SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    En 2025 la industria bancaria cerró con ganancias por US$5.875 millones, con Banco de Chile liderando las utilidades, totalizando beneficios por US$1.081 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    30.09.2015 - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BANCOESTADO - BANCO ESTADO - CASA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL - EXTERIOR - FACHADA - FRONTIS - ACCESO - ENTRADA - AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS - ALAMEDA - TRANSEUNTES - PEATONES - CIUDADANOS - GENTE - ECONOMIA - SANTIAGO - PUBLICADA - LA TERCERA - NEGOCIOS - PAG068 30 de agosto de 2013/ SANTIAGO Un falla tÃ©cnica impidiÃ³ este viernes a los clientes del Banco Estado sacar dinero en cajeros automÃ¡ticos y realizar transferencias desde sus cuentas, imprevisto que coincidiÃ³ con el cobro de salarios y la emisiÃ³n de pagos a fina de mes. La entidad informÃ³ que se tratÃ³ de una Â¿intermitencia en los serviciosÂ¿ que serÃ a solucionada. FOTO: FRANCISCO CASTILLO/ AGENCIAUNO Banco Estado presentÃ³ fallas en su sistema - Santiago - Region Metropolitana - Chile - Francisco Castillo Francisco Castillo - Banco Estado presento falla en s

    Una serie de cambios en las participaciones de mercado se produjeron al interior de la banca durante el año pasado, donde destacaron BancoEstado, Falabella y BCI.

    El 2025 el sistema bancario cerró con ganancias por US$5.875 millones, un alza año contra año de 2,56% que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) atribuyó esencialmente a un “menor gasto en impuestos”.

    Banco de Chile cerró como la institución con las mayores ganancias del sistema, totalizando con beneficios por US$1.081 millones. Detrás se ubicó Santander con US$955,4 millones y BCI con US$903,5 millones

    A pesar de que Banco de Chile obtuvo una última línea más abultada, no es el banco con la mayor participación de mercado. Ese lugar se lo reserva Santander. Excluyendo las colocaciones de las filiales extranjeras del sistema, Santander cerró con una participación de mercado de 16,8%, siendo el mayor banco del país. Esto, a pesar de que registró una caída respecto del 17,3% que reportó para 2024.

    Pero no fue la única entidad que reportó cambios en la participación de mercado. Entre 2024 y 2025 la cuota de Banco de Chile pasó de 16,3% a 16,1%, mientras que BancoEstado, entre los cuatro mayores bancos, es la que informa la mayor alza: subió de 15,2% a 15,7%. Por su parte, BCI pasó desde 13,9% a 14,1%.

    Las colocaciones totales a nivel sistema llegaron a US$268 mil millones -sin contar las operaciones de filiales y sucursales extranjeras-, cifra que según la Asociación de Bancos (Abif) implicó una caída en términos reales de 0,9%. Esto significó que, por cuarto año consecutivo, los préstamos se contrajeran.

    Según el gremio, la caída en los créditos bancarios fue explicado por la “contracción del crédito comercial”. Con esto, las colocaciones totales expresadas como porcentaje del PIB acumularon una caída de 19 puntos porcentuales en seis años. Entre 2019 y 2025 bajaron desde 92% a 73%, indicó el gremio.

    La subida de BancoEstado

    A nivel de carteras también se produjeron movimientos en la participación de mercado de los bancos, donde BancoEstado destacó en hipotecarios, Falabella en consumo y BCI en empresas.

    Según datos de la Abif, la cartera de crédito comercial disminuyó 3,5% en el año. En tanto, en el segmento personas el crédito de consumo subió 3,2% mientras que el hipotecario creció 1,3%, “manteniendo así el bajo dinamismo de los años previos, aunque con algunas señales de reactivación en el margen”, indicó el gremio.

    En el segmento empresas - que representa el 50% de los créditos y cuentas por cobrar de la industria-, Banco de Chile cerró con una participación de 15,9%. Mantuvo su liderazgo en la industria, pero la diferencia con BCI se estrechó: la entidad controlada por la familia Yarur Rey incrementó su participación desde 15,1% a 15,8%.

    En tanto, BancoEstado elevó su participación desde 14,1% a 14,4%, superando a Santander que entre 2024 y 2025 bajó desde 14,5% a 14,2%.

    En el caso de la cartera hipotecaria - que representa un 36,7% de los créditos y cuentas por cobrar-, BancoEstado cerró 2025 como la entidad con mayor participación de mercado llegando al 20%, un punto porcentual respecto del ejercicio previo. Con esto, le arrebató el lugar a Santander: la entidad había alcanzado el 2024 el 20,6%, pero en 2025 disminuyó a 19,5%.

    La entidad estatal ha lanzado durante los últimos años una serie de campañas de créditos para la vivienda con tasas rebajadas, buscando con esto impulsar la actividad del sector. En paralelo, el ejecutivo ha lanzado una serie de medidas de subsidio a la tasa, aunque la Abif sostuvo que el crecimiento exhibido en 2025 “se encuentra muy por debajo de lo registrado en la década pasada, cuando la cartera crecía entre 6% y 10% anual”.

    En el caso de Scotiabank la cuota de mercado en vivienda alcanzó el 16,3% (16,6% en 2024) y Banco de Chile el 15,6% (15,5% en 2024).

    En la cartera de consumo - equivalente al 13% de los créditos y cuentas por cobrar- el banco de capitales españoles cerró con un 19,1%, levemente por debajo del 19,9% del año previo. Detrás se ubicó Banco de Chile que pasó de 18,6% a 18,1%, y Scotiabank que subió de 14,7% a 14,9%.

    Entre los grandes ganadores, Banco Falabella cerró con un 13%, muy por sobe el 11,4% de 2024.

    Por su parte, BancoEstado bajó de 9% a 8,7%, e Itaú de 8,4% a 7,8%.

    Más sobre:BancaBancosSantanderBancoEstadoBCIFalabellaScotiabankColocacionesCréditosConsumoHipotecarioEmpesas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    2.
    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    3.
    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    4.
    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    5.
    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones
    Chile

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente
    Negocios

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?