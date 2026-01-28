SUSCRÍBETE POR $1100
    Meta reporta ganancias mayores a las esperadas y sus acciones se disparan

    La matriz de Instagram, Facebook y Whatsapp, tuvo un utilidad por acción de US$8,88 el cuarto trimestre frente a los US$8,21 proyectado por los analistas.

    Patricia San Juan
    Meta reporta ganancias mayores a las esperadas y sus acciones se disparan

    Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, reportó este miércoles resultados mayores a lo esperado, lo que generó una reacción al alza en el precio de sus acciones.

    La compañía, fundada por Marc Zuckerberg, tuvo ganancias por acción de US$8,88 en el cuarto trimestre, superando los US$8,21 por acción proyectado por los analistas.

    En tanto sus ingresos aumentaron 24% interanual a US$59.890 millones versus los US$58.460 millones del último trimestre de 2024.

    Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, señaló que “Meta presentó resultados sólidos, con ingresos y utilidades claramente por sobre lo esperado gracias a la fortaleza del negocio publicitario, pero el foco del mercado volvió a estar en el futuro más que en el trimestre”.

    Agregó que la compañía entregó una guía de ingresos para el primer trimestre mejor a la anticipada, pero que el entusiasmo estuvo acompañado de cautela, dado el fuerte aumento proyectado del gasto y del CapEx para 2026, especialmente ligado a infraestructura e inteligencia artificial, mientras Reality Labs continúa generando pérdidas relevantes.

    “En este escenario, el movimiento positivo de la acción refleja alivio por la capacidad de Meta de seguir creciendo en ingresos pese al mayor gasto, pero no elimina la principal inquietud de los inversionistas, cuándo este esfuerzo de inversión se traducirá en retornos claros y sostenibles sobre el capital”, indicó.

    Aumento en gastos de capital

    La gigante de las redes sociales estimó un fuerte incremento en sus gastos de capital para este año, enfocados en el desarrollo de su infraestructura de IA y la inversión en la nube de terceros.

    Precisó que prevé que sus gastos de capital suban a entre US$115.000 millones y US$135.000 millones desde los US$72.220 millones de 2025.

    Tras conocerse los resultados las acciones de la compañía se disparaban 10,37% en la operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street.

