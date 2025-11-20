Mercados globales y las acciones tecnológicas suben tras sólidos resultados de Nvidia

Las acciones tecnológicas globales subieron con fuerza este jueves, impulsadas por el entusiasmo de los inversionistas luego de que Nvidia sorprendiera al mercado con resultados mejores a lo previsto.

La compañía reportó ingresos por US$57.01 mil millones, un salto anual de 62%, y entregó una guía para el cuarto trimestre por encima de las expectativas, lo que llevó a sus papeles a avanzar 5% en las operaciones previas a la apertura en Wall Street.

El buen ánimo se trasladó a Europa, donde las firmas de semiconductores BESI y ASMI subieron más de 3% y 2%, respectivamente. ASML, proveedora clave de equipos para la industria, avanzó 2,1%. En Asia, Samsung Electronics y Hon Hai Precision (Foxconn) escalaron 3,5% y 3,3%.

En Estados Unidos, el apetito por las tecnológicas se reflejó en movimientos alcistas en el premarket: AMD subió 5%, Arm casi 4%, Micron 2,7%, Marvell 3,3%, Broadcom 3,1% e Intel 2%.

Dan Hanbury, gestor de renta variable global en Ninety One, destacó en CNBC que los números de Nvidia son “muy fuertes”, recordando que hace solo tres años la firma registraba US$15 mil millones en ingresos de centros de datos, frente al consenso actual que proyecta US$280 mil millones para el próximo año.

“Ese crecimiento es fenomenal”, afirmó, aunque advirtió que las reacciones iniciales del mercado pueden revertirse durante la jornada.

Karen McCormick, CIO de la firma de capital de riesgo Beringea, llamó a observar con cautela el creciente entrelazamiento entre grandes tecnológicas y empresas de IA, especialmente tras el reciente impulso de Nvidia y Microsoft para invertir hasta US$15 mil millones en Anthropic. Dijo que la magnitud del financiamiento dentro del ecosistema es “nerviosa”, dado que una eventual burbuja podría afectar a múltiples actores vinculados.

Aun así, otros analistas matizaron las preocupaciones. Ben Barringer, estratega de Quilter Cheviot, sostuvo que la valoración de Nvidia no es “particularmente excesiva” y que las grandes tecnológicas mantienen balances “increíblemente robustos”.

Incluso si algunas han emitido deuda, como Meta y Amazon, aclaró que ambas siguen en posición de caja neta.

Gil Luria, jefe de investigación tecnológica en D.A. Davidson, señaló que Nvidia no es un “barómetro de burbuja”, aunque sí advirtió sobre el creciente endeudamiento asociado a la construcción de centros de datos. “Cualquier duda sobre Nvidia quedó despejada, pero debemos seguir atentos a las compañías que prestan o piden prestado para levantar centros de datos”, dijo.

Bolsa de Santiago

En Chile, ayer la Bolsa de Santiago cerró las operaciones en nuevos máximos históricos gracias al buen desempeño de SQM y Latam, fundamentalmente.

Sin embargo, el IPSA no logró los 10.000 puntos, una meta que se le ha resistido en el rally alcista de las últimas semanas.