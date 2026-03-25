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    “Muchas gracias por todo”: la sentida despedida de la presidenta global de Santander, Ana Botín, al chileno Claudio Melandri

    La presidenta ejecutiva del grupo español dijo que “ha jugado un papel muy relevante en nuestra historia en el país” y destacó que “Claudio es un claro ejemplo de meritocracia y esfuerzo”. El gerente general y country head de Santander Chile también comentó sobre la salida de Melandri.

     
    Las palabras de despedida que dedicó Ana Botín a Melandri: “Ha jugado un papel muy relevante en nuestra historia en el país” PIERRE-PHILIPPE MARCOU

    Mediante una comunicación interna enviada a los trabajadores de Banco Santander, la presidenta ejecutiva del grupo español, Ana Botín, dedicó unas palabras de despedida para Claudio Melandri, quien este martes dejó la presidencia de la entidad financiera en Chile, después de más de una década en dicho cargo y tras 37 años en la empresa.

    Allí dijo que Melandri “ha jugado un papel muy relevante en nuestra historia en el país”. Destacó que el ejecutivo “ha dedicado más de 39 años de su vida profesional a la industria financiera, la mayor parte de ellos en nuestro Grupo, habiendo desempeñado múltiples roles de liderazgo a lo largo de su carrera”.

    Es más, la presidenta del grupo español sostuvo que “Claudio es un claro ejemplo de meritocracia y esfuerzo. Empezó como ejecutivo de empresas en una sucursal de Santander Chile y fue ascendiendo y asumiendo responsabilidades cada vez más amplias y complejas”.

    Qué dijo Ana Botín sobre la salida de Claudio Melandri (en la imagen) de Santander Andres Perez

    Recordó que “incluso pasó dos años en Venezuela hasta llegar a director general/CEO y posteriormente presidente en los últimos ocho años”.

    En ese sentido, Botín dijo que “su contribución ha sido fundamental para consolidar a Santander como el banco líder en el país, con un fuerte enfoque en la innovación, el cliente y el compromiso con la sociedad. En nombre de todos los que formamos parte de Grupo Santander: muchas gracias por todo Claudio”.

    En paralelo, Botín dio a la bienvenida a Rodrigo Vergara, quien reemplazará a Melandri en la presidencia. La banquera española recordó que Vergara llegó a Santander Chile en 2018 como vicepresidente primero, y puntualizó que ahora asumirá como presidente no ejecutivo del directorio.

    “Estoy segura de que, junto a Andrés Trautmann, Rodrigo continuará fortaleciendo nuestra posición en el país y liderando con éxito nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y las empresas”, comentó Botín.

    Qué dijo Ana Botín (en la imagen) sobre la salida de Claudio Melandri de Santander JAVIER VAZQUEZ

    Por último, la presidenta del Grupo Santander dio nuevamente las gracias a Melandri y señaló que “dejas un gran recuerdo para todos y sin duda vas a ser un referente para Rodrigo, Andrés y resto de compañeros que forman parte de Santander Chile. Y bienvenido Rodrigo como nuevo presidente”.

    La otra dedicatoria

    El gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, también comentó sobre la salida de Melandri. “Hay trayectorias que hablan por sí solas. Y la carrera de Claudio Melandri es una de ellas: refleja la cultura de meritocracia que se vive en Santander, donde el compromiso y los resultados abren camino", dijo mediante su cuenta de Linkedin.

    Agregó que “Claudio llegó a Santander por un aviso en el diario. Entró a una sucursal y, a partir de su trabajo, consistencia y entrega, fue construyendo una carrera de 37 años que demuestra lo que significa crecer por mérito”.

    Qué dijo Ana Botín sobre salida de Melandri de Santander. En la imagen, Andrés Tarutmann.

    En ese sentido, dijo que “recorrió distintas áreas, asumió nuevos desafíos y terminó liderando el banco en Chile en una etapa clave de su desarrollo. Fue uno de los protagonistas de esa transformación, formador de talento y un líder que entendió que los resultados sostenibles se construyen con equipos sólidos”.

    También comentó: “Muchos tuvimos la oportunidad de trabajar con él y aprender de su forma de liderar: cercana, directa y siempre con foco en hacer que las cosas pasen y con el cliente siempre al centro”.

    Por último, sostuvo: “Gracias, Claudio, por tu compromiso, tu liderazgo y por todo lo que ayudaste a construir. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a Rodrigo Vergara, quien asume la presidencia del directorio en una nueva etapa para el banco, con desafíos y oportunidades relevantes hacia adelante”.

    Lee también:

    Más sobre:SantanderEjecutivosClaudio MelandriBancaAna Botín

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