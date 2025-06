Ministro Marcel aborda la crisis en Medio Oriente y anticipa alza del precio de las bencinas

Luego del Comité Político de este lunes en el Palacio de La Moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los posibles impactos económicos del conflicto en Medio Oriente y de la participación de Estados Unidos en el enfrentamiento entre Irán e Israel.

“En lo que se refiere a los impactos económicos, por lo menos lo que alcancé a ver esta mañana, es que son impactos por el momento acotados, tanto en lo que se refiere al precio del petróleo como al dólar a nivel internacional”, declaró Marcel.

Al respecto, el jefe de la billetera fiscal explicó que “esto parece indicar que hay un cierto compás de espera para ver que efectivamente se materializa algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo en lo que es el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz".

Estrecho de Ormuz (Photo by NASA Earth Observatory / AFP) -

Precio del petróleo y las bencinas

El ministro Marcel sostuvo que Chile cuenta con mecanismos de mitigación para enfrentar este tipo de fenómenos. “Eso por supuesto no implica total inmunidad, pero sí significa recibirlo de manera amortiguada”, dijo.

Uno de estos mecanismos es la estabilización de precios de las gasolinas y del petróleo diésel. Lo que le “pone un límite a los ajustes semanales”, señaló la autoridad.

“Vamos a tener de todas maneras esta semana un incremento por los aumentos de los precios internacionales de los combustibles, que ya hubieron durante las semanas anteriores, pero nuevamente va a ser un incremento que es acotado”, declaró Marcel.

A lo anterior, el ministro agregó que Chile, “aparte del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, tiene también el propio tipo de cambio, es un mecanismo de amortiguación de shocks externos”.

Países BRICS

Y dijo que “también tenemos un mercado de capitales relativamente profundo que ayuda a que nuestro mercado de capitales local esté un poquito más aislado de fenómenos globales: aislado, pero por supuesto, no es inmune a lo que ahí ocurra”, añadió.

Marcel también comentó que los movimientos en los mercados financieros -un indicador más inmediato de los efectos- han sido “acotados”, todo en un clima de “incertidumbre”.

Por otro lado, el ministro fue consultado sobre el Brics; sin embargo, señaló que no se referiría a temas propiamente políticos.