    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    Luego de que en enero de 2022 la Superintendencia ratificara el incumplimiento de la Resolución aprobada por parte de la inmobiliaria, resolvió formular cinco cargos en contra de la empresa por un total de $248.678.336.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Proyecto Parque Cousiño Macul, loteo S1 y S2, por la Superintendencia del Medio Ambiente, Peñalolén, Metropolitana.

    La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó a la compañía Crillón S. A., propiedad de la familia Cousiño, en casi $250 millones por cinco incumplimientos en el desarrollo de su megaproyecto inmobiliario Parque Cousiño Macul, ubicado en la comuna de Peñalolén.

    La empresa inmobiliaria incumplió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con la cual trabajaba en los loteos S1 y S2 del predio situado entre Américo Vespucio por el poniente y avenida Consistorial por el oriente.

    Tras una renuncia por ruidos molestos y uso indebido del espacio público, la Superintendencia en conjunto con la Seremi de Salud, acudió al sitio para fiscalizar en enero de 2019. Ante esto, descubrió una serie de anomalías en el trabajo de la inmobiliaria.

    Frente a ello, la SMA resolvió aplicar a Crillón una multa total de 297,7 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $248.678.336.

    Acerca de la denuncia vecinal, esta alertó sobre diversos impactos asociados al desarrollo de las obras, entre ellos polvo, ruidos, tránsito de camiones y control de vectores sanitarios.

    Los incumplimientos apuntaban contra las condiciones establecidas en la RCA del proyecto, por lo que en enero del año 2022 la SMA formuló cinco cargos contra la empresa, uno de carácter grave y cuatro de carácter leve.

    El primero, y el más relevante, corresponde al manejo deficiente de residuos sólidos. Esto, al constatarse que la empresa no mantuvo registros permanentes que acreditaran de la disposición final de residuos en lugares autorizados. Además de esto, dispuso excedentes de tierra y escombros en un sitio no autorizado.

    El segundo fue por la falta de implementación de una bodega de almacenamiento de desechos peligrosos. En el caso del tercer y cuarto cargo, se formularon por las deficiencias en las medidas de control, mitigación y monitoreo de ruidos durante la fase de construcción del proyecto.

    Finalmente, el quinto y último cargo corresponde al uso de un acceso distinto al autorizado para el ingreso durante la fase de construcción.

    “El cumplimiento de los permisos ambientales rige durante toda la ejecución de los proyectos”, comentó la superintendenta Marie Claude Plumer. “Es fundamental para evitar riesgos ambientales y para la salud de las personas, como el mal manejo de residuos y el inadecuado control del ruido asociados a la construcción de un proyecto inmobiliario como es el caso del Parque Cousiño Macul”.

    El pasado 11 de enero de 2022, la SMA realizó la formulación de cargos en contra de Crillón S. A. por el proyecto “Loteo con Construcción Simultáneas Lotes S1 y S2” con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue aprobada en 2017.

    La iniciativa consiste en “la urbanización de 26,09 hectáreas y la construcción de 1.443 viviendas distribuidas en un total de 22 lotes, más el correspondiente espacio público en vialidad y áreas verdes”, se lee en el documento.

    Fue en 2018 cuando la superintendencia recibió el reclamo por parte de la Junta de Vecinos Barrio La Hacienda donde se señalaba que al momento de la denuncia no habían pantallas de mitigación de polvo ni de ruido, tampoco limpieza de neumáticos de los camiones que ingresaban y salían de las faenas de construcción.

    Asimismo, tampoco contaba con mitigación de ratones, murciélagos ni termitas subterráneas. Además de la ausencia de un estudio de impacto vial de todos los proyectos de Crillón que transitan por las calle Avenida Quilín Norte y Quilín Sur.

    Al respecto, se intentó contactar a Crillón S. A. sin obtener respuesta.

