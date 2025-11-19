BLACK SALE $990
    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    La utilidad atribuible a los accionistas alcanzó US$73,1 millones, cifra que representó un incremento de 61,6% frente a igual periodo de 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet.

    Molibdenos y Metales (Molymet) informó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, periodo en el que registró un crecimiento tanto en sus utilidades como sus ingresos, ante mayores volúmenes de venta y menores costos.

    La utilidad atribuible a los accionistas alcanzó US$73,1 millones, cifra que representó un incremento de 61,6% frente a igual periodo de 2024.

    En un comunicado la compañía señaló que “el resultado que refleja la mejora en eficiencia operacional y un entorno de mayores volúmenes procesados”.

    Los ingresos consolidados sumaron US$1.828 millones, un aumento de 15,1% respecto al año anterior.

    Aumento en inventario

    La deuda contable subió 4% a US$446,9 millones, mientras que la caja se ubicó en US$76,1 millones, tras pagos de dividendos, inversiones y un aumento en el inventario de molibdeno.

    Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet, destacó que estos resultados “reflejan el buen desempeño operativo y la capacidad de la compañía para capturar oportunidades en un mercado dinámico, manteniendo disciplina financiera y avanzando en nuestra estrategia de creación de valor”.

    Molymet es una empresa chilena líder mundial en el procesamiento de molibdeno y renio, elementos esenciales para industrias estratégicas como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores.

    La compañía cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania y Bélgica, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.

    Más sobre:MineríaMolyment

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: "No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar"

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a "desconexión" de la clase política y a "casi nulo" apoyo a su candidatura al Senado

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

