Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara

Se marcó el fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri dejará la presidencia después de más de una década en dicho cargo y tras 37 años en el Grupo de capitales españoles.

Eso fue lo que informó Banco Santander Chile mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde comunicó que en la sesión de directorio realizada este martes se “tomó conocimiento de la renuncia del director titular y presidente del directorio” argumentando “motivos personales”.

El mayor banco de la plaza local notificó que en su reemplazo asumirá el economista Rodrigo Vergara en la presidencia, quien hasta ahora ejercía como primer vicepresidente del directorio. En todo caso, el gerente general Andrés Trautmann se mantendrá como country head de la entidad.

“Luego de agradecer al señor Melandri por haber dedicado 37 años de su vida profesional a nuestro Grupo, habiendo desempeñado múltiples roles de liderazgo a lo largo de su carrera, el directorio designó como su presidente al señor Rodrigo Vergara Montes, quien asume de inmediato el cargo”, señala el hecho esencial.

En la próxima junta ordinaria de accionistas que se realizará el 28 de abril, el banco definirá quien asumirá el cargo de director titular que ahora quedó vacante.

En 2024 Melandri recibió una remuneración de $225 millones por su rol como director, mientras que Vergara consiguió casi $257 millones ese mismo año. De ese total, casi $88 millones correspondió a dieta por comités en el caso de Vergara, ítem donde Melandri no registró remuneración.

El nuevo presidente y el saliente

Melandri ingresó al Grupo en 1990. Hizo prácticamente toda su carrera en el banco, como gerente regional, luego gerente de la red de sucursales, más tarde como gerente de recursos humanos y gerente de la banca comercial.

Andres Perez

En 2010 el contador auditor e ingeniero comercial con MBA asumió como gerente general de Santander Chile, cargo que ejerció hasta 2018. También fue designado country head en 2011, cuando Mauricio Larraín le cedió el máximo mando ejecutivo del grupo en Chile, pero ese puesto Melandri lo dejó en julio de 2022. La presidencia que dejó ahora, la ejercía desde 2014.

“También fue vicepresidente ejecutivo de Banco Santander en Venezuela por tres años, teniendo a su cargo la formación del área comercial de la entidad en ese país”, señala la memoria 2024 de Santander.

Vergara fue presidente del Banco Central (2011-2016) luego de un primer paso como consejero (2009-2011) en el instituto emisor. Previo a eso también trabajó en otros cargos en el Central. Es investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y es investigador asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard (Kennedy School).

Pablo Vásquez r

“Es autor de numerosos artículos publicados en revistas profesionales especializadas y ha editado varios libros. Además, es profesor de Economía en la Universidad Católica de Chile y consultor económico y miembro de la junta directiva de distintas compañías”, señala la memoria 2024 del Santander.

“Ha sido asesor económico de bancos centrales y gobiernos de distintos países, así como consultor externo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas”, agrega.