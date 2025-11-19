Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

Molibdenos y Metales (Molymet) informó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, periodo en el que registró un crecimiento tanto en sus utilidades como sus ingresos, ante mayores volúmenes de venta y menores costos.

La utilidad atribuible a los accionistas alcanzó US$73,1 millones, cifra que representó un incremento de 61,6% frente a igual periodo de 2024.

En un comunicado la compañía señaló que “el resultado que refleja la mejora en eficiencia operacional y un entorno de mayores volúmenes procesados”.

Los ingresos consolidados sumaron US$1.828 millones, un aumento de 15,1% respecto al año anterior.

Aumento en inventario

La deuda contable subió 4% a US$446,9 millones, mientras que la caja se ubicó en US$76,1 millones, tras pagos de dividendos, inversiones y un aumento en el inventario de molibdeno.

Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet, destacó que estos resultados “reflejan el buen desempeño operativo y la capacidad de la compañía para capturar oportunidades en un mercado dinámico, manteniendo disciplina financiera y avanzando en nuestra estrategia de creación de valor”.

Molymet es una empresa chilena líder mundial en el procesamiento de molibdeno y renio, elementos esenciales para industrias estratégicas como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores.

La compañía cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania y Bélgica, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.