La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Se ampliará el plazo hasta fin de año para todos quienes ya podían acceder con anterioridad. Y aún más, ahora tendrán este beneficio de manera indefinida la gran mayoría de ellos y se incorporan nuevos beneficiarios.

    Mariana Marusic 
    Mariana Marusic
    Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass en su programa de beneficios Andres Perez

    Banco Santander este año lanzó su nuevo programa de beneficios para clientes, al que llamó “Santander Rewards”, y que, en sus palabras, “reúne más de 200 descuentos en restaurantes, preventas, concursos y experiencias, incluyendo acceso a recitales con descuento o gratuito”.

    Uno de los ejes de Santander Rewards es la alianza que tiene el banco de capitales españoles con Latam Pass, el programa de pasajero frecuente de Latam Airlines, que es el sistema de fidelización más codiciado en la industria bancaria.

    El contrato entre ambos fue renegociado en 2025. Es por esto que desde este año han cambiado los beneficios para los clientes de Santander en esta alianza que ya lleva vigente por más de 30 años.

    Lo que generó más revuelo cuando se anunciaron las modificaciones fue que se acabaría el beneficio de una maleta gratis a todo evento. Actualmente, quienes tienen tarjetas WorldMember pueden acceder a llevar un equipaje de bodega de 23 Kg gratis para todos los vuelos operados por Latam Airlines, sin mediar mayores requisitos.

    Si bien comunicaron que mantendrían sin cambios esas condiciones hasta el 31 de marzo de 2026, también dijeron que desde ahí en adelante el beneficio de una maleta gratis dejaría de definirse exclusivamente por el tipo de tarjeta que tuviera el cliente, sino que también dependería del nivel de vinculación con el banco.

    Ahora, sin embargo, desde Santander informaron que el beneficio en cuestión se extenderá tal cual hasta fin de año para todos quienes ya podían acceder con anterioridad. Y también, que tendrán este beneficio indefinidamente la gran mayoría de esos clientes, incorporándose además nuevos beneficiarios.

    “Como parte del proceso de implementación y ajuste posterior al lanzamiento de la plataforma, el banco extendió la vigencia de la maleta gratis desde el Nivel 1 para las tarjetas WorldMember y WorldMember Limited”, explicaron.

    En concreto, señalaron que “para WorldMember Nivel 1, el beneficio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Para los clientes que cuenten con esta tarjeta y se encuentren en niveles 2 y 3, el beneficio se extiende de manera indefinida”.

    Por otro lado, los “clientes WorldMember Limited y The Platinum Card contarán con el beneficio de maleta gratis de manera indefinida, independiente del nivel en el que se encuentren”, mientras que los “clientes Platinum Nivel 3, por primera vez, contarán con maleta gratis de manera indefinida”.

    Los detalles

    El banco detalló que “dentro del programa Santander Rewards, los beneficios de la alianza se articulan bajo un modelo de niveles que vincula el acceso a determinados incentivos de viajes con la integralidad de la relación del cliente con el banco”.

    “Santander Rewards establece tres niveles de acceso a los beneficios asociados a Latam Pass. Los clientes suman ´puntos Rewards´ mediante el uso de productos y servicios del banco -pagos automáticos, seguros, inversiones, compras con tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y de consumo, entre otros-“, explicó.

    Agregó que “a mayor uso y vinculación, mayor suma de ´puntos Rewards´ que permiten acceder a un determinado nivel. Los niveles son dinámicos y el cliente cuenta con parámetros claros para avanzar".

    Señaló que en paralelo a los Puntos Rewards, y como parte de los beneficios de la alianza, “está la acumulación de ´puntos calificables´ que permiten subir de categoría dentro del programa de fidelización de Latam. A mayor nivel, mejora la tasa de conversión de dólares a millas".

    Esto “también contempla acceso al Lounge Latam para clientes WorldMember, con ingreso ilimitado más acompañante cuando se vuela con la aerolínea, conforme a condiciones vigentes”.

    El banco afirmó que “con la implementación de Santander Rewards, se amplía el universo de tarjetas que pueden acumular millas respecto al esquema anterior”.

    Asimismo, indicó que “más de 500 mil clientes Life que utilizaban su tarjeta, pero no acumulaban millas, ahora pueden hacerlo, incorporándose al sistema de acumulación dentro del programa”.

    Además, puntualizó que ahora “el ingreso mínimo exigido para acceder a una tarjeta WorldMember —cumpliendo las evaluaciones de riesgo correspondientes— se redujo a $400 mil mensuales, ubicándose entre los requisitos más bajos del mercado para este tipo de producto".

