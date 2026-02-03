Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

30.09.2015 - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BANCOESTADO - BANCO ESTADO - CASA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL - EXTERIOR - FACHADA - FRONTIS - ACCESO - ENTRADA - AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS - ALAMEDA - TRANSEUNTES - PEATONES - CIUDADANOS - GENTE - ECONOMIA - SANTIAGO - PUBLICADA - LA TERCERA - NEGOCIOS - PAG068 30 de agosto de 2013/ SANTIAGO Un falla tÃ©cnica impidiÃ³ este viernes a los clientes del Banco Estado sacar dinero en cajeros automÃ¡ticos y realizar transferencias desde sus cuentas, imprevisto que coincidiÃ³ con el cobro de salarios y la emisiÃ³n de pagos a fina de mes. La entidad informÃ³ que se tratÃ³ de una Â¿intermitencia en los serviciosÂ¿ que serÃ a solucionada. FOTO: FRANCISCO CASTILLO/ AGENCIAUNO Banco Estado presentÃ³ fallas en su sistema - Santiago - Region Metropolitana - Chile - Francisco Castillo

Una serie de cambios en las participaciones de mercado se produjeron al interior de la banca durante el año pasado, donde destacaron BancoEstado, Falabella y BCI.

El 2025 el sistema bancario cerró con ganancias por US$5.875 millones, un alza año contra año de 2,56% que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) atribuyó esencialmente a un “menor gasto en impuestos”.

Banco de Chile cerró como la institución con las mayores ganancias del sistema, totalizando con beneficios por US$1.081 millones. Detrás se ubicó Santander con US$955,4 millones y BCI con US$903,5 millones

A pesar de que Banco de Chile obtuvo una última línea más abultada, no es el banco con la mayor participación de mercado. Ese lugar se lo reserva Santander. Excluyendo las colocaciones de las filiales extranjeras del sistema, Santander cerró con una participación de mercado de 16,8%, siendo el mayor banco del país. Esto, a pesar de que registró una caída respecto del 17,3% que reportó para 2024.

Pero no fue la única entidad que reportó cambios en la participación de mercado. Entre 2024 y 2025 la cuota de Banco de Chile pasó de 16,3% a 16,1%, mientras que BancoEstado, entre los cuatro mayores bancos, es la que informa la mayor alza: subió de 15,2% a 15,7%. Por su parte, BCI pasó desde 13,9% a 14,1%.

Las colocaciones totales a nivel sistema llegaron a US$268 mil millones -sin contar las operaciones de filiales y sucursales extranjeras-, cifra que según la Asociación de Bancos (Abif) implicó una caída en términos reales de 0,9%. Esto significó que, por cuarto año consecutivo, los préstamos se contrajeran.

Según el gremio, la caída en los créditos bancarios fue explicado por la “contracción del crédito comercial”. Con esto, las colocaciones totales expresadas como porcentaje del PIB acumularon una caída de 19 puntos porcentuales en seis años. Entre 2019 y 2025 bajaron desde 92% a 73%, indicó el gremio.

La subida de BancoEstado

A nivel de carteras también se produjeron movimientos en la participación de mercado de los bancos, donde BancoEstado destacó en hipotecarios, Falabella en consumo y BCI en empresas.

Según datos de la Abif, la cartera de crédito comercial disminuyó 3,5% en el año. En tanto, en el segmento personas el crédito de consumo subió 3,2% mientras que el hipotecario creció 1,3%, “manteniendo así el bajo dinamismo de los años previos, aunque con algunas señales de reactivación en el margen”, indicó el gremio.

En el segmento empresas - que representa el 50% de los créditos y cuentas por cobrar de la industria-, Banco de Chile cerró con una participación de 15,9%. Mantuvo su liderazgo en la industria, pero la diferencia con BCI se estrechó: la entidad controlada por la familia Yarur Rey incrementó su participación desde 15,1% a 15,8%.

En tanto, BancoEstado elevó su participación desde 14,1% a 14,4%, superando a Santander que entre 2024 y 2025 bajó desde 14,5% a 14,2%.

En el caso de la cartera hipotecaria - que representa un 36,7% de los créditos y cuentas por cobrar-, BancoEstado cerró 2025 como la entidad con mayor participación de mercado llegando al 20%, un punto porcentual respecto del ejercicio previo. Con esto, le arrebató el lugar a Santander: la entidad había alcanzado el 2024 el 20,6%, pero en 2025 disminuyó a 19,5%.

La entidad estatal ha lanzado durante los últimos años una serie de campañas de créditos para la vivienda con tasas rebajadas, buscando con esto impulsar la actividad del sector. En paralelo, el ejecutivo ha lanzado una serie de medidas de subsidio a la tasa, aunque la Abif sostuvo que el crecimiento exhibido en 2025 “se encuentra muy por debajo de lo registrado en la década pasada, cuando la cartera crecía entre 6% y 10% anual”.

En el caso de Scotiabank la cuota de mercado en vivienda alcanzó el 16,3% (16,6% en 2024) y Banco de Chile el 15,6% (15,5% en 2024).

En la cartera de consumo - equivalente al 13% de los créditos y cuentas por cobrar- el banco de capitales españoles cerró con un 19,1%, levemente por debajo del 19,9% del año previo. Detrás se ubicó Banco de Chile que pasó de 18,6% a 18,1%, y Scotiabank que subió de 14,7% a 14,9%.

Entre los grandes ganadores, Banco Falabella cerró con un 13%, muy por sobe el 11,4% de 2024.

Por su parte, BancoEstado bajó de 9% a 8,7%, e Itaú de 8,4% a 7,8%.