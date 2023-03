Ministro de Economía por Autopréstamo: “Va a significar un retroceso para el país”

Este miércoles se votará el proyecto de autopréstamo en la Cámara de Diputados, iniciativa que es resistida por el Ejecutivo. En ese contexto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que “significa un retroceso para el país”

“Si hay un autopréstamo, se van a inyectar muchos recursos en la economía y va a aportar a la inflación, lo que va a significar un retroceso para el país, no solo para el gobierno”, comentó en conversación con TVN.

Asimismo, Grau indicó desde su punto de vista que el gobierno de Gabriel Boric ha avanzado en materia económica. “Llegamos en un contexto de economía sobrecalentada. Desde el segundo semestre de 2022 empezó a bajar la inflación y logramos mantener el empleo con muchas políticas y la inversión creció.”

“La inversión extranjera en 2022 fue de US$20.800 millones, un 20% más que en 2021 y un 50% más que en los últimos 5 años, no teníamos un promedio así desde el 2014. Hay gente que no lo percibe, porque el contexto sigue siendo difícil, pero hemos mejorado”, agregó.

El ministro no dio una cifra exacta de cuánto podría afectar a la economía una iniciativa como esta, pero recalcó que “muchas personas no podrían retirar nada, porque no tienen fondos y de igual manera aumentaría la inflación y resultarían afectadas millones de personas.”

Respecto al apoyo que daban los miembros del gobierno durante la presidencia de Sebastián Piñera, Grau expuso que “en un comienzo la situación económica era muy distinta para efectuar los retiros, pero vimos la evidencia del efecto que tuvieron”.

La iniciativa requiere de 89 apoyos en la Cámara Baja para continuar con su tramitación.