Megaproyecto minero Vicuña destaca “alineación ideológica” entre Chile y Argentina: “Nos sentimos apoyados por ambos gobiernos”

El Proyecto Vicuña, que cuenta con una espalda financiera de las gigantes Lundin Mining y BHP en partes iguales, recibió esta semana la aprobación de parte del gobierno argentino para integrarse al régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) en la categoría de proyectos estratégicos de exportación a largo plazo (PEELP).

Aquellos estímulos estatales fueron echados a andar por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones nacionales y extranjeras y otorga ciertos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El proyecto minero, que considera una inversión por US$ 18.000 millones, producirá cobre y sus accionistas buscan que se posicione en el top 10 de los productores mundiales. Es binacional, ya que una parte del proyecto considera la construcción de un ducto en territorio chileno para despachar material por un puerto del Pacífico, entre otras infraestructuras.

Proyecto Vicuña

El director para Argentina y Chile del Proyecto Vicuña, José Morea, en conversación con Pulso, explica el régimen al que ingresaron en Argentina y destaca las reuniones que ha sostenido con autoridades de Chile.

“La oportunidad de aprovechar la alineación ideológica y el sentido de urgencia compartido de los gobiernos nacionales a ambos lados de la cordillera, nos presenta una ventana”, asegura el ejecutivo. La empresa espera que sus accionistas aprueben la inversión este año, un proyecto que aún no resuelve por qué saldrá el material ni qué empresa construirá el ducto.

¿Cómo se sienten tras el ingreso al Rigi? Estaban esperando esto para poder tomar la decisión de inversión.

-Celebramos la aprobación de nuestra aplicación de Rigi Peelp. Esta categoría nos obliga a cumplir compromisos más exigentes que un Rigi normal, a cambio de tener un periodo de estabilidad fiscal aduanera más larga de al menos 40 años, contra 30 años de un Rigi normal. Es uno de los hitos que teníamos planteado alcanzar en el transcurso de este año. Lo logramos tan solo seis meses después de haber aplicado, el 14 de diciembre del 2025, y que nos impulsa a estar mejor preparados para tomar una decisión final de inversión hacia fines del año.

Con esto, ¿oficializarán pronto la decisión de inversión?

-Tenemos que seguir avanzando con los estudios de ingeniería, principalmente, para poder elevar una recomendación a nuestros accionistas de Vicuña Corp, tanto de Lundin Mining como de BHP. La idea es tener el proyecto mejor preparado posible, avanzando con la ingeniería al mayor detalle y, al mismo tiempo, seguir avanzando con acuerdos y permisos que permitan la construcción no solamente del proyecto minero y su planta de procesamiento de concentrado de cobre, sino también la infraestructura de soporte en carreteras y transmisión eléctrica.

¿Cuándo estiman esa aprobación de inversión?

-Tenemos la intención de tener todo listo para elevar una recomendación que pueda resultar en una toma de decisión final de inversión antes de fines de este año.

¿Decidieron en qué puerto sacarán el material?

-Hay diferentes alternativas. Lo que sí está muy claro es que lo más conveniente para el proyecto es salir por el Pacífico por un puerto chileno, a decidirse todavía frente a otras alternativas. Formará parte de la recomendación cuando elevemos a nuestros accionistas un proyecto definido para esta toma de decisión final de inversión.

¿Es el puerto de Candelaria en la comuna de Caldera?

-Todavía siguen abiertas las discusiones para definir cuál es la mejor alternativa para el puerto y para otras soluciones.

¿Seleccionaron a la compañía que hará el ducto en Chile?

-Tampoco. El ducto es para la etapa 3 del Proyecto Vicuña. Ahora estamos concentrándonos en aprobar internamente la etapa 1, que es la que tiene que ver con el depósito José María, cuyos volúmenes de concentrado van a ser transportados por camión inicialmente.

Permisos ambientales

¿Estos estudios ambientales los están preparando ya, los que al menos van a ingresar en Chile?

-Sí, estamos trabajando en tener muy claro cuál es el mapa de permisos y la secuencia que hay que seguir en ambos lados de la cordillera, para poder tener todo en tiempo y forma. Y así como estamos avanzando en el desarrollo acelerado de la etapa 1, también esperamos poder tener listas las etapas de Filo del Sol, las etapas 2, los óxidos de filo, y la etapa 3, que son los sulfuros del depósito Filo del Sol, con todos sus permisos otorgados en tiempo y forma.

Director país para Argentina y Chile del Proyecto Vicuña, José Morea Dani Ordonez

En Chile la discusión sobre la tramitación de permisos ambientales ha sido extensa, básicamente, por su velocidad. Considerando esto, ¿tienen alguna estimación de cuándo ingresarán su proyecto por el lado chileno a evaluación ambiental?

-Es una secuencia de diferentes permisos que hacen al proyecto en sí mismo como un todo, que tenemos que optimizar y estar muy en línea con las autoridades nacionales del gobierno chileno para maximizar el éxito de la estrategia de presentación de los mismos, con tal de que se pueda avanzar cuanto antes con la construcción de las etapas 2 y 3, una vez que estén definidas y aprobadas por nuestros accionistas. Sí percibimos una vocación del nuevo gobierno de Chile de acompañar un ritmo acelerado de desarrollo y construcción de este proyecto binacional.

Entonces, no hay fecha todavía…

-Se siguen optimizando los cronogramas de permisos. Va a ser un cronograma de fechas que cuando estemos listos de comunicar los comunicaremos.

Señal de los gobiernos

¿Cómo están viendo los desafíos del proyecto y su diálogo con los gobiernos?

-Me gusta mirar los desafíos en tono de oportunidad. Hoy estamos ante una oportunidad histórica de increíble y muy fuerte alineación entre los gobiernos nacionales de Argentina y de Chile, en donde en la primera visita internacional del Presidente (José Antonio) Kast vino a Argentina a visitar al presidente Milei, fue el gobierno chileno el que puso sobre la mesa el caso del Proyecto Vicuña como proyecto binacional y, con ello, las intenciones de acelerar su desarrollo e integrarlo a ambos lados de la cordillera. Así, usar el tratado binacional de darle urgencia y obtuvo muy buen eco del lado del gobierno argentino para comprometerse a darle tratamiento en la comisión del tratado binacional, para hacer muy expeditos todos los trámites. Nos consta que hay acciones que se están llevando a cabo al respecto durante junio y julio.

La oportunidad de aprovechar la alineación ideológica y el sentido de urgencia compartido de los gobiernos nacionales a ambos lados de la cordillera, nos presenta una ventana en la cual tenemos que hacer delivery, tenemos que completar procesos que están a la mano para poder ser completados.

Proyecto Vicuña

¿Con qué autoridades de Chile se han reunido?

-Nos hemos reunido con el ministro (Daniel) Mas en repetidas ocasiones, durante la semana Cesco, y más recientemente también nos hemos reunido con ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. También nos hemos reunido con el ministro (Jorge) Quiroz, incluso antes de que tomaran posesión del gobierno en marzo.

La verdad es que el nivel de diálogo es inmejorable en ambos lados de la cordillera y nos sentimos muy apoyados por ambos gobiernos, con claras intenciones de facilitar el desarrollo acelerado del Proyecto Vicuña.

Hay viento a favor en Chile…

-Sí, en ambos lados de la cordillera.