    MOP por segunda concesión del Movistar Arena: “El proyecto contempla su llamado a licitación durante 2026″

    Ahora que la concesionaria tiene un nuevo controlador, Live Nation Entertainment, la sociedad mantiene negociaciones para poder ampliar el plazo de la concesión. Desde el MOP explican que aún se considera la licitación de la concesión para el 2026, pero sí existe la posibilidad de extender el due day conforme la Ley de Concesiones.

    Paulina Ortega 
    Paulina Ortega
    Hace una semana, la multinacional estadounidense de entretenimiento Live Nation Entertainment, una de las mayores productoras de conciertos del mundo y dueña de Ticketmaster, se hizo con el control del Movistar Arena, tras asociarse con la firma chilena Be Live Entertainment Group, sociedad entre la familia Hiller y la productora Bizarro.

    La operadora actual del recinto es la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., cuyo nombre oficial es Estadio Techado Parque O’higgins. Movistar Arena es un recinto multipropósito, con capacidad total para unas 15.000 personas. Cuenta con 12.000 butacas numeradas, 3.200 sillas móviles en cancha, 9 suites, 28 boxes y más de 10 configuraciones posibles. En total, cuenta con una superficie de 44 mil metros cuadrados.

    La entrada de Live Nation Entertainment se da a nueve meses de que se termine el plazo de la concesión del recinto, puesto que dicho contrato vence el 4 de septiembre de 2026. Fuentes confirmaron a este medio que se encuentran en negociaciones para poder ampliar el plazo de la concesión, por un periodo que podría extenderse por 12 a 24 meses.

    Pulso consultó al Ministerio de Obras Públicas si se considera la licitación de este proyecto durante este gobierno, a lo que la cartera respondió: “El proyecto contempla su llamado a licitación durante el año 2026. Estamos a la espera del proyecto definitivo que está elaborando el Instituto Nacional del Deporte para poder desarrollar las bases de licitación”.

    Respecto a si es posible ampliar el plazo de la concesión, en el MOP respondieron que “es posible realizar modificaciones al contrato y las razones para hacerlo están contenidas en la Ley de Concesiones”.

    La sociedad concesionaria ya obtuvo una extensión del plazo, por 24 meses, ya que su período original terminabael 3 de septiembre del 2024. “Esto en contraprestación al uso exclusivo del recinto por el Instituto Nacional de Deportes de Chile durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre de 2023, para la realización de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos Santiago 2023″, explicó la empresa en sus estados financieros del año pasado.

    Desde el 2021 que la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario buscaba ampliar el plazo. En ese entonces envió una carta al MOP en el que explicaban que el toque de queda por los hechos de violencia registrados en octubre de 2019 y las restricciones de movilidad por la pandemia provocaron una fuerte caída en sus ingresos.

    En la concesionaria manejan dos escenarios: que la negociación fructifique -como ha ocurrido con otro tipo de concesiones, argumentan-, y se extienda el actual plazo: o participar en la nueva licitación, con una propuesta renovada dadas las espaldas del nuevo controlador, Live Nation.

    El presidente de Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Jorge Ramírez, expresó que desde la agrupación esperan que efectivamente se lleve a cabo la licitación durante 2026. “Probablemente haya muchas oportunidades, muchos interesados, muchos oferentes. Por lo tanto, si esa licitación en parte de la lista de concesiones que el Estado tienen en carpeta, nosotros no vemos ninguna razón por la cual en 2026 no se haga una licitación abierta, con las bases públicas para poder participar en ella”, afirmó la semana pasada.

    De momento, de no renovar el plazo de concesión, el MOP aún está a tiempo para poder realizar la licitación antes de que termine el contrato con el actual controlador. El proceso de la primera concesión demoró cerca de siete meses, desde enero del 2004, cuando se lanzó el proceso, hasta julio del mismo año, cuandos e adjudicó.

    “El plazo depende de factores como la complejidad del proyecto, el número de interesados en adjudicarse la concesión y la cantidad de consultas que hagan dichos interesados”, dijo el MOP.

