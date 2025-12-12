La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio

Live Nation Entertainment pasó a ser el nuevo controlador del que hoy se conoce como Movistar Arena Santiago, el mayor complejo techado para eventos y espectáculos en vivo del país, luego de que la gigantesca productora estadounidense de conciertos, que también es dueña de TicketMaster, adquiriera el 51% de las acciones de Fidelitas Entertainment SpA, la sociedad matriz de Arena Santiago SpA, la firma que administra el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Movistar Arena cuenta con una capacidad para 15.000 personas, alberga más de 170 espectáculos al año provenientes de giras de artistas de alcance mundial, regionales y chilenos. Según la propia empresa, recibe a más de un millón de asistentes al año.

Lo que buscan

Fuentes conocedoras del acuerdo comentaron que el interés de Live Nation está focalizado en el recinto, lo que en inglés conocen como venue, puesto que en el negocio de los espectáculos en vivo es el bien más escaso. De hecho, en Chile no existe un recinto techado que pueda utilizarse todo el año del tamaño del Movistar Arena. Sus rivales son recintos más pequeños.

Live Nation es actualmente el operador de arenas tan relevantes en la región como el mítico Luna Park de Buenos Aires, inaugurado en 1932 como un estadio de boxeo y declarado monumento histórico nacional en 2007, que fue sometido a una gran intervención para dejarlo con estándares globales.

También opera el Vive Claro de Bogotá, un estadio al aire libre para 40 mil personas, también pensado para espectáculos. Y además, a partir de mediados del 2028, inaugurará el Lima Music Arena, un recinto para 18.500 personas, que espera recibir más de 100 conciertos al año.

Con el control de este tipo de recintos en Sudamérica, Live Nation tendrá la posibilidad de albergar giras de grandes artistas globales haciéndolas más rentables.

Por ello, agregaron las misas fuentes, Live Nation sólo compra el negocio de Movistar Arena y no el de la productora Bizarro, que fue separada en una reorganización societaria realizada antes de la venta de la sociedad concesionaria del recinto.

Tampoco le interesa imponer su empresa expendedora de boletos, Ticketmaster, más aún tomando en cuenta que Movistar Arena trabajaba preferentemente con su mayor rival en Chile, Punto Ticket, perteneciente a la alemana Eventim y a Sony Music. De hecho, una fuente comentó que la adjudicación a la respectiva ticketera se realizará vía licitación por evento.

De hecho, de este modo también se asigna la ocupación del Movistar Arena con las productoras, pese a su íntima relación con Bizarro, tras una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica. “Bizarro participa como cualquier otra productora en la licitación. La productora que ofrece más plata se queda con el recinto para su uso, y así se hace con la disponibilidad del recinto todos los días”, explicó la fuente.

Las dudas del contrato

Un elemento que siembra dudas respecto al acuerdo de Live Nation es el tiempo que eventualmente podría durar, tomando en cuenta que su objetivo es el recinto y no los otros negocios.

Esto, porque el contrato de concesión con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que es el dueño del Estadio Techado Parque O’Higgins -su nombre oficial-, vence el próximo 4 de septiembre de 2026, tras haber sido extendido por dos años luego de una negociación con sus concesionarios, dado que el recinto estuvo cerrado varios meses debido a la pandemia.

En esta oportunidad, trascendió que Be Live está en negociaciones con el MOP para prolongar nuevamente el contrato por un periodo que podría extenderse por 12 a 24 meses. Sin embargo, la decisión está en el gobierno, puesto que podría llamar a una nueva licitación.

En la concesionaria, ahora controlada por Live Nation, manejan dos escenarios: en caso de que la negociación fructifique -como ha ocurrido con otro tipo de concesiones, argumentan-, no habría problemas, pero si no ocurre y el MOP licita, Live Nation tiene las espaldas como para ir a la licitación con todos los recursos necesarios para quedarse con ella, comentaron.

Otra duda es que esta operación deberá ser visada por la Fiscalía Nacional Económica. Según las mismas fuentes, la FNE fue advertida de estas negociaciones con anticipación y se le informó de su cierre.

Los cambios en la mesa

El cambio de controlador vino acompañado de un cambio de directorio, que se renovó por completo.

Del lado de Live Nation, que controlará el MovistarArena a través de la firma Ticketmaster New Ventures Holdings Inc y que opera en los negocios de la realización de eventos en vivo y venta de entradas, entraron tres directores.

Venancio De Castro, nacido en Brasil y criado en Estados Unidos, según explica en LinkedIn. Es presidente de la filial de Live Nation Venues para Sudamérica, cargo al que llegó en octubre.

En su trayectoria cuenta con cargos ejecutivos en las sedes de Brasil en las empresas de AIG, Mastercard, Citibank, Deutsche Bank y Accenture. Su último paso antes de llegar a Live Nation fue el de director ejecutivo de ASM Global, firma internacional en el mismo rubro del entretenimiento, cargo que ocupó por casi 10 años.

En su paso por Live Nation Entertainment destaca el acuerdo con DF Entertainment para renovar el Luna Park argentino.

De Castro es formado en marketing en la Universidad Loyola Chicago y con un MBA en marketing internacional en Thunderbird School of Global Managment.

John Hopmans es vicepresidente ejecutivo de fusiones, adquisiciones y finanzas estratégicas de Live Nation Entertainment desde finales de enero del 2010.

Según registra el portal MarketScreener, Hopmans trabajó en Canadá y en Estados Unidos en Scotiabank y en la empresa neerlandesa The Specialist Group, dedicado a la selección de personal. Hopmans se licenció en la Universidad de Guelph y obtuvo una maestría en administración de empresas en la Universidad de San Diego.

Jason Garner fue CEO de Global Music, la división de conciertos de Live Nation Entertainment, desde 2003 a 2010. Hoy, según explica en su LinkedIn, trabaja solamente en su blog, donde escribe temas de las relaciones personales, de meditación y espirituales, entre otros. En 2014 publicó un libro en la materia.

Jason Garner

El accionista que pasará a ser minoritario es la sociedad chilena Fidelitas Entertainment Spa, controlada por la familia Hiller y que tiene como socio minoritario al exmúsico Alfredo Alonso. En la mesa directiva serán representados por Daniel Hiller Gostling, quien continuará como CEO de la compañía, y por Óscar Mejías Larraín.