ha disminuido en un 50%, un impacto significativo en un sector tan sensible como la salud. Un llamado no concretado puede implicar la imposibilidad de confirmar una cita, detallar preparaciones esenciales para un examen, o programar una cirugía, afectando directamente la continuidad del cuidado del paciente y también el valioso y limitado tiempo de los médicos, odontólogos y profesionales de la salud, quienes manejan una exigente agenda de consultas”.

    El ejecutivo detalla que “esta baja obligó a activar de inmediato otros canales de contacto para poder recuperar la tasa efectiva de pacientes contactados. Gracias a esta acción, hemos logrado mantener las tasas de inasistencia (no show) en los niveles habituales”.

    Claudio García, gerente comercial de Clínica Indisa, cuenta que apenas empezó a regir la medida y se dieron cuenta de la menor contactabilidad, de inmediato trasparon toda la agenda ambulatoria a la web, para que las personas puedan agendar allí sus citas para consultas médicas, laboratorio, vacunatorio, imagenología, telemedicina, banco de sangre, entre otras; y ahora las citas las reconfirman por WhatsApp y correo electrónico.

    Desde dos clínicas comentan en reserva que sus seguros, o las compañías de seguros que los ofrecen, también han visto un efecto producto de la baja de contactabilidad mediante el canal telefónico, por lo que están buscando nuevas vías para llegar a sus potenciales clientes. Eso también señalan fuentes de la industria aseguradora en términos más generales sobre su negocio.

    Salud pública

    En salud no solo se ha visto un efecto en el sector privado, sino que también desde el público. La Subsecretaría de Redes Asistenciales explica que “el Ministerio de Salud comenzó a realizar ´llamadas de salida´ desde el Fono Salud Responde, como un nuevo servicio implementado durante el segundo semestre de 2025. Antes de esto, sólo era un call de recepción de contacto".

    Explicaron que “las llamadas de salida se implementaron con el objetivo de mejorar la contactabilidad con los usuarios en el contexto de control post operatorio, de encuesta de satisfacción de atención en la estrategia de los Centros Regionales de Resolución, y desde septiembre de actualización de la base de datos de pacientes en espera GES, Lista de Espera No GES".

    Agregaron que “este nuevo servicio aún no está extendido en todas las regiones, ya que considera una implementación gradual para pilotear el funcionamiento”.

    Pero puntualizaron que “tras la puesta en marcha de la normativa 600 para las denominadas ´llamadas solicitadas´, en los establecimientos que funciona el servicio de contactabilidad de salida, se identificó una disminución de un 30% de las llamadas contestadas para las estrategias de control post operatorio y de Centros Regionales de Resolución".

    Por eso explican que “para enfrentar la situación, que se identificó inmediatamente, al momento de preparación y realización de la cirugía, se informa al paciente y a su familiar el número desde el cual serán contactados (600 006 1022), lo que les permite identificarlo, guardarlo y responder con mayor facilidad”.

    Respecto de las estrategias de contacto para contactar a pacientes GES y No Ges, afirmaron que “no existe una comparación con períodos previos, porque iniciaron con la medida de identificación telefónica ya en funcionamiento”.

    Incluso iniciaron un plan comunicacional a través de redes sociales “de las distintas cuentas institucionales del Minsal, con el mensaje ´No cortes, no es spam´”.

    Centros de contacto

    Las empresas que se dedican a la atención remota de clientes también han visto los efectos. La Asociación Gremial de Empresas de Business Process Outsourcing (Bpoch), compuesta por 12 centros de contacto que entre otras cosas se centran en la atención de clientes, ventas, soporte técnico y continuidad operacional; afirman que esta resolución de la Subtel “impacta transversalmente a varias industrias sin consultas técnicas a nuestro gremio, afectando promociones, ventas, atención al cliente, e información valiosa que gestionamos con nuestros usuarios finales a través de canales telefónicos”.

    Desde Bpoch señalan que “si antes de esta regulación, de cada 10 llamadas salientes podíamos interactuar con siete clientes, hoy sólo podemos contactar entre tres o cuatro. Lo anterior también ha tenido un impacto negativo en el empleo en las plataformas comerciales que hacen llamadas salientes”. El gremio asegura que sus “socios emplean más de 30.000 colaboradores en Chile”.

    Más sobre:EmpresasSpamPrefijos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025
    Chile

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina
    Negocios

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    Quiénes son los futuros dueños de Banmédica y los protagonistas de la adquisición

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025
    El Deportivo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Andrés Rojas y Patricio Vidal ganan el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur de rodeo

    Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras
    Mundo

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

    El “Tigre” que agita a la derecha en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que podría ser presidente

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón