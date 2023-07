Ministra López defiende sistema de concesiones y afirma que sigue siendo atractivo para la inversión

La ministra de Obras Púbicas, Jessica López, afirmó que el sistema de concesiones, a tres décadas de implementado, si bien, podría tener perfeccionamientos, es un mecanismo que está consolidado y que sigue siendo atractivo para la inversión extranjera.

“Respecto a los 30 años de concesiones yo creo que son más luces que sombras naturalmente, hasta esta fecha están adjudicados obras por US$28.000 millones, estás son cifras que ustedes conocen, además están en proceso de licitación US$4.200 millones y en las próximas licitaciones que pensamos llamar otros US$4.300 millones”, dijo al exponer en el seminario, “A 30 años de las concesiones en Chile, desafíos y nuevos proyectos” organizado por Clapes UC.

López precisó que “la cifra no es la que sale en la prensa, vamos a tener que corregir esto porque lo que hicimos fue pasar Santiago-Los Vilos a proyectos en licitación, pero la suma es lo mismo US$8.500 millones que están en proceso de licitación o próximos a ser llamados a licitación, yo creo que esto muestra que el país estuvo en condiciones de generar la institucionalidad para atraer inversión extranjera de una manera muy destacada”.

Añadió que también es un reflejo de la certeza que hay en Chile para operar, tanto para los inversionistas extranjeros como los locales.

Peajes

López señaló que existen desafíos para modificar el sistema de cobro de tarifas en las autopistas sobre todo en función de la mala evaluación que existe en la ciudadanía.

“Eso amerita una reflexión bien profunda de cosas que a lo mejor tienen un sentido económico, pero que para la gente no lo tiene, osea que si a mí me van a cobrar tarifa punta a la hora en que hay más taco y más me demoro como que no funciona. Osea está bien diseñado el curso de asignación pero no funciona, la gente sale del trabajo a la hora que sale y paga lo que paga y se enoja porque pago más y además estoy metido en un taco”, afirmó.

También señaló que se podrían revisar temas como la prohibición de hablar por teléfono en las autopistas.

Respecto a los cobros de peajes sostuvo que podría avanzar en temas como implementar planes tarifarios para los usuarios frecuentes, y establecer estímulos al pago dado que la evasión es alta.

La ministra recordó que el MOP junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile está avanzando en la creación de una política nacional de peajes y que en lo esencial busca tener una cierta lógica más de integración del territorio, una política tarifaria con un cobro de tarifa más homogéno y de modo que los usuarios paguen por lo trayectos que efectivamente usan.