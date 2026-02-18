SUSCRÍBETE
    MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin al conflicto surgido tras la pandemia: concesión del aeropuerto se extenderá por tres años

    También se acordó el cierre definitivo de la controversia a nivel internacional, mediante el desistimiento del arbitraje del Ciadi por parte de los accionistas de Nuevo Pudahuel.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Foto: ATON.

    Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo, tomado de razón por la Contraloría General de la República, mediante el cual se formaliza el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel S.A., tras el conflicto surgido por los efectos de la pandemia.

    El acuerdo da cumplimiento a la sentencia emitida el 15 de mayo de 2024 por la Comisión Arbitral del citado contrato de concesión.

    Todo comenzó en 2021, cuando la sociedad solicitó la revisión del contrato de concesión o un ajuste en los plazos y porcentajes de ingresos acordados entre la concesionaria y el Estado, ya que la pandemia significó una importante afectación a sus ingresos y a su estabilidad económica.

    Tras la notificación del fallo arbitral, el MOP y Nuevo Pudahuel conformaron una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Hacienda, la cual sesionó entre septiembre de 2024 y julio de 2025, incluyendo instancias técnicas especializadas. Ese trabajo permitió la suscripción del protocolo de acuerdo el 5 de septiembre de 2025, según informó el MOP.

    A raíz del conflicto, se alcanzaron tres acuerdos principales. El primero consiste en la extensión de la concesión del Aeropuerto de Santiago por 36 meses, desde octubre de 2035 hasta septiembre de 2038.

    Asimismo, las partes definieron que, durante el periodo de extensión, el porcentaje de los ingresos totales que la sociedad aporta al fisco cambiará de 77,56% a 73%.

    Por último, se acordó el cierre definitivo de la controversia a nivel internacional, mediante el desistimiento del arbitraje del Ciadi por parte de los accionistas de Nuevo Pudahuel.

    Sobre el acuerdo alcanzado, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó, mediante un comunicado, que “este acuerdo es el resultado de un proceso técnico instruido por la Comisión Arbitral con participación de todos los organismos competentes del Estado y desarrollado en estricto apego a la institucionalidad vigente. Con ello, fortalecemos la proyección futura del aeropuerto más importante de Chile”.

